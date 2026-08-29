  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. Siblings tied Raksha Bandhan to Balakrishna while he was seated in his chair.
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (18:20 IST)

Balakrishna: కుర్చీలోనే బాలక్రిష్ణకు రక్షాబంధన్ కట్టిన తోబుట్టువులు

Nandamuri balakirshna and family
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (18:20 IST)
google-news
Nandamuri balakirshna and family
నందమూరి బాలక్రిష్ణ కు షూటింగ్ లో కాలికి గాయమైన విషయం తెలిసిందే. అప్పటినుంచి షూటింగ్ ను కొన్ని నెలలపాటు వాయిదా వేయాలని డాక్టర్లు సూచించారు. ఆయన తాజా సినిమాల గురించి సోషల్ మీడియాలో పలు వార్తలు వస్తున్నాయి. నిన్న రక్షా బంధంన్ సందర్భంగా బాలక్రిష్ణ తోబుట్టువులు అందరూ బాలక్రిష్ణ ఇంటికి వచ్చారు. ఆయన కుర్చీలో కూర్చొని వుండడం కనిపించింది.
 
కాగా,  రక్షా బంధన్ పండుగను పురస్కరించుకుని ప్రజలందరికీ హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, సినీ నటుడు బాలకృష్ణ ఆత్మీయ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాఖీ అనేది కేవలం చేతికి కట్టే ఒక దారం మాత్రమే కాదని, అది స్వచ్ఛమైన ప్రేమకు, నమ్మకానికి, బాధ్యతకు, జీవితాంతం నిలిచే ఆత్మీయ అనుబంధానికి సజీవ ప్రతీక అని ఆయన అభివర్ణించారు.
 
ఈ పవిత్ర పర్వదినాన సమాజానికి బాలకృష్ణ ఒక విలక్షణమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. నేటి ఆధునిక సమాజంలో ప్రతి మహిళ గౌరవంగా, అత్యంత భద్రంగా జీవించగలిగే అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించడం ప్రతీ ఒక్కరి బాధ్యత అని చెప్పారు. కుటుంబ బంధాలను నిరంతరం ప్రేమతో, పరస్పర గౌరవంతో కాపాడుకుంటూ ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.
 
రక్షా బంధన్ అసలైన స్ఫూర్తి కేవలం అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికే పరిమితం కాకూడదని బాలయ్య ఆకాంక్షించారు.  తెలుగువారి ప్రతి ఇంట అమితమైన ఆనందాన్ని, ప్రతి హృదయంలో కొండంత ప్రేమను, ప్రతి కుటుంబంలో ఐక్యతను నింపాలని మనసారా కోరుకుంటున్నట్టు బాలయ్య ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Kittu Pavan: తెలంగాణా ఫోక్‌ స్టార్‌ కిట్టు పవన్‌ హీరోగా చిత్రం ప్రారంభమైంది

Jagtial: బస్సు నడుపుతుండగా ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. తర్వాత ఏమైందంటే?

Jagtial: బస్సు నడుపుతుండగా ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. తర్వాత ఏమైందంటే?మద్దునూరు నుండి జగిత్యాలకు బస్సు నడుపుతుండగా ఒక ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు వచ్చింది. శనివారం నాడు జరిగిన ఈ సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. సమాచారం ప్రకారం, బస్సు మద్దునూరు నుండి జగిత్యాలకు వెళ్తుండగా డ్రైవర్ లక్ష్మణ్‌కు అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు సంభవించింది. ఆయన చాకచక్యంగా బస్సు వేగాన్ని తగ్గించి, తద్వారా జరగబోయే ప్రమాదాన్ని నివారించారు. డ్రైవర్ ఆరోగ్యపరమైన అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్న విషయాన్ని గమనించిన ప్రయాణికులు వెంటనే అంబులెన్స్ కోసం 108కు కాల్ చేశారు. అయితే, అంబులెన్స్ సమయానికి రాకపోవడంపై వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.

రూ. 18 లక్షల బైక్‌పై వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ప్రముఖ యూట్యూబర్, బైక్ రైడర్ అషు మృతి

రూ. 18 లక్షల బైక్‌పై వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ప్రముఖ యూట్యూబర్, బైక్ రైడర్ అషు మృతిప్రముఖ యూ ట్యూబర్, బైక్ రైడర్ అయిన అషు శుక్రవారం నాడు డెహ్రాడూన్ లోని సహస్ పూర్ ప్రాంతంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడు. గుర్తు తెలియని వాహనంతో ఢీకొని ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాధమికంగా పోలీసులకు సమాచారం అందింది. రూర్‌కీకి చెందిన అషు బైక్ రైడింగులతో ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతడి ఇన్‌స్టాగ్రాంలో 9,00,000 మంది ఫాలోయర్లు వున్నారు. ఇతడు ప్రమాద సమయంలో నడుపుతున్న బైక్ ఖరీదు రూ. 18,00,000. ఈ బైకును కొనుగోలు చేసి డెహ్రాడూన్ నుంచి తిరిగి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న సహస్ పూర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

74 సార్లు అవమానించారు.. నాపై దాడి జరిగినా జగన్ ఒక్క మాట అడగలేదు..

74 సార్లు అవమానించారు.. నాపై దాడి జరిగినా జగన్ ఒక్క మాట అడగలేదు..మాజీ వైకాపా నేత విజయసాయిరెడ్డి వైదొలిగిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు బహిర్గతమయ్యాయి. ఈ విషయంపై ఆయన వరుసగా సంచలనాత్మక ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా సాయిరెడ్డి విడుదల చేసిన బహిరంగ లేఖలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. 2024 వరకు పార్టీలో ఉన్న సమయంలో వైసీపీ నాయకుల చేతిలో తాను మొత్తం 74 సార్లు అవమానానికి గురయ్యానని ఆ లేఖలో ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనికి కొనసాగింపుగా, సాయిరెడ్డి మరో అత్యంత షాకింగ్ సంఘటనను కూడా బయటపెట్టారు.

బిడ్డను స్కూల్‌లో చేర్పించేందుకు వచ్చిన భార్య... ఇంటికి తీసుకెళ్లి హత్య చేసిన భర్త

బిడ్డను స్కూల్‌లో చేర్పించేందుకు వచ్చిన భార్య... ఇంటికి తీసుకెళ్లి హత్య చేసిన భర్తఏపీలోని తిరుపతి జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. తన బిడ్డను పాఠశాలలో చేర్పించేందుకు వచ్చిన భార్యకు మాయ మాటలు చెప్పి ఇంటికి తీసుకెళ్లిన భర్తను ఆమెను అతి కిరాతకంగా హత్య చేసి పారిపోయాడు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ దారుణం తిరుపతి జిల్లాలోని సూళ్ళూరుపేట మండలం కోటపోలూరులో జరిగింది.

పిల్లలకు మాతృభాషను నేర్పించే యాప్‌ను ప్రశంసించిన చంద్రబాబు

పిల్లలకు మాతృభాషను నేర్పించే యాప్‌ను ప్రశంసించిన చంద్రబాబుతెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా, శనివారం నాడు కూల్‌ఫాబెట్స్ అనే కొత్త విద్యాపరమైన యాప్ ప్రారంభించబడింది. తెలుగుతో సహా వివిధ భారతీయ భాషలను చదవడం, రాయడం నేర్చుకోవడంలో పిల్లలకు సహాయపడటమే ఈ యాప్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఈ యాప్‌ను ప్రారంభిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విజయనగర సామ్రాజ్య చక్రవర్తి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పలికిన దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అనే ప్రసిద్ధ మాటలను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ మాటలలోని భావన నేటికీ ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిప్రముఖ హాస్పిటల్ నెట్‌వర్క్ కావేరీ గ్రూప్ హాస్పిటల్స్ మరో ఆస్పత్రిని ప్రారంభించింది. కేవలం, మహిళలు, చిన్నారుల కోసమే ఈ ఆస్పత్రిని నిర్మించింది. మొత్తం 120 పడకల సామర్థ్యంలో నిర్వహించిన ఈ ఆస్పత్రి భవనాన్ని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖామంత్రి డాక్టర్ కె.అరుణ్ రాజా తాజాగా ప్రారంభించారు. మా కావేరీ పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ ఆస్పత్రిలో ప్రసూతి సంరక్షణ, ప్రసూతి, స్త్రీల వ్యాధులు, సంతానోత్పత్తి, నవజాత శిశు సంరక్షణ, పిల్లల వైద్యం, పిల్లల అత్యవసర సంరక్షణ వంటి సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ ఆసుపత్రిలో లెవెల్ త్రి నవజాత శిశువుల ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌తో సహా అధునాతన నవజాత శిశు, పిల్లల సంరక్షణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?రోజువారీ ఆహారంలో పిస్తాపప్పులను చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన ఎంపిక. ఈ గింజలు ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, అవసరమైన విటమిన్లు, మినరల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి. ఈ పిస్తా పప్పులు తింటుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పిస్తాపప్పులు కాల్షియం, మెగ్నీషియంతో సహా ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటుకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. పిస్తాలు వాటి ప్రత్యేకమైన పోషకాహార ప్రొఫైల్ కారణంగా బరువు నిర్వహణలో విలువైన పాత్ర పోషిస్తాయి. పిస్తాలు రక్తంలో చక్కెరను నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి కనుక డయాబెటిస్ లేదా ప్రీడయాబెటిస్ వారికి అద్భుతమైన ఎంపిక.

చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతం

చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతంచెన్నై కీల్పాక్కంలోని కుమరన్ హాస్పిటల్స్‌ వైద్యులు 29 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణుడికి 20 గంటల పాటు సుదీర్ఘ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. పొత్తికడుపు లోపల ప్రేగులకు ఆధారాన్నిచ్చి, వాటిని అనుసంధానించే కణజాలమైన మెసెంటరీలో ఏర్పడిన 20x20x18 సెం.మీ. పరిమాణంలో ఉన్న అరుదైన, అధిక స్థాయి ప్రాణాంతక రెట్రోపెరిటోనల్ కణితిని ఈ శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించారు.

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండి

ప్రతిరోజూ 10 బాదం పప్పులు తిని చూడండిబాదములు. రోజూ 10 బాదం పప్పులు తింటుంటే ఆరోగ్యానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. బాదములు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం ప్రతి రోజూ ఒక గుప్పెడు బాదంపప్పులను తినడం వల్ల ఫిట్‌గా, అందంగా కనిపిస్తారు. చర్మం మెరుపును పెంచుతుంది. బాదంపప్పులు శరీరం ముడతలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 10 బాదంపప్పులు తినడం వల్ల రోజువారీ విటమిన్ ఇ అవసరాలలో 50% లభిస్తుంది. నియాసిన్, కాల్షియం, విటమిన్ ఇ, ఫైబర్, రిబోఫ్లావిన్, ఒమేగా-6 కొవ్వు ఆమ్లాలు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3, జింక్‌ బాదంలో వున్నాయి. నానబెట్టిన బాదంపప్పు తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ కూడా సమతుల్యంగా ఉంటుంది.

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్స

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్సచెన్నైనగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన క్లినిక్ బి, చెన్నైకి చెందిన 33 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణురాలికి ఒకే రొమ్ములోని రెండు నిరపాయకరమైన గడ్డలకు రెండు వేర్వేరు అధునాత వైద్య శస్త్రచికిత్సా విధానాలను ఉపయోగించి విజయవంతంగా చికిత్స అందించింది. ఒకదానికి ఓపెన్ సర్జరీ, మరొకదానికి మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ వాక్యూమ్ అసిస్టెడ్ ఎక్సిషన్ (వీఏఈ) విధానం ద్వారా చికిత్స చేసి, రొమ్ము యొక్క సహజ రూపాన్ని కాపాడింది. మొదటి సర్జరీ వల్ల ఏర్పడిన మచ్చ అంతగా కనిపించదు మరియు కాలక్రమేణా అది మరింత అస్పష్టంగా మారుతుందని అంచనా వేయగా, వీఏఈ విధానం సాంప్రదాయ శస్త్రచికిత్స కోతను నివారించి, ఎటువంటి మచ్చను కనిపించకుండా చేసింది.