Balakrishna: కుర్చీలోనే బాలక్రిష్ణకు రక్షాబంధన్ కట్టిన తోబుట్టువులు
నందమూరి బాలక్రిష్ణ కు షూటింగ్ లో కాలికి గాయమైన విషయం తెలిసిందే. అప్పటినుంచి షూటింగ్ ను కొన్ని నెలలపాటు వాయిదా వేయాలని డాక్టర్లు సూచించారు. ఆయన తాజా సినిమాల గురించి సోషల్ మీడియాలో పలు వార్తలు వస్తున్నాయి. నిన్న రక్షా బంధంన్ సందర్భంగా బాలక్రిష్ణ తోబుట్టువులు అందరూ బాలక్రిష్ణ ఇంటికి వచ్చారు. ఆయన కుర్చీలో కూర్చొని వుండడం కనిపించింది.
Nandamuri balakirshna and family
కాగా, రక్షా బంధన్ పండుగను పురస్కరించుకుని ప్రజలందరికీ హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, సినీ నటుడు బాలకృష్ణ ఆత్మీయ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాఖీ అనేది కేవలం చేతికి కట్టే ఒక దారం మాత్రమే కాదని, అది స్వచ్ఛమైన ప్రేమకు, నమ్మకానికి, బాధ్యతకు, జీవితాంతం నిలిచే ఆత్మీయ అనుబంధానికి సజీవ ప్రతీక అని ఆయన అభివర్ణించారు.
ఈ పవిత్ర పర్వదినాన సమాజానికి బాలకృష్ణ ఒక విలక్షణమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. నేటి ఆధునిక సమాజంలో ప్రతి మహిళ గౌరవంగా, అత్యంత భద్రంగా జీవించగలిగే అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించడం ప్రతీ ఒక్కరి బాధ్యత అని చెప్పారు. కుటుంబ బంధాలను నిరంతరం ప్రేమతో, పరస్పర గౌరవంతో కాపాడుకుంటూ ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.
రక్షా బంధన్ అసలైన స్ఫూర్తి కేవలం అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికే పరిమితం కాకూడదని బాలయ్య ఆకాంక్షించారు. తెలుగువారి ప్రతి ఇంట అమితమైన ఆనందాన్ని, ప్రతి హృదయంలో కొండంత ప్రేమను, ప్రతి కుటుంబంలో ఐక్యతను నింపాలని మనసారా కోరుకుంటున్నట్టు బాలయ్య ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.