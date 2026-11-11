Sidhu Jonnalagadda 10thfilm: సుకుమార్ రైటింగ్స్ లో సిద్దు జొన్నలగడ్డ 10వ చిత్రం ప్రారంభం
సిద్దు జొన్నలగడ్డ తన 10ం చిత్రాన్ని సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ నిర్మాణంలో నటిస్తున్నారు. ఈరోజు లాంఛనంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోని గ్లాస్ హౌస్ లో ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రాన్ని తబితా సుకుమార్ సమర్పిస్తుండగా, అన్మోల్ శర్మ, బన్నీ వాస్, అశోక్ బంద్రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో మోహన్ బి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఒక సరికొత్త, వినోదాత్మక ప్రేమకథగా రూపొందుతున్న చిత్రంగా వుంటుందని సుకుమార్ తెలిపారు.
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సుకుమార్ బృందంతో కథా రచయిత గా పనిచేసిన మోహన్ బి, సిద్దును సరికొత్త కోణంలో చూపించే ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రేమకథతో మన ముందుకు వచ్చారు. ఈ చిత్రంలో నయన్ సారిక కథానాయికగా నటిస్తోంది.
ఈ కార్యక్రమానికి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. సిద్దు జొన్నలగడ్డ, నయన్ సారిక పై ముహూర్తపు షాట్ చిత్రీకరించారు. సుకుమార్ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేయగా, అల్లు అరవింద్ క్లాప్బోర్డ్ కొట్టారు. విశ్వ ప్రసాద్, బాపినీడు, బుచ్చి బాబు, చందు మొండేటి స్క్రిప్ట్ను సమర్పించగా, హరీష్ శంకర్, నందిని రెడ్డి ఫస్ట్ షాట్కు దర్శకత్వం వహించారు.
ఈ సందర్భంగా చిత్ర నిర్మాతలు ఒక కళాత్మక థీమ్ పోస్టర్ను కూడా ఆవిష్కరించారు. ఒక అద్భుతమైన జలపాతం, దాని చుట్టూ చిత్రించిన చెట్టు మరియు దాని మధ్యలో వేలాడుతున్న ఉయ్యాలతో ఈ పోస్టర్ ఒక అందమైన రొమాంటిక్ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.
ఎరుపు, పసుపు, నలుపు రంగుల వస్త్రం ఈ కూర్పు చుట్టూ ప్రవహిస్తూ, దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కళాత్మక గుర్తింపును ఇస్తుంది. ఈ పోస్టర్ గతాన్ని గుర్తుచేసే జ్ఞాపకాలు, భావోద్వేగాలు మరియు కవితాత్మక క్షణాలతో నిండిన ఒక ప్రేమకథను సూచిస్తుంది.
ఈ సినిమాకు జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. చంద్రు సెల్వరాజ్ సినిమాటోగ్రఫీని నిర్వహిస్తుండగా, సాహి సురేష్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ను చూసుకుంటున్నారు. రెగ్యులర్ షూటింగ్ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది.