మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025 (18:23 IST)

సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా చిత్రం తెలుసు కదా షూటింగ్ పూర్తి

Sidhu Jonnalagadda, Srinidhi Shetty, Raashi Khanna, Kriti Prasad
Sidhu Jonnalagadda, Srinidhi Shetty, Raashi Khanna, Kriti Prasad
మిరాయ్ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ తెలుసు కదా. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వంలో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం తాజాగా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. టీం లోకేషన్ లో కేక్ కట్ చేసుకుని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.
 
ఇటివలే రిలీజ్ చేసిన తెలుసు కదా టీజర్ కు ట్రెంమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఫస్ట్ సాంగ్ మల్లిక గంధ చార్ట్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. త్వరలో సెకండ్ సాంగ్ రిలీజ్ కానుంది. మేకర్స్ ఈ సినిమాని అగ్రెసివ్ గా ప్రమోట్ చేయబోతున్నారు. డైరెక్టర్ నీరజకోన చాలా యూనిక్  కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కించారు. సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. ప్రమోషన్ మెటీరియల్ హ్యుజ్ రెస్పాన్స్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది.
 
సెన్సేషనల్ కంపోజర్ తమన్ మ్యూజిక్ అందించారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నవీన్ నూలి ఎడిటర్,  సినిమాటోగ్రాఫర్ జ్ఞాన శేఖర్ VS లావిష్ విజువల్స్‌ను అందిస్తుండగా, అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్. కాస్ట్యూమ్స్‌ శీతల్ శర్మ.
తెలుసు కదా అక్టోబర్ 17న గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది.  

మహిళను హత్య చేసి.. గోనె సంచిలో మూటగట్టి... రైల్వే స్టేషన్ వద్దపడేశారు...

మహిళను హత్య చేసి.. గోనె సంచిలో మూటగట్టి... రైల్వే స్టేషన్ వద్దపడేశారు...తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. ఓ మహిళను హత్య చేసి మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేసి ఒక గోనె సంచిలో మూట గట్టి.. ఆ మూటను చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ ప్రహరీ గోడ వద్ద పడేశారు. ఈ మూటను సోమవారం మధ్యాహ్నం 11.45 గంటల ప్రాంతంలో ఓ వ్యక్తి ఆటోలో తీసుకొచ్చి పడేసినట్టు సీసీటీవీ కెమెరా దృశ్యాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన పోలీసులు గుర్తించారు.

ఒక్కసారిగా కూలబడిన మధుయాష్కి గౌడ్.. ఎందుకంటే...

ఒక్కసారిగా కూలబడిన మధుయాష్కి గౌడ్.. ఎందుకంటే...తెలంగాణ రాష్ట్ర సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపీ మధు యాష్కీ గౌడ్ ఒక్కసారిగా కూలబడిపోయాడు. ఆయనకు ఛాతినొప్పి రావడంతో కూలబడిపోయాడు. ఆయన మంగళవారం తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయానికి వచ్చారు. సాయంత్రం సచివాలయంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కార్యాలయంలో ఉండగా ఛాతినొప్పి రావడంతో ఒక్కసారిగా కూలబడిపోయాడు. ఇది గమనించి అక్కడి సిబ్బంది ఆందోళన చెందారు.

కేరళలో దారుణం... మైనర్ బాలుడిపై లైంగికదాడి... నిందితుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..

కేరళలో దారుణం... మైనర్ బాలుడిపై లైంగికదాడి... నిందితుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..కేరళ రాష్ట్రంలో సభ్య సమాజం తలదించుకునే సంఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. 16 యేళ్ల మైనర్ బాలుడిపై గత రెండేళ్లుగా లైంగిక దాడి జరుగుతోంది. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన నిందితుల్లో ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా ఉండటం గమనార్హం. గే డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమైన బాలుడిపై ఈ దారుణం జరిగింది. తన కుమారుడి ప్రవర్తనలో తల్లి మార్పులు గమనించడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Jwala Gutta: 30 లీటర్ల తల్లిపాలను దానం చేసిన జ్వాలా గుత్తా

Jwala Gutta: 30 లీటర్ల తల్లిపాలను దానం చేసిన జ్వాలా గుత్తాతన రెండవ బిడ్డ జన్మించిన తర్వాత బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి జ్వాలా గుత్తా ఇటీవల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తల్లిపాలను దానం చేసారు. ఈ దానం ద్వారా ఆమె పోషకాహార లోపంతో వుండే శిశువుల ఆరోగ్యానికి తన మద్దతును ప్రకటించారు. దాత పాలు ప్రాణాలను కాపాడే ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతూ ఆమె సోషల్ మీడియాలో తన సహకారాన్ని ప్రకటించింది. సోషల్ మీడియా పోస్టులో ఆమె.. తల్లి పాలు ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. అనారోగ్య శిశువులకు, దాత పాలు జీవితాన్ని ఇస్తాయి. మీరు దానం చేయగలిగితే, మీరు అవసరంలో ఉన్న కుటుంబానికి ప్రాణదాత కావచ్చు.

వివేకా హత్య కేసు : సునీతకు కీలక సూచన చేసిన సుప్రీంకోర్టు

వివేకా హత్య కేసు : సునీతకు కీలక సూచన చేసిన సుప్రీంకోర్టువైకాపా మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో ఆయన కుమార్తె డాక్టర్ సునీతా రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టు కీలక సూచన చేసింది. ఈ కేసులోని నిందితులకు మంజూరు చేసిన బెయిల్స్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఆమె దాఖలు చేసిన పిటషన్‌పై విచారణ జరిపింది. ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ కొనసాగించాలా వద్దా అనే అంశంపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారాన్ని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ట్రయల్ కోర్టు అప్పగించింది. నిందితులకు మంజూరు చేసిన బెయిల్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ వివేకా కుమార్తె సునీతారెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ఈ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Watch More Videos

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com