మహిళలంతా చీరే కట్టుకోవాలా? పురుషులు కూడా మెట్టెలు, కడియాలు ధరించండి.. : చిన్మయి చిందులు
దండోరా చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ మహిళల వస్త్రాధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. మహిళలు చీర కట్టులోనే అందంగా ఉంటారని, అందువల్లు చీరలే ధరించాలంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వీటిపై ప్రముఖ సింగర్ చిన్నయి శ్రీపాద ఘాటుగా స్పందించారు.
మహిళలందరూ చీరే కట్టుకోవాలా, అయితే, మీరు కూడా జీన్స్, హుడీలు మానేసి ధోతీ మాత్రమే కట్టుకోండి. భారత సంప్రదాయం గురించి మాట్లాడేవారు ముందుగా తామే పాటించాలి అంటూ సూచించారు. అంతేకాకుండా పెళ్ళయితే కంకణం, మెట్టెలు కూడా ధరించాలంటూ వ్యంగ్యంగా కామెంట్స్ చేశారు.
ఒక మంచి సినిమాలో విలన్ పాత్ర పోషించిన శివాజీ ఇపుడు పోకిరి భాషలో మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. మహిళల డ్రెస్సింగ్ను టార్గెట్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని ఆమె నిలదీశారు. ఈ విషయంపై చిన్నయి చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ క్షణాల్లో వైరల్ అయింది.