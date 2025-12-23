మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (12:53 IST)

మహిళలంతా చీరే కట్టుకోవాలా? పురుషులు కూడా మెట్టెలు, కడియాలు ధరించండి.. : చిన్మయి చిందులు

Chinmayi
దండోరా చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ మహిళల వస్త్రాధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. మహిళలు చీర కట్టులోనే అందంగా ఉంటారని, అందువల్లు చీరలే ధరించాలంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వీటిపై ప్రముఖ సింగర్ చిన్నయి శ్రీపాద ఘాటుగా స్పందించారు. 
 
మహిళలందరూ చీరే కట్టుకోవాలా, అయితే, మీరు కూడా జీన్స్, హుడీలు మానేసి ధోతీ మాత్రమే కట్టుకోండి. భారత సంప్రదాయం గురించి మాట్లాడేవారు ముందుగా తామే పాటించాలి అంటూ సూచించారు. అంతేకాకుండా పెళ్ళయితే కంకణం, మెట్టెలు కూడా ధరించాలంటూ వ్యంగ్యంగా కామెంట్స్ చేశారు. 
 
ఒక మంచి సినిమాలో విలన్ పాత్ర పోషించిన శివాజీ ఇపుడు పోకిరి భాషలో మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. మహిళల డ్రెస్సింగ్‌ను టార్గెట్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని ఆమె నిలదీశారు. ఈ విషయంపై చిన్నయి చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ క్షణాల్లో వైరల్ అయింది. 

మొన్న తిరుమల లడ్డూ, నిన్న పరకామణి, నేడు తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి 50 కిలోల బంగారం మాయం?!!

మొన్న తిరుమల లడ్డూ, నిన్న పరకామణి, నేడు తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి 50 కిలోల బంగారం మాయం?!!తిరుమల తిరుపతిలో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కల్తీ నెయ్యి, పరాకమణి ఇలా పలు ఘటనలు బయటకు వస్తున్నాయి. తాజాగా దిగువ తిరుపతిలో కొలువై వున్న గోవిందరాజ స్వామి ఆలయ గోపురానికి వేయవలసిన బంగారు తాపడాన్ని కూడా దోచేసినట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆలయ గోపురానికి బంగారు తాపడం చేయాల్సిందిగా తితిదే 100 కిలోలు కేటాయిస్తే అందులో 50 కిలోలు మింగేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. గోవిందరాజ స్వామి విమాన గోపురాన్ని 100 కిలోలతో 9 లేయర్లతో తాపడం చేయాల్సిందిగా ఆదేశాలిస్తే అందులో 50 కిలోలు నొక్కేసి కేవలం 2 లేయర్లు మాత్రమే వేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

యువకుడితో అక్రమ సంబంధం : భర్తను చంపి గుండెపోటుతో చనిపోయినట్టుగా భార్య కట్టుకథ

యువకుడితో అక్రమ సంబంధం : భర్తను చంపి గుండెపోటుతో చనిపోయినట్టుగా భార్య కట్టుకథఓ వివాహిత ఓ యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. ఈ విషయం తెలిసిన భర్త .. భార్యను పలుమార్లు మందలించాడు. అయినా ఆమె తీరు మార్చుకోకపోగా, తమ బంధానికి అడ్డుగా ఉన్న భర్తను తొలగించుకోవాలని ప్లాన్ చేసింది. తన పథకంలో భాగంగా, ప్రియుడు, మరోవ్యక్తి సాయంతో భర్తను కడతేర్చింది. ఆ తర్వాత తన భర్త గుండెపోటుతో చనిపోయాడంటూ కట్టుకథ అల్లి, చివరకు పోలీసులకు చిక్కింది. ఈ దారుణ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని మేడిపల్లిలో జరిగింది.

Logistics Manager: లాజిస్టిక్స్ మేనేజర్‌ను గొంతునులిమి చంపేసిన భార్య, ప్రియుడు

Logistics Manager: లాజిస్టిక్స్ మేనేజర్‌ను గొంతునులిమి చంపేసిన భార్య, ప్రియుడుఒక ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయంలో లాజిస్టిక్స్ మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తిని ఆమె భార్య హత్య చేసింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్టు అయిన వారిలో 36 ఏళ్ల మహిళ (నిందితుడి భార్య), ఆమె ప్రియుడు కూడా ఉన్నారు. డిసెంబర్ 11న బోడుప్పల్‌లోని వారి నివాసంలో, 45 ఏళ్ల భర్తను అతని భార్య, ఆమెతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న 22 ఏళ్ల నిర్మాణ కార్మికుడు, మరో నిందితుడితో కలిసి గొంతు నులిమి చంపినట్లు రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

భక్తి పాటలు వద్దు.. సెక్యులర్ పాటలు పాడాలని గాయనిపై దాడి...

భక్తి పాటలు వద్దు.. సెక్యులర్ పాటలు పాడాలని గాయనిపై దాడి...వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని ఓ మహిళా గాయనిపై దాడి జరిగింది. భక్తి పాటలు పాడొద్దని సెక్యులర్ పాటలు పాడాలని గాయనిపై దాడి చేశారు. బాధితురాలు ప్రముఖ బెంగాలీ గాయని లగ్నజిత చక్రవర్తి. లైవ్ కాన్సెర్ట్‌ వేదికపై ఈ ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది. లైవ్ కన్సర్ట్ పాట పాడుతుండగా ఒక వ్యక్తి ఆమెపై దాడికి ప్రయత్నించడమేకాకుండా భక్తి పాటలు ఆపి, సెక్యులర్ (మతాతీత) పాటలు పాడాలంటూ హుకుం జారీ చేశాడు.

Lok Sabha Segments: 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు పార్టీ అధ్యక్షుల నియామకం

Lok Sabha Segments: 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు పార్టీ అధ్యక్షుల నియామకంచంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మొత్తం 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు పార్టీ అధ్యక్షులను, ప్రధాన కార్యదర్శులను నియమించింది. ఈ ఎంపిక ప్రక్రియలో సామాజిక సమీకరణాలు, గత పనితీరు, అనుభవం, విధేయతను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. సమతుల్య ప్రాతినిధ్యమే లక్ష్యమని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. 25 నియోజకవర్గాలకు గాను, పద్నాలుగు మంది పార్టీ అధ్యక్షులు రిజర్వ్‌డ్, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందినవారు. వీరిలో ఎనిమిది మంది బీసీలు, నలుగురు ఎస్సీలు, ఒక ఎస్టీ, ఒక మైనారిటీ వర్గానికి చెందినవారు ఉన్నారు. ఈ నిర్ణయాలు తమ సామాజిక ఇంజనీరింగ్ వ్యూహాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని పార్టీ నాయకత్వం పేర్కొంది.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.
