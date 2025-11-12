బుధవారం, 12 నవంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 12 నవంబరు 2025 (11:45 IST)

మైనర్ బాలికతో శృంగారం చేసే మహానుభావులకు థ్రిల్‌గా ఉంటుంది : చిన్మయి

Chinmayi
ఒక బాధితురాలు శృంగారానికి సహకరించనపుడు ఆమెను బెదిరించి లొంగదీసుకోవడం దారుణమని ప్రముఖ గాయని చిన్మయి అభిప్రాయపడ్డారు. పనిలోపనిగా ఆమె ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్‌పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మైనర్ బాలికపై లైంగిక వేధింపుల కేసులో జానీ మాస్టర్ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు. 
 
జానీ మాస్టర్ కేసు చాలా క్లిష్టమైందని, కొందరు దీన్ని ఇద్దరి సమ్మతితో జరిగిన అంశంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చిన్మయి ఆరోపించారు. ఒక మేజర్ అయిన వ్యక్తి మైనర్ బాలికను లోబరుచుకున్నపుడు అది ఖచ్చితంగా మేజర్‌దే తప్పు అవుతుంది. బాధితురాలు సహకరించినపుడు బెదిరించి లొంగదీసుకోవడం దారుణం అని ఆమె పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ విషయంపై తాను మాట్లాడిన ప్రతిసారి జానీ మాస్టర్ భార్య తనకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడవద్దని చెబుతోందని చిన్మయి ఆరోపించారు. తమ నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించే ఆధారాలు ఉన్నాయని ఆమె అంటున్నారని తెలిపారు. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పలుకుబడి కారణంగా జానీ మాస్టర్ ఈ కేసు నుంచి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నారని చిన్మయి ఆరోపించారు.
 
ఒక వేళ కోర్టు తీర్పు వారికి అనుకూలంగా వస్తే జానీ మాస్టర్‍‌కు అవార్డులపై అవార్డులు వస్తాయని, అతన్ని విమర్శించినవారే అతని నిర్దోషిత్వం గురించి గొప్పగా మాట్లాడుతారని ఎద్దేవా చేశారు. మైనర్ బాలికతో శృంగారాన్ని థ్రిల్‌గా భావించే మహానుభావులకు ఈ అంశం మరింత ఉపకరిస్తుంది. భారీ స్థాయిలో విజయోత్సవాలు జరుపుకోవచ్చు. మైనర్లను వేధించి ఎలా తప్పించుకోవాలో వారికి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది అంటూ చిన్మయి తీవ్ర వ్యాఖ్యాలు చేశఆరు చేశారు. ఏది ఏమైనా బాధితురాలు విజయం సాధించాలని తాను కోరుకుంటున్నట్టు ఆమె పేర్కొన్నారు. 

తను చనిపోయినట్లు టీవీలో వస్తున్న వార్తను చూస్తున్న నటుడు ధర్మేంద్ర, ఇంతకన్నా దారుణం ఏముంటుంది?

తను చనిపోయినట్లు టీవీలో వస్తున్న వార్తను చూస్తున్న నటుడు ధర్మేంద్ర, ఇంతకన్నా దారుణం ఏముంటుంది?వయసురీత్యా అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ధర్మేంద్ర ఇటీవల ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆయన అలా చేరారో లేదో... కొద్ది గంటల్లోనే ఆయన చనిపోయారంటూ కొన్ని మీడియా ఛానళ్లు వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలను చూసిన ధర్మేంద్ర కుటుంబం తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ధర్మేంద్ర బ్రతికి వుండగానే చనిపోయారంటూ వార్తలను ప్రచారం చేయడంపై ఆగ్రహం, ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ధర్మేంద్ర తను ఆరోగ్యంగానే వున్నానంటూ ఓ వాయిస్ మెసేజ్ ఇప్పించారు. ఐనా వార్తల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు, తను చనిపోయినట్లు టీవీల్లో వస్తున్న వార్తను ధర్మేంద్ర స్వయంగా చూసి బాధపడ్డారు.

డాక్టర్ షాహీన్ సిద్ధిఖీ: అద్భుతమైన బోధకురాలు ఉగ్రవాదిగా ఎలా మారిపోయింది?!

డాక్టర్ షాహీన్ సిద్ధిఖీ: అద్భుతమైన బోధకురాలు ఉగ్రవాదిగా ఎలా మారిపోయింది?!లక్నోకు చెందిన డాక్టర్ షాహీన్ సిద్ధిఖీ దశాబ్ద కాలంగా కనిపించకుండా పోయిన తర్వాత AK-47 రైఫిల్, లైవ్ కార్ట్రిడ్జ్‌లతో తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఉగ్రవాదంలో ఉన్నత విద్యావంతులు కూడా ఏదోవిధంగా ఇందులో పాల్గొన్నారని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. లక్నోలో షాహీన్ అరెస్టు ఒక ఉగ్రవాద మాడ్యూల్‌కు లింక్. డాక్టర్ షాహీన్ నుండి AK-47 రైఫిల్, లైవ్ కార్ట్రిడ్జ్‌లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ పోలీసులు, ఉత్తర ప్రదేశ్ ATS సంయుక్త ఆపరేషన్‌లో ఆమెను అరెస్టు చేసిన తర్వాత, ఆమె 2013 నుండి కనిపించకుండా పోయిందని, ఇప్పుడు అంతర్రాష్ట్ర ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌తో ముడిపడి ఉందని వెల్లడైంది.

నవంబర్ 21లోపు కోర్టుకు హాజరు అవుతాను.. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి

నవంబర్ 21లోపు కోర్టుకు హాజరు అవుతాను.. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిఅక్రమ ఆస్తుల కేసుకు సంబంధించి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాన నిందితుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి హైదరాబాద్‌లోని సీబీఐ కోర్టుకు నవంబర్ 21 లోపు హాజరు అవుతానని తెలియజేశారు. యూరప్ పర్యటన నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వ్యక్తిగత హాజరు నుండి మినహాయింపు కోరిన జగన్, మంగళవారం విచారణలో మినహాయింపు పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకున్నారు.

పవన్ గారూ.. దీనిని భక్తి అనరు.. రాజకీయ నటన అంటారు.. ఆర్కే రోజా ఫైర్

పవన్ గారూ.. దీనిని భక్తి అనరు.. రాజకీయ నటన అంటారు.. ఆర్కే రోజా ఫైర్ఏపీ మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా.. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌పై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలంటూ పవన్ చేసిన కామెంట్లను రోజా తప్పుబట్టారు. పవన్ కల్యాణ్ ధర్మం గురించి మాట్లాడటం కేవలం రాజకీయ నటన అని, అందులో ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి లేదని దుయ్యబట్టారు. ఇతరులకు నీతులు చెప్పే ముందు, ముందు మీరు నిలకడగా ఉండటం నేర్చుకోండి.

హైదరాబాదులో విదేశీ మహిళలతో వ్యభిచారం.. స్టూడెంట్ వీసాతో వచ్చి..?

హైదరాబాదులో విదేశీ మహిళలతో వ్యభిచారం.. స్టూడెంట్ వీసాతో వచ్చి..?న్యూ హఫీజ్‌పేట్‌లోని సుభాష్ చంద్రబోస్ నగర్‌ కాలనీలో జరుగుతున్న ఓ వ్యభిచార ముఠాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. సోమవారం రాత్రి పోలీసులు ఆ ఇంటిపై దాడి చేసి తనిఖీలు చేపట్టగా, అక్కడ విదేశీ మహిళలతో వ్యభిచారం జరుగుతున్నట్లు నిర్ధారించారు. ఈ రాకెట్‌ను లైబేరియా దేశానికి చెందిన డేరియస్ (28) నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?క్యాలీఫ్లవర్. మధుమేహం వున్నవారు కూడా క్యాలీఫ్లవర్ కూరను చక్కగా తినేయవచ్చు. ఈ క్యాలీఫ్లవర్ వల్ల కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందాము. క్యాలీఫ్లవర్‌లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉన్నందున మధుమేహం ఉన్నవారికి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక తాజా పువ్వు రసాన్ని సేవిస్తే పొట్టలో కురుపులు, దంతాలు, చిగుళ్ల నుండి రక్తస్రావం లాంటివి తగ్గిపోతాయి. క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకోవడం వల్ల లంగ్‌, బ్రెస్ట్‌, ఒవేరియన్‌ వంటి పలు క్యాన్సర్‌ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. క్యాలీఫ్లవర్ ఆకుల రసం స్వీకరిస్తే రేచీకటి, చర్మం పొడిబారటం, జుట్టు త్వరగా తెల్లబడటం, జలుబు నివారించబడతాయి.

స్ట్రోక్ తర్వాత వేగంగా కోలుకోవడానికి రోబోటిక్ రిహాబిలిటేషన్ కీలకమంటున్న నిపుణులు

స్ట్రోక్ తర్వాత వేగంగా కోలుకోవడానికి రోబోటిక్ రిహాబిలిటేషన్ కీలకమంటున్న నిపుణులుహైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఒక శాస్త్రీయ సమావేశంలో 50 మందికి పైగా ప్రముఖ న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరో సర్జన్లు, రీహాబిలిటేషన్ నిపుణులు ఆరోగ్య సంరక్షణలో అత్యంత నిర్లక్ష్యం చేయబడినప్పటికీ అత్యంత కీలకమైన అంశాలలో ఒకటైన పోస్ట్-స్ట్రోక్ రీహాబిలిటేషన్ గురించి చర్చించారు. రోగులకు వేగవంతమైన, అతి తక్కువ ఖర్చులో కోలుకోవడాన్ని నిర్ధారించడానికి భారతదేశం దాని పోస్ట్-స్ట్రోక్ కేర్ వ్యవస్థలో అధునాతన రోబోటిక్ రీహాబిలిటేషన్‌ను ఏకీకృతం చేయాలని ప్యానెల్ ఏకాభిప్రాయంతో వెల్లడించింది.

రోజుకి ఒక్క జామకాయ తింటే చాలు...

రోజుకి ఒక్క జామకాయ తింటే చాలు...జామకాయ. జామపండ్లలో ఎ, బి, సి విటమిన్లు, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఐరన్, ఫోలిక్‌యాసిడ్, ఫైబర్‌లు ఉంటాయి. జామపండ్లు తింటే ఇంకేమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాము. జామపండ్లను తినడం వల్ల హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. జామ పండ్లను తింటుంటే గుండె నాళాలకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా అందేలా చేస్తాయి. విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది. సీజనల్‌గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు లాంటివి జామపళ్లు తింటుంటే మనల్ని బాధించవు. జామపండ్లలో ఉండే ఫైబర్ వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. ఆస్తమాను నియంత్రణలో ఉంచే గుణాలు జామ కాయల్లో అధికంగా ఉంటాయి.

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?అధిక కొలెస్ట్రాల్ శరీరంలో పేరుకుపోతే అది ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుంది. ఈ కొవ్వు పేరుకుపోయి వున్నట్లయితే కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు కనబడతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ధమనులు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గి ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది. కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడం కష్టతరం అవుతుంది, దీని వలన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది, ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా శరీరంలో తగ్గిన రక్త ప్రవాహం అసాధారణ అలసటకు దారితీస్తుంది. అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇది నరాలను ప్రభావితం చేసి తిమ్మిరి లేదా జలదరింపుగా వుంటుంది.

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుంది

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుందిఖర్జూరం. ఈ పండు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. ఖర్జూరాలను తినడం వల్ల శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరాలు తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్‌ని పెంచుతుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఖర్జూరాలు తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది. గ్యాస్, మలబద్ధకం, అజీర్ణం చేయకుండా కాపాడుతుంది. జలుబు చేయకుండా నివారించే గుణం ఖర్జూరాలలో వుంది. ఐరన్, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్, చక్కెర, విటమిన్ బి6 కూడా ఖర్జూరాల్లో లభిస్తాయి.
