మైనర్ బాలికతో శృంగారం చేసే మహానుభావులకు థ్రిల్గా ఉంటుంది : చిన్మయి
ఒక బాధితురాలు శృంగారానికి సహకరించనపుడు ఆమెను బెదిరించి లొంగదీసుకోవడం దారుణమని ప్రముఖ గాయని చిన్మయి అభిప్రాయపడ్డారు. పనిలోపనిగా ఆమె ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మైనర్ బాలికపై లైంగిక వేధింపుల కేసులో జానీ మాస్టర్ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.
జానీ మాస్టర్ కేసు చాలా క్లిష్టమైందని, కొందరు దీన్ని ఇద్దరి సమ్మతితో జరిగిన అంశంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చిన్మయి ఆరోపించారు. ఒక మేజర్ అయిన వ్యక్తి మైనర్ బాలికను లోబరుచుకున్నపుడు అది ఖచ్చితంగా మేజర్దే తప్పు అవుతుంది. బాధితురాలు సహకరించినపుడు బెదిరించి లొంగదీసుకోవడం దారుణం అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఈ విషయంపై తాను మాట్లాడిన ప్రతిసారి జానీ మాస్టర్ భార్య తనకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడవద్దని చెబుతోందని చిన్మయి ఆరోపించారు. తమ నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించే ఆధారాలు ఉన్నాయని ఆమె అంటున్నారని తెలిపారు. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పలుకుబడి కారణంగా జానీ మాస్టర్ ఈ కేసు నుంచి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నారని చిన్మయి ఆరోపించారు.
ఒక వేళ కోర్టు తీర్పు వారికి అనుకూలంగా వస్తే జానీ మాస్టర్కు అవార్డులపై అవార్డులు వస్తాయని, అతన్ని విమర్శించినవారే అతని నిర్దోషిత్వం గురించి గొప్పగా మాట్లాడుతారని ఎద్దేవా చేశారు. మైనర్ బాలికతో శృంగారాన్ని థ్రిల్గా భావించే మహానుభావులకు ఈ అంశం మరింత ఉపకరిస్తుంది. భారీ స్థాయిలో విజయోత్సవాలు జరుపుకోవచ్చు. మైనర్లను వేధించి ఎలా తప్పించుకోవాలో వారికి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది అంటూ చిన్మయి తీవ్ర వ్యాఖ్యాలు చేశఆరు చేశారు. ఏది ఏమైనా బాధితురాలు విజయం సాధించాలని తాను కోరుకుంటున్నట్టు ఆమె పేర్కొన్నారు.