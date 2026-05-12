Exhibitors Association: సింగిల్ థియేటర్లు మూతపడుతున్నాయ్ బతికించండి అంటూ ఎగ్జిబిటర్లు ఆవేదన
కాలం మారుతుంది. కానీ తెలుగు సినిమా థియేటర్లలో మార్పు లేదు. అందుకే తమకు అద్దె విధానం స్వస్తి పలికి, పర్సెంటేజీ విధానాాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం వుందని ప్రముఖ ఎగ్జిబిటర్లు మంగళవారంనాడు హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశంలో పేర్కొన్నారు. ఆంద్ర ప్రదేశ్ లోనూ థియేటర్ల వ్యవస్థ కూడా అద్వాన్నంగా వుంది. అక్కడ కూడా త్వరలో మీటింగ్ లు ఏర్పాటుచేయబోతున్నాం. ఇప్పటికే సింగిల్ థియేటర్లు దాదాపు 94 శాతం క్లోజ్ అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ మూసాపాటలో శ్రీరాములు థియేటర్ల బంద్ అయింది అని ఎస్.వి.కె. పిక్చర్స్ అధినేతల్లో ఒకరైన దిల్ రాజు సోదరుడు శిరీష్ తెలియజేశారు.
Exbitors Sirish, Sunil narang and others
తెలంగాణా నిర్మాత ప్రముఖ పంపిణీదారుడు, ఎగ్జిబిర్ సునీల్ నారంగ్ మాట్లాడుతూ, సినిమాకు ప్రాణం ఫ్యాన్స్. సింగిల్ థియేర్లు వుండే వారు పండుగలా జరుపుకుంటున్నారు. ఒక్కోసారి బాంబులు కూడా ఆనందంలో పేలుస్తారు. వాటి వల్ల కూడా థియేటర్లలో కొంత నష్టం కలుగుతుంది. ప్రస్తుతం మల్టీప్లెక్స్ వల్ల సింగిల్ థియేటర్లు దాదాపు మూతపడేదిశలో వున్నాయి. కనుక హీరోలకు, నిర్మాతలకు ఓ విజ్నప్తి చేస్తున్నాం. సినిమా ఫలితాలపై సంబంధంలేకుండా అద్దె వసూలు అనేది ఎగ్జిబిర్లకు ఉరితాడులా మారింది. థియేటర్ల ఖర్చులు, మెయింటెన్స్ భారంగా మారింది. అందుకే పర్సెంటేజ్ విధానం రావాలని కోరారు.
మల్టీ ప్లెక్స్ లు పర్సంటేజ్ విధానం వుంది.
అందుకే సింగిల్ థియేటర్లకు కూడా వర్తింపజేయాలి. పక్క రాష్ట్రాలలో ఈ విధానం వుంది. మరి మన తెలుగులో ఎందుకు అమలుచేయడంలేదని ఎగ్జిబిటర్లు ప్రశ్నించారు. లేదంటే త్వరలో అన్ని థియేటర్లు మూతపడే సూచనలు వున్నాయని చెప్పారు.
ఓటీటీ గురించి నిర్మాత శిరీష్ మాట్లాడుతూ, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం. మన శంకర్ వరప్రాద్ 50 డేస్ అయినా ఓటీటీలో రన్ అయింది.
సినిమాకు 8 వారాలు వరకు ఓటీటీకి ఇవ్వికూడదని రూల్ వుంది. కానిని దానిని పాటించే స్తాయిలో వాతావరణ లేదు. ఎందుకంటే నిర్మాతలు అంతా ముంబైలో వుంటున్నారు.
రేపు థియేటర్లు మూత పడినా కూడా చాలామంది ఎగ్జిబిటర్లు రిటైర్ మెంట్ తీసుకుని పివిఆర్.కు ఇచ్చేస్తారని శిరీష్ పేర్కొన్నారు. మన హీరోలు నిర్మాతలను ఎగ్జిబిర్టను కాపాడుతున్నారు. అవగాహనతో చేస్తున్నారు. అయినా ఎగ్జిబిటర్ల బతుకు పోరాటం కోసం మీడియా ముందుకు వచ్చామని దీనికి త్వరలో పరిష్కారం దొరుకుతుందని ఆశిస్తున్నామని తెలిపారు.
హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో ఒక మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మదినగూడలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
జాతీయ స్థాయిలో వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే జాతీయ స్థాయిలో నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడంతో ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్ 2026 పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దు చేసింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అమృత్ కాలం దేశానికి విష యుగంగా మారిందంటూ ధ్వజమెత్తారు.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను సినీ నటుడు విశాల్ అభినందించారు. ఇటీవల ఎన్నికల్లో విజయం అందుకున్న విజయ్.. సీఎం అయ్యాక సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. మద్యం దుకాణాలపై ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రార్థనా మందిరాలు, పాఠశాలల వద్ద మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో 717 మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. రెండు వారాల్లో ఈ దుకాణాలు మూసివేసేలా ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
విశాఖపట్టణం నగర శివారు ప్రాంతంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివాహమైన కేవలం నెలన్నర వ్యవధిలోనే, భర్త వేధింపుల కారణంగా ఒక నవవధువు ఆదివారం రాత్రి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన సోమేశ్వరరావుతో బాధితురాలు తేజశ్రీకి 45 రోజుల క్రితం వివాహం జరిగింది. ఈ దంపతులు నగరంలోని రేసుపువానిపాలెంలో నివసిస్తున్నారు. అక్కడ సోమేశ్వరరావు ఒక లేడీస్ హాస్టల్ నిర్వహిస్తున్నాడు. గత కొద్ది రోజులుగా, తన భర్త ఇతర మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు తేజశ్రీకి తెలిసింది. ఈ వ్యవహారాల గురించి ఆమె సోమేశ్వరరావును నిలదీసింది. దాంతో అతడు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఆమెను తీవ్రమైన శారీరక, మానసిక వేధింపులకు గురిచేయడం ప్రారంభించాడు.
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.
వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.