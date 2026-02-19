గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026 (17:33 IST)

Arjun: నాలుగు రోజుల్లో 8.7 కోట్ల గ్రాస్‌ను రాబట్టిన సీతా పయనం

Sita Payanam, which earned 8.7 crores gross poster
Sita Payanam, which earned 8.7 crores gross poster
యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ గత వారం ‘సీతా పయనం అంటూ ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అర్జున్ తన స్వీయ నిర్మాణం, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన ‘సీతా పయనం’తో తన కూతురు ఐశ్వర్య అర్జున్, ఉపేంద్ర అన్న కొడుకు నిరంజన్‌ని తెరకు పరిచయం చేశారు. శ్రీ రామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్ మీద తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేయగా మంచి ప్రశంసల్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి మంచి వసూళ్లు వస్తున్నాయి. నాలుగు రోజుల్లో ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్లను రాబట్టింది.
 
అర్జున్ రాసుకున్న కథ, తెరకెక్కించిన విధానం, సాయి మాధవ్ బుర్రా డైలాగ్స్, ఐశ్వర్య అర్జున్ నటన ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్‌ను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక మరీ ముఖ్యంగా అనూప్ రూబెన్స్ అందించిన పాటలు, ఇచ్చిన నేపథ్య సంగీతం ప్రధాన బలంగా నిలిచింది. మంచి మౌత్ టాక్‌తో ఈ సినిమాకి రోజురోజుకీ కలెక్షన్స్ పెరుగుతూ వచ్చాయి.
 
నాలుగు రోజుల్లో ఈ మూవీకి 8.7 కోట్ల గ్రాస్ వచ్చిందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. గత వారం విడుదలైన చిత్రాల్లో ‘సీతా పయనం’ టాప్‌లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆడియెన్స్ ఆదరణతో ఈ మూవీ రెండో వారం కూడా దూసుకుపోయేలా ఉంది. ఐశ్వర్య డెబ్యూ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఫలితాన్ని రాబట్టుతోందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ మూవీలో అర్జున్, ధృవ్ సర్జాలు సైతం స్పెషల్ కేమియో రోల్స్‌ను పోషించడం ప్లస్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.

గృహ హింస ఫిర్యాదుతో కెనడా వెళ్లలేకపోయాడు, అదే ఆమె పాలిట మృత్యువైందా?

గృహ హింస ఫిర్యాదుతో కెనడా వెళ్లలేకపోయాడు, అదే ఆమె పాలిట మృత్యువైందా?తెలంగాణలోని వనస్థలిపురంలో మూడు నెలల గర్భిణిని ఆమె మాజీభర్త నేరుగా ఆమె ఇంటికే వెళ్లి నరికి చంపాడు. తనతో విడాకులు తీసుకోవడమే కాకుండా తనపై కేసులు పెట్టడంపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో వున్న అతడు ఆమె పునర్వివాహం చేసుకోవడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. 2022లో ఆమెను పెళ్లి చేసుకుని భార్యతో సహా కెనడాలో కొంతకాలం నివసించారు. ఇద్దరు సాఫ్ట్‌వేర్ నిపుణులే. ఐతే ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తడంతో 2024లో విడాకులు తీసుకున్నారు. విడాకులకు ముందు ఈ మహిళ గతంలో నిందితుడిపై గృహ హింస ఫిర్యాదు చేసింది. దాంతో అతడిపై లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేసారు.

క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేందుకు కొలంబో వెళ్లాలా? టీవీలో చూడొచ్చుగా: లోకేష్ పైన జగన్ విసుర్లు

క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేందుకు కొలంబో వెళ్లాలా? టీవీలో చూడొచ్చుగా: లోకేష్ పైన జగన్ విసుర్లుఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖమంత్రి నారా లోకేష్ పైన విమర్శలు చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... క్రికెట్ చూసేందుకు విమానంలో కొలంబో వెళ్లాలా? ఏం టీవీలో చూడవచ్చు కదా. నేను టీవీలోనే చూస్తాను. బాధ్యాయుత పదవుల్లో వున్నవారు ఇలా జల్సాగా తిరగవచ్చా. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారికి ఒక విమానం, ఒక హెలికాప్టర్ వుంటే వారి అబ్బాయి లోకేష్ కి కూడా అలాగే వున్నాయి. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పరిస్థితి కూడా అలాగే వుంది. నాకు తెలిసి ఇంతగా విమానాలు, హెలికాప్టర్లలో తిరుగుతూ జల్సాలు చేసిన నాయకులను ఇంతమటుకైతే నేను చూడలేదు.

పశు వికాస్ డే ద్వారా సర్వోత్తం సేవలో ముందంజలో ఉన్న SMFG ఇండియా క్రెడిట్

పశు వికాస్ డే ద్వారా సర్వోత్తం సేవలో ముందంజలో ఉన్న SMFG ఇండియా క్రెడిట్హైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ NBFCలలో ఒకటైన SMFG ఇండియా క్రెడిట్, దాని ప్రధాన పశువుల సంక్షేమం, గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం అయిన పశు వికాస్ దినోత్సవం(పీవీడి) యొక్క 8వ ఎడిషన్‌ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. సర్వోత్తమ సేవ: పశు, పరివార్ ఔర్ ప్రగతి అనే ఇతివృత్తంతో ప్రారంభించబడిన ఈ కార్యక్రమం, పశువుల ఆరోగ్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సు మరియు స్థిరమైన పురోగతిని బలోపేతం చేయడం ద్వారా సమగ్ర గ్రామీణ అభివృద్ధికి సంస్థ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది.

క్రికెటర్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు .. ఎందుకో తెలుసా?

క్రికెటర్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు .. ఎందుకో తెలుసా?భారత క్రికెటర్ మహ్మద్ షమీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీచేసింది. కోల్‌కతాలో షమీపై గృహహింస, భరణం కేసులను ఢిల్లీకి మార్చాలంటూ ఆయన మాజీ భార్య హసిన్ జహాన్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన కోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

వైకాపా హయాంలో ఎక్సైజ్, మైనింగ్ ఆదాయ తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌కు చేరింది : మంత్రి పయ్యావుల

వైకాపా హయాంలో ఎక్సైజ్, మైనింగ్ ఆదాయ తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌కు చేరింది : మంత్రి పయ్యావులగత వైకాపా ప్రభుత్వంలో ఎక్సైజ్, మైనింగ్ శాఖల ఆదాయం తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌కు చేరేదని ఏపీ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఆరోపించారు. గురువారం శాసనసభలో జరిగిన బడ్జెట్‌పై చర్చ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గత ప్రభుత్వం ప్రతి శాఖలోనూ బకాయిలు మిగిల్చి వెళ్లిందన్నారు. అధిక వడ్డీలతో రుణాలు తెచ్చిందని, ఇపుడు అధిక వడ్డీలను తగ్గించేందుకు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని చెప్పారు.

Watch More Videos

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?కలబంద లేదా అలోవెరా. దీనిని సౌందర్య సాధనంగా బాగా వాడతారు. ఐతే కలబందలో సౌందర్యంతో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలోనూ, పాదాలలో ఏర్పడే తిమ్మిర్లను తగ్గించడంలో దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. కలబంద లోని ఫోలిక్ యాసిడ్, గుండెకి సంబంధించిన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను కాపాడుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన 75 రకాల పోషక విలువలు కలబందలో ఉన్నాయి. జీర్ణవ్యవస్థలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థ పదార్థాలను వెలుపలికి నెట్టేసే సహజ గుణం అలోవెరాలో ఉన్నాయి. యాంటి బయాటిక్స్ వాడనవసరం లేకుండా వాపులను, నొప్పులను తగ్గించే గుణం దీని జెల్‌లో ఉంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com