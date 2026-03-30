SITSA: దక్షిణ భారత టీవీ పరిశ్రమకు కొత్త ఊపిరి సిట్సా అవార్డ్స్

Prabhakar, Kaushik, Sudha Heremath, Teja, Sahana, Shruti, Pravalika
హైదరాబాద్‌లోని రామానాయుడు స్టూడియోలో సౌత్ ఇండియన్ టీవీ సీరియల్ అవార్డ్స్ (SITSA) కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ అట్టహాసంగా జరిగింది. రాఘవి మీడియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి తెలుగు సీరియల్ ప్రముఖులు, యాక్టర్లు, డైరెక్టర్లు, నిర్మాతలు హాజరయ్యారు. టెలివిజన్ సీరియల్ పరిశ్రమను గౌరవించడమే లక్ష్యంగా మొదలైన SITSA అవార్డ్స్, దక్షిణ భారతదేశంలో నాలుగు భాషల సీరియల్స్‌ను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి చరిత్ర సృష్టించనుంది. ఇంతవరకు ప్రతి ఛానల్ తన సొంత అవార్డులు విడివిడిగా నిర్వహించేది. ఇప్పుడు నాలుగు భాషలు, నాలుగు రాష్ట్రాలను ఒకేసారి గౌరవించడం ఇండస్ట్రీలో మైలురాయిగా కాబోతుంది. 
 
కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్‌లో నామినేషన్లు, ఓటింగ్ విధానం, ఎక్స్‌పెక్టెడ్ నామినీలు, సీరియల్ ఆర్టిస్టుల పాల్గొన్నారు. ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు మధు గారికి, రాఘవి మీడియా టీమ్‌కి అందరూ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. టెలివిజన్ పరిశ్రమ 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఇలాంటి అవార్డ్ ఫంక్షన్ ఇదే మొదటిసారి. ఈవెంట్‌లో మాట్లాడిన ప్రముఖులు.. టీవీ కళాకారులు, టెక్నీషియన్లు గత 50 ఏళ్లుగా ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్తున్నా, వారికి గుర్తింపు ఇవ్వడంలో జరిగిన లోపాలను గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వాలు, సంస్థలు ముందుకు రాకపోవడం వలన చిన్న చిన్న సంస్థలే అవార్డులు ఇచ్చేవి. ఇప్పుడు రాఘవి మీడియా ద్వారా సౌత్ ఇండియా మొత్తం టీవీ పరిశ్రమకు గౌరవం లభించడం గర్వకారణమని అందరూ అభిప్రాయపడ్డారు.
 
ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగు డైరెక్టర్, టీ.వీ డైరెక్టర్ అసోసియేన్ యాట సత్యనారణ మాట్లాడుతూ... ఇలాంటి వేడుకను ఇంత వరకు ఎప్పుడూ చూడాలేదన్నారు. టీవీ ప్రస్థావన మొదలై 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ను ఒకే తాటిమీదకు తీసుకురావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. దీనికి మధుగారి కృషి చాలా ఉందన్నారు. పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే అని తెలిపారు. ఈ వేడుక హైదరాబాద్ లో విజయవంతంగా జరగాలని, అందుకు కావాల్సిన సహకారాలను అందిస్తామని పేర్కొన్నారు.
  
సీనియర్ యాక్టర్ ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడుతూ.. మధు దృఢ సంకల్పం, టీమ్ పట్టుదల ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది. చాలా మంది ఇలాంటి వేడుకలను నిర్వహించాలని ముందుకు వచ్చారు. కానీ తరువాత తలెత్తిని ఆర్థిపరిస్థితుల దృష్ట్యా వెనుక్కి వెళ్లారు. కానీ ఎన్నో ఏళ్ల కల.. ఈ రోజు తీరబోతుందని, అందుకు కారణం అయినా మధు, మిసెస్ మధు ఇతరులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. హైదరాబాద్ లో ఈవెంట్ జరపడం అంటే ఎంతో ఖర్చుతో కూడుకున్న పనో అందరికీ తెలిసిందే. అన్ని భాషల నుంచి ఆర్టిస్టులను తీసుకురావడం, ఫ్లైట్ టికెట్స్, హోటల్స్, ట్రావెలింగ్ ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి. వాటిన్నింటి దృష్టిలో పెట్టుకోని ముందుకొచ్చిన మధుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.  
 
టీ.వీ ఆర్టిస్ట అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ యాక్టర్ కౌశిక్ మాట్లాడుతూ.. సైమా చూసినప్పుడు సీరియల్స్ కూడా ఇలా ఎందుకు చేయకూడదనే ఆలోచన వచ్చింది. కానీ చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయమని తెలిసే సైలెంట్ అయ్యాము. కానీ ఇన్నాళ్ల తరువాత మళ్లీ ఇలాంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టటం గొప్ప విషయం. ఈ క్రెడిట్ అంతా మధు గారిదే ఈ ఈవెంట్ విజయవంతం కావాలని, ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగే గ్రాండ్‌గా జరగాలని కోరుకున్నారు. నాలుగు భాషల కళాకారులు ఒకేచోట కలవడం ఇంకా ప్రత్యేకతను సంతరించుకోబోతుందని తెలిపారు. ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న మధు గారు, మిసెస్ మధు గారు, రాఘవి మీడియా టీమ్‌కి అందరూ అభినందనలు తెలిపారు. టీవీ కళాకారులు, టెక్నీషియన్లు, నిర్మాతలు తమ కష్టానికి గుర్తింపు లభించడం ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. ఈ ఈవెంట్ సౌత్ ఇండియన్ టీవీ సీరియల్ పరిశ్రమలో ఒక కొత్త చరిత్రను సృష్టించడం ఖాయమని పేర్కొన్నారు.
 
SITSA అవార్డ్స్ నిర్వహకులు మధు మాట్లాడుతూ.. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సీరియల్స్ కు కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ గా పని చేశాను. అన్ని భాషలకు కూడా ఆర్టిస్టులను అందించాను. ఎప్పటినుంచో ఇలాంటి ఈవెంట్ చేయాలని ఉండేది. ఇన్నాళ్లకు కల నెరవేరబోతుందని అన్నారు. ఈ ఈవెంట్ చేయాలనుకున్నప్పటి నుంచి ప్రభాకర్ గారితో, కౌశిక్ గారితో అలాగే ఇతర పెద్దలతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నానని పేర్కొన్నారు. ఈ ఈవెంట్ కోసం చాలా మంది కష్టపడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. సిస్టా టీమ్ మెంబర్స్ సాయి, తేజ అలాగే టీమ్ లో ఉన్నవారందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పారు. SITSA అవార్డ్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏప్రిల్ 26న హైదరాబాద్‌లోని సారథి స్టూడియోలో సాయంత్రం 5 గంటలకు జరగనుంది. నామినీలందరికీ హార్దిక అభినందనలు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్ దక్షిణ భారత టీవీ పరిశ్రమకు కొత్త ఊపిరి పోస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో SITSA ఛైర్ పర్సన్ సుధా హెరమత్ గారు, నిర్మాత తేజ గారు, సహనా గారు, శృతి, ప్రవళిక తదితరులు పాల్గొన్నారు.

విశాఖలో దారుణం: ప్రియురాలిని ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టాడువివాహేతర సంబంధాలు దారుణ ఘటనలకు దారితీస్తున్నాయి. ఒకరికొకరు ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా విశాఖపట్టణంలో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. తన మాజీ ప్రియురాలిని ఇంటికి పిలిపించి కిరాతకంగా హత్య చేసి ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్ లో పెట్టాడో వ్యక్తి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. విశాఖపట్టణంలోని ఎల్వీ నగరులో విజయనగరం రాజాంకు చెందిన 35 ఏళ్ల రవీంద్ర నేవీలో టెక్నీషియన్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఇతడికి కొన్ని నెలల క్రితం పెళ్లయ్యింది. ఐతే అంతకుముందే మౌనిక అనే యువతితో సన్నిహిత సంబంధం వుంది. భార్యను పుట్టింటికి పంపించిన రవీంద్ర తన మాజీ ప్రియురాలు మౌనికను ఇంటికి పిలిచాడు.

అమ్మాయితో డేటింగ్‌కు వెళితే.. కిడ్నాప్ చేసి రూ.7 లక్షలు దోచుకున్నారు..దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఓ దారుణం చోటుచేసుకుంది. డేటింగ్ యాప్‌లో పరిచయమైన అమ్మాయితో డేటింగ్‌కు వెళ్లిన యువకుడిని కొందరు కిడ్నాప్ చేసిం ఏకంగా రూ.7 లక్షలు దోచుకున్నారు. ఈ కేసులో బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు ఒక మహిళతో సహా ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

రేవంత్ ముందు మీ ఆటలు సాగవు... బీఆర్ఎస్ సభ్యులకు సీఎం వార్నింగ్ - సభ్యుల సస్పెన్షన్ఈ రేవంత్ ముందు మీ ఆటలు సాగవు అంటు భారత రాష్ట్ర సమితి సభ్యులకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. పైగా, బీఆర్ఎస్ సభ్యులు సభా కార్యక్రమాలకు అడ్డు తగలడంతో వారిని సభ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు.

పల్నాడులో మూడేళ్ల కుమార్తెతో కలిసి వైద్యుడి కుటుంబం ఆత్మహత్యఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలో మూడేళ్ల కుమార్తెతో కలిసి ఓ వైద్యుడి కుటుంబం ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇందులో తల్లి శంకర కుమారి (30), చిన్నారి మౌనిక (3)లు ప్రాణాలు కోల్పోగా, భర్త గోపి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీంతో గోపిని నరసరావుపేటలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పల్నాడు జిల్లాలోని నరసరావుపేటలో ఉన్న స్థానిక లాడ్జిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

తెలంగాణాలో మాంసం ప్రియులకు షాక్... చికెన్ దుకాణాలు బంద్...తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మాంసం ప్రియులకు షాక్ తగలనుంది. ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ నుంచి చికెన్ దుకాణాలు బంద్ కానున్నాయి. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు మార్జిన్ తగ్గించి తమను కష్టాలకు గురిచేస్తున్నాయని ఆరోపిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ పాటించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర చికెన్ షాపు ఓనర్స్ అసోసియేషన్ పిలుపునిచ్చింది. ఈ మేరకు ఘట్‌కేసర్ సర్కిల్ పరిధిలోని చికెన్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు బంద్‌కు పిలుపునిచ్చారు.

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.
