Faria Abdullah: తిరువీర్, ఫరియా అబ్దుల్లా పై సిత్తరాల నవ్వు సాంగ్
హీరో తిరువీర్, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం భగవంతుడు. కన్నడ నటుడు రిషి ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. జి.జి. విహారి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. రొమాంటిక్ పీరియడ్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న సినిమా త్వరలోనే రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది చిత్ర నిర్మాతలు నారాయణ దాస్ నారంగ్, పనస శంకరయ్య గౌడ్, రవి పనస తెలియజేస్తున్నారు.
Thiruveer and Faria Abdullah
కాగా, ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి సెకండ్ సింగిల్ 'సిత్తరాల నవ్వు' రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కృష్ణ ప్రసాద్ బ్యూటిఫుల్ గా కంపోజ్ చేయగా, డైరెక్టర్ జి జి విహారి ఆకట్టుకునే లిరిక్స్ అందించారు. ప్రముఖ సింగర్ జావెద్ అలీ రిపీటెడ్ గా వినేలా పాడారు. 'సిత్తరాల నవ్వు' పాట ఎలా ఉందో చూస్తే - 'సిత్తరాల నవ్వు, అరే సిలకల్లే నువ్వు, చేమంతి పువ్వు, నీలాల కళ్లు, అరే పారే సెలయేళ్లు, ఒంపు పరవళ్లు..అంటూ సాగుతూ ఏరువాక పున్నమి లాంటి అమ్మాయి, కొండగాలి దేవర వంటి అబ్బాయి మధ్య ప్రేమను చూపిస్తూ రూపొందించిన ఈ మట్టి పాట ప్రతి ఒక్కరిని ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.
నటీనటులు - తిరువీర్, ఫరియా అబ్దుల్లా, రిషిలతో పాటు రవీందర్ విజయ్, షెల్లీ కిషోర్, కాలకేయ ప్రభాకర్, చిరాగ్ జానీ తదితరులు
కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ - ఆయేషా మరియం
యాక్షన్ - రామ్ కిషన్, రాబిన్ సుబ్బు
లిరిక్స్ - చంద్రబోస్, గోరెటి వెంకన్న, కాసర్ల శ్యామ్,
కొరియోగ్రఫీ - ఈశ్వర్ పెంటి
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ - రవితేజ పూదారి
సినిమాటోగ్రఫీ - రాజ్ తోట
మ్యూజిక్ - కె.పి
ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ - గాంధీ నడికుడికర్
ఎడిటర్ - ప్రవీణ్ పూడి
సమర్పణ - ఏషియన్ ఫిలిమ్స్ నారాయణ దాస్ నారంగ్, పనస శంకరయ్య గౌడ్
బ్యానర్ - రవి పనస ఫిలిం కార్పొరేషన్
పీఆర్ఓ - సురేష్ (ఎస్ కే మీడియా)