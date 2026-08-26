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Written By దేవీ దేవీ
Published By దేవీ
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (13:52 IST)

Kayadu Lohar: రజనీకాంత్ పక్కనే కూర్చోవడం కలలా అనిపిస్తోంది : కయాదు లోహర్

Kayadu Lohar flight journey with Rajinikanth
Written By: దేవీ
Published By: దేవీ
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (13:52 IST)
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Kayadu Lohar flight journey with Rajinikanth
విమానంలో రజనీకాంత్ తన పక్కనే కూర్చోవడాన్ని చూసి ఉప్పొంగిపోయిన కయాదు లోహర్: "ఇదంతా కలలా అనిపిస్తోంది" అని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. విమానంలో సూపర్ స్టార్‌తో సెల్ఫీ తీసుకునే అవకాశాన్ని కయాదు లోహర్ వదులుకోలేదు. భవిష్యత్తులో ఆయనతో కలిసి నటించాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆమె తెలిపింది.
 
హైదరాబాద్ వెళ్లే విమానంలో రజనీకాంత్ తన పక్కనే కూర్చోవడం చూసి ఆశ్చర్యానందానికి గురైనట్లు ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకుంది. ఇది నిజంగా జరిగిందంటే నమ్మలేకపోతున్నానని, తాను ఆ సూపర్ స్టార్‌కు 'అభిమానిని' అని ఆమె పేర్కొంది.
 
రజనీకాంత్‌తో తీసుకున్న సెల్ఫీని పోస్ట్ చేస్తూ కయాదు ఇలా రాసింది: "నేను ఇంకా కలగంటున్నాననిపిస్తోంది..ఆయనకు వీరాభిమానిగా ఉండటం నుండి, విమానంలో రజనీకాంత్ సార్ పక్కనే కూర్చునే అవకాశం రావడం వరకు, ఇది నిజంగా జరిగిందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను. ఆయన్ని చూడగానే నా మనసులో 'సుందరి' (చిత్రంలోని పాట) మెదిలింది, నేను వెంటనే ఒక మధురమైన లోకంలో విహరించినట్లనిపించింది."
 
"ఎంత అద్భుతమైన, ఊహించని క్షణం ఇది... నా రోజు సార్థకమైంది. ఏదో ఒక రోజు ఆయనతో కలిసి నటించే అవకాశం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.
 
సహజంగా, రజనీకాంత్ తరచుగా ఎకానమీ క్లాస్‌లో ప్రయాణించడం, అభిమానులు కలిసినప్పుడు ఆప్యాయంగా పలకరించడం ద్వారా వారిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంటారు. గతంలో అంటే మార్చి 2024లో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కడప నుండి వెళ్లే విమానంలో రజనీ కనిపించారు. ఆయన తన ముఖాన్ని దాచుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు, చాలా ప్రశాంతంగా కనిపించారు; అదే సమయంలో ఆయన పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తి ఎంతో ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయాడు. విమానం బయలుదేరే ముందు ఆయన సిబ్బందితో కాసేపు ముచ్చటించారు. అదే రోజు షటిల్ బస్సులో రజనీకాంత్‌ను కలిసిన నటుడు జీవా, ఆయనతో దిగిన ఫోటోలను పంచుకుంటూ, "సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సార్‌తో ప్రయాణం!" అని రాసుకొచ్చారు.
 
ఇదిలా వుండగా,  రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2'లో నటిస్తున్నారు. ఇందులోని మొదటి పాట 'అలా బొలేలో  గత వారం విడుదలైంది. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం,  గాత్రం అందించిన ఈ పాటకు అరుణ్రాజా కామరాజ్ సాహిత్యం సమకూర్చారు. నిరంజన రమణన్, అపర్ణ హరికుమార్ మరియు దీప్తి సురేష్ అదనపు గాత్రం అందించారు. ఈ పాటలో రజినీకాంత్ మరియు షమ్నా కాసిమ్ కనిపించారు.
 
దీనిని సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. రజినీకాంత్, రమ్యకృష్ణ, యోగి బాబు, మిర్నా మరియు రిత్విక్ తమ మునుపటి పాత్రలను తిరిగి పోషిస్తున్నారు. మోహన్‌లాల్, శివ రాజ్‌కుమార్, జాకీ ష్రాఫ్ కూడా తమ అతిథి పాత్రలను  తిరిగి పోషించనున్నారు. అతిథి పాత్రల కోసం నందమూరి బాలకృష్ణ, షారుఖ్ ఖాన్‌లను సంప్రదించినట్లు సమాచారం, కానీ అధికారికంగా చెప్పలేదు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 15న విడుదల కానుంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు.. వైసీపీ అగ్రనేతలకు జగన్ వార్నింగ్

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హైబీపీ వున్నవారు కివీ పండ్లు తింటే?

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ఈ వర్షాకాలంలో విజయవాడ ఆఫీసులు కంటి ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా ఎందుకు దృష్టి పెట్టాలి?

ఈ వర్షాకాలంలో విజయవాడ ఆఫీసులు కంటి ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా ఎందుకు దృష్టి పెట్టాలి?విజయవాడలోని కంపెనీలు ఉద్యోగుల శ్రేయస్సును ఎంతో ప్రాధాన్యతతో చూస్తున్నాయి. క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించే వైద్య పరీక్షలు, వ్యాయామాల నుంచి సౌకర్యవంతమైన ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, మానసిక ఆరోగ్య మద్దతు వరకు అనేక ఆఫీసులు తమ ఉద్యోగులు మరింత ఆరోగ్యంగా, ఉల్లాసంగా, ఉత్పాదకతతో పనిచేసేలా వివిధ చర్యలు చేపడుతున్నాయి. అయితే, కంటి ఆరోగ్యం మాత్రం కార్పొరేట్ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రణాళికల్లో ఎక్కడా భాగం కావడంలేదు. వర్షాకాలంలో గాల్లో ఉండే తేమ, మారుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, నిరంతరం ఏసీల వినియోగం, స్క్రీన్ల ముందు ఎక్కువ సమయం గడపడం, పెరుగుతున్న ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం ఉద్యోగుల సౌకర్యాన్ని, వారి పని సామర్థ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయి.

సిమ్స్‌లో సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌

సిమ్స్‌లో సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌చెన్నై నగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన్ సిమ్స్ ఆస్పత్రి సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇనిస్టిట్యూట్‌‍ను తాజాగా ప్రారంభించారు. ఈ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, డెర్మటాలజీ, కాస్మెటిక్ ప్రసూతి, గైనకాలజీ, మరియు మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ సర్జరీ అనే నాలుగు ప్రత్యేక విభాగాలను ఒకే చోటకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఫేషియల్ ఎస్తెటిక్స్, బాడీ కాంటూరింగ్, బ్రెస్ట్ ఎస్తెటిక్స్, చర్మ, కేశ సంరక్షణ, కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ, మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ ఎస్తెటిక్స్ వంటి శస్త్రచికిత్స, శస్త్రచికిత్స రహిత సౌందర్య చికిత్సల యొక్క సమగ్ర శ్రేణిని అందిస్తుంది.

విదేశాల్లోనూ సాధ్యం కాని చికిత్స.. హైదరాబాద్‌లో సుడాన్‌ రోగికి మళ్లీ నడక

విదేశాల్లోనూ సాధ్యం కాని చికిత్స.. హైదరాబాద్‌లో సుడాన్‌ రోగికి మళ్లీ నడకహైదరాబాద్: మూడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన గాయంతో సుడాన్‌కు చెందిన 36 ఏళ్ల వ్యక్తి ఎడమ మోకాలి కదలికను కోల్పోయాడు. స్వదేశంలో పలుమార్లు ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. చివరకు మోకాలు పూర్తిగా వంగిపోయి, కాలు నిటారుగా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. నిలబడటం, నడవడం కూడా కష్టమైంది. చికిత్స కోసం పలు ఆసుపత్రులను సంప్రదించినా, గత ఆపరేషన్ల వల్ల మోకాలి పరిస్థితి మరింత సంక్లిష్టంగా మారడంతో శస్త్రచికిత్స చేయడం చాలా ప్రమాదకరమని అక్కడి వైద్యులు భావించారు.

న్యూమోనియా ఎదుటివారికి అంటుకుంటుందా?

న్యూమోనియా ఎదుటివారికి అంటుకుంటుందా?న్యూమోనియా అంటువ్యాధి అని వైద్యులు చెబుతారు. ఇది ఎదుటివారికి అంటుకుంటుంది. బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌ల వల్ల వచ్చే న్యూమోనియా ఒకరి నుండి మరొకరికి సులభంగా వ్యాపిస్తుంది. వ్యాధిగ్రస్తులు దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు గాలిలోకి విడుదలయ్యే ద్రవ తుంపర్ల ద్వారా, లేదా వారు తాకిన ప్రదేశాలను తాకడం ద్వారా ఇది ఇతరులకు సోకుతుంది. అయితే, ఫంగస్ వల్ల వచ్చే న్యూమోనియా అంటు వ్యాధి కాదు. న్యూమోనియా ప్రధాన లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి? తీవ్రమైన దగ్గు: పసుపు, ఆకుపచ్చ లేదా కొన్నిసార్లు రక్తంతో కూడిన కఫం పడే దగ్గు. జ్వరం, వణుకు: ఉన్నట్టుండి తీవ్రమైన జ్వరం రావడం, చలితో శరీరం వణకడం.