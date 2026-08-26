Kayadu Lohar: రజనీకాంత్ పక్కనే కూర్చోవడం కలలా అనిపిస్తోంది : కయాదు లోహర్
విమానంలో రజనీకాంత్ తన పక్కనే కూర్చోవడాన్ని చూసి ఉప్పొంగిపోయిన కయాదు లోహర్: "ఇదంతా కలలా అనిపిస్తోంది" అని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. విమానంలో సూపర్ స్టార్తో సెల్ఫీ తీసుకునే అవకాశాన్ని కయాదు లోహర్ వదులుకోలేదు. భవిష్యత్తులో ఆయనతో కలిసి నటించాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆమె తెలిపింది.
Kayadu Lohar flight journey with Rajinikanth
హైదరాబాద్ వెళ్లే విమానంలో రజనీకాంత్ తన పక్కనే కూర్చోవడం చూసి ఆశ్చర్యానందానికి గురైనట్లు ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుంది. ఇది నిజంగా జరిగిందంటే నమ్మలేకపోతున్నానని, తాను ఆ సూపర్ స్టార్కు 'అభిమానిని' అని ఆమె పేర్కొంది.
రజనీకాంత్తో తీసుకున్న సెల్ఫీని పోస్ట్ చేస్తూ కయాదు ఇలా రాసింది: "నేను ఇంకా కలగంటున్నాననిపిస్తోంది..ఆయనకు వీరాభిమానిగా ఉండటం నుండి, విమానంలో రజనీకాంత్ సార్ పక్కనే కూర్చునే అవకాశం రావడం వరకు, ఇది నిజంగా జరిగిందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను. ఆయన్ని చూడగానే నా మనసులో 'సుందరి' (చిత్రంలోని పాట) మెదిలింది, నేను వెంటనే ఒక మధురమైన లోకంలో విహరించినట్లనిపించింది."
"ఎంత అద్భుతమైన, ఊహించని క్షణం ఇది... నా రోజు సార్థకమైంది. ఏదో ఒక రోజు ఆయనతో కలిసి నటించే అవకాశం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.
సహజంగా, రజనీకాంత్ తరచుగా ఎకానమీ క్లాస్లో ప్రయాణించడం, అభిమానులు కలిసినప్పుడు ఆప్యాయంగా పలకరించడం ద్వారా వారిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంటారు. గతంలో అంటే మార్చి 2024లో, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప నుండి వెళ్లే విమానంలో రజనీ కనిపించారు. ఆయన తన ముఖాన్ని దాచుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు, చాలా ప్రశాంతంగా కనిపించారు; అదే సమయంలో ఆయన పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తి ఎంతో ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయాడు. విమానం బయలుదేరే ముందు ఆయన సిబ్బందితో కాసేపు ముచ్చటించారు. అదే రోజు షటిల్ బస్సులో రజనీకాంత్ను కలిసిన నటుడు జీవా, ఆయనతో దిగిన ఫోటోలను పంచుకుంటూ, "సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సార్తో ప్రయాణం!" అని రాసుకొచ్చారు.
ఇదిలా వుండగా, రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2'లో నటిస్తున్నారు. ఇందులోని మొదటి పాట 'అలా బొలేలో గత వారం విడుదలైంది. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం, గాత్రం అందించిన ఈ పాటకు అరుణ్రాజా కామరాజ్ సాహిత్యం సమకూర్చారు. నిరంజన రమణన్, అపర్ణ హరికుమార్ మరియు దీప్తి సురేష్ అదనపు గాత్రం అందించారు. ఈ పాటలో రజినీకాంత్ మరియు షమ్నా కాసిమ్ కనిపించారు.
దీనిని సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. రజినీకాంత్, రమ్యకృష్ణ, యోగి బాబు, మిర్నా మరియు రిత్విక్ తమ మునుపటి పాత్రలను తిరిగి పోషిస్తున్నారు. మోహన్లాల్, శివ రాజ్కుమార్, జాకీ ష్రాఫ్ కూడా తమ అతిథి పాత్రలను తిరిగి పోషించనున్నారు. అతిథి పాత్రల కోసం నందమూరి బాలకృష్ణ, షారుఖ్ ఖాన్లను సంప్రదించినట్లు సమాచారం, కానీ అధికారికంగా చెప్పలేదు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 15న విడుదల కానుంది.