మీ తల్లిదండ్రులను - దేవుడుని ఆరాధించండి : శివకార్తికేయన్
తన అభిమానులకు కోలీవుడ్ హీరో శివకార్తికేయన్ ఓ విజ్ఞప్తి చేశారు. తనను ఆరాధించవద్దని, అలా చేసే అభిమానులు తనకు అక్కర్లేదని ఆయన అన్నారు. అదేసమయంలో కుటుంబాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన ఫ్యాన్స్కు పిలుపునిచ్చారు. సోషల్ మీడియాను sవసరమై మేరకే ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఫ్యాన్లీ అనే పేరుతో రూపొందించిన ఎంటర్టైన్మెంట్ యాప్ను పద్మభూషణ్ పుల్లెల గోపీచంద్, ఖైల్ రత్న అవార్డు గ్రహీత్ గుకేష్ తదితరులతో కలిసి ఆయన చెన్నైలో ఆవిష్కరించారు.
ఇందులో శివకార్తికేయన్ మాట్లాడుతూ, కుటుంబానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అభిమానులకు పిలుపునిచ్చారు. తల్లిదండ్రులను, భగవంతుడిని ఆరాధించాలంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. సోషల్ మీడియాని సరైన రీతిలో వినియోగించుకుని, కెరీర్లో ముందుకెళ్లాలని సలహా ఇచ్చారు.
'సోషల్ మీడియాకు అతుక్కుపోయి విలువైన సమయాన్ని వృథా చేసుకోవద్దు. కెరీర్పై దృష్టి పెట్టండి. అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో నాకు ఖాతాలున్నా.. ఆయా యాప్స్లో ఎప్పుడు? ఏ చర్చ జరుగుతుంటుందో నాకు తెలియదు. మీరు కూడా మీ అవసరం మేరకు సోషల్ మీడియాని వాడండి. మిగిలిన విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. అలాగే నన్ను అభిమానించే బదులు మీ తల్లిదండ్రులను ఆరాధించండి' అని శివ కార్తికేయన్ పేర్కొన్నారు.