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Written By దేవీ
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (11:28 IST)

Vijayashanti :చిన్న సినిమాల్లోనే దమ్ముంది, సబ్జెక్ట్ వుంది :విజయశాంతి

Vijayashanti, madhu yasky and Kamakhya team
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (11:28 IST)
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Vijayashanti, madhu yasky and Kamakhya team
ఈ మధ్య మంచి సబ్జెక్టులతో ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్నారు. నిజానికి చిన్న సినిమాల్లో దమ్ముంది, సబ్జెక్ట్ ఉంది. మేమందరం కూడా చిన్న సినిమాలు చేస్తూ ఈ స్థాయికి వచ్చాం. తప్పకుండా మంచి సబ్జెక్ట్ ఉన్న చిన్న సినిమాలను విజయవంతం చేయాలని ప్రేక్షకులను కోరుతున్నానని విజయశాంతి తెలిపారు.
 
సమైరా, సముద్రఖని, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో అభినయ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం కామాఖ్య. కానీ  'కర్మాఖ్య'.అని పేరు మార్చారు. మై ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ PVT LTD బ్యానర్ పై వడ్డేపల్లి శ్రీ వాణీనాథ్, యశ్వంత్ రాజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, సాంగ్స్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. జూలై 31న ఈ చిత్రం గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. తాజాగా మేకర్స్  ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. ఈ వేడుకకు లేడి సూపర్ స్టార్ విజయశాంతి ముఖ్య అతిథి హాజరయ్యారు.
 
విజయశాంతి మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా టైటిల్ నాకు చాలా నచ్చింది. మొదట 'కామాఖ్య' అనే టైటిల్ చెప్పినప్పుడు చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా అనిపించింది. కామాఖ్య అమ్మవారు పవర్ ఫుల్. ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని అనుకున్నాను. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల ఇప్పుడు 'కర్మాఖ్య' అని పెట్టారు. అందులో కూడా అమ్మవారి పేరు ఉంది. అభి గుండు కొట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.  సినిమా డెఫినెట్‌గా హిట్ అవుతుంది. 
 
ఈ సినిమాతో దర్శకుడు అభినయ కృష్ణ విజయం సాధిస్తాడని నమ్మకం ఉంది. హీరోయిన్ సమైరా చాలా చక్కగా చేసింది. తెలుగు కూడా చాలా చక్కగా మాట్లాడటం అభినందనీయం. ట్రైలర్ చూసినప్పుడు మ్యూజిక్‌లో ఒక వైబ్రేషన్ వినిపించింది. ట్రైలర్ చాలా బాగుంది. ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా చేశారు. ఈ సినిమాలో నటించిన ఆనంద్ గారు కూడా చాలా మంచి నటుడు. ఈ సినిమాకి నిర్మాతలు చాలా ఖర్చు పెట్టారు. వాళ్ల ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాలి. ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ప్రజలందరూ జులై 31న థియేటర్లకు వచ్చి ఈ సినిమాను ఆదరించి విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
మధు యాష్కీ మాట్లాడుతూ... లేడీ సూపర్ స్టార్ విజయశాంతి గారు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి బ్లెస్సింగ్స్ అందించడం నిజంగా ఈ టీమ్ మొత్తానికి గొప్ప ప్రోత్సాహం. ఈ సినిమా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా కనిపిస్తోంది. నేను సినిమాలను తరచుగా చూస్తుంటాను. నాకు సినిమా మంచి కాలక్షేపం. మంచి సినిమా వస్తే తప్పకుండా చూడాలనిపిస్తుంది. 'కర్మాఖ్య' ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంది. దర్శకుడు అభినయ కృష్ణకు, టీమ్ మొత్తానికి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. మీడియా కూడా ఈ సినిమాను బాగా ప్రమోట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. నిర్మాతలకు కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
దర్శకుడు అభినయ కృష్ణ మాట్లాడుతూ, మొదట 'కామాఖ్య' అనే టైటిల్ ఖరారు చేశాం. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల టైటిల్ మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇప్పటికే ఆ పేరుతో చాలా ప్రమోషన్స్ చేశాం. దీంతో మరో పేరు సూచించమని సోషల్ మీడియాలో వీడియో పెట్టాను. ఆ సమయంలో చాలామంది వినూత్నమైన పేర్లు పంపించారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మేము 'కామాఖ్య' టైటిల్‌కు దగ్గరగా ఉండే సౌండింగ్‌తో 'కర్మాఖ్య' అనే టైటిల్‌తో వస్తున్నాం. 
 
ఇది అమ్మవారి ఎలిమెంట్ ఉన్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్. మీరు ఈ సినిమా చూసి 100 శాతం థ్రిల్ అవుతారని నమ్ముతున్నాను. ఈ సినిమాకు హిట్ టాక్  రాకపోతే నేను గుండు కొట్టించుకుంటాను. ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్‌తో చెప్పడం కాదు. నా సబ్జెక్ట్‌పై, నేను పడిన కష్టంపై ఉన్న నమ్మకంతో చెబుతున్న మాట. ఒకవేళ నేను తప్పు అయితే, నాకు నేనే ఇచ్చుకున్న పనిష్మెంట్‌గా భావిస్తాను. జులై 31న సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నాం. నా తొలి సినిమాకు బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డు వచ్చింది. ఈ సినిమాకు కూడా అవార్డు వస్తే ఆనందమే. ఒకవేళ నాకు కాకపోయినా మా టీమ్‌లో ఎవరికైనా అవార్డు వచ్చినా అదే ఆనందాన్ని పొందుతాను. ఈ సినిమా విజయం సాధిస్తే ఆ క్రెడిట్ మొత్తం మా టీమ్‌ది. ఒకవేళ విజయం సాధించకపోతే ఆ బాధ్యత మొత్తం నాదే. అని తెలిపారు.
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దేవీ
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