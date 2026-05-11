Sobhita Dhulipala: తెలుగు ప్రాతినిధ్యంపై విమర్శలకు శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి స్పందన

Dubai Influencer Bhavita Mandava, Sobhita Dhulipala
దుబాయ్కు చెందిన ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, భావిత మండవ, శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి వంటి తెలుగు మహిళలు అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవల, మెట్ గాలాలో తెలుగు మూలానికి చెందిన మోడల్ భావిత మండవకు జీన్స్ వేయించినందుకు చానెల్ విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ప్రపంచ స్థాయిలో సరైన ప్రాతినిధ్యం గురించి చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, శ్రీలత అద్దేపల్లి అనే దుబాయ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, భావిత, శోభిత ధూళిపాళ మరియు రాజా కుమారి వంటి ఐకాన్లు తెలుగు మహిళల కోసం అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక సుదీర్ఘ వీడియోను రూపొందించారు. దీనికి ఆ నటి మరియు ర్యాపర్ స్పందించారు.
ఇన్ స్టాలో భావిత చేసిన వీడియోకు శోభితా స్పందించారు. ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పోస్ట్తో శోభిత ధూళిపాళ మరియు రాజా కుమారి చలించిపోయారు. భావిత మందవ, శోభిత ధూళిపాళ, దీపిక ముత్యాల, మరియు రాజకుమారిలలో ఉన్న ఉమ్మడి అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ శ్రీలత తన వీడియోను ప్రారంభించారు. అవేంటంటే, వారందరూ నల్లని చర్మం గల మహిళలు, కానీ వారందరికీ తెలుగు మూలాలు కూడా ఉన్నాయి. "మరియు అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, ఈ మహిళలు ఒక తెలుగు మధ్యతరగతి కుటుంబం నుండి వచ్చిన వారి నుండి ఊహించని మార్గాలను ఎంచుకున్నారు. అయినా కూడా వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు, గమనించండి," అని ఆమె అన్నారు.
ఆ తర్వాత, తాను మోడలింగ్ చేయాలని లేదా తన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని అనుకున్నప్పుడు, అది ఒక తెలుగు అమ్మాయి చేసే పని కాదని తనతో చెప్పారని ఆమె వెల్లడించారు. "ఇప్పుడు నేను భావితను ఒక ప్రపంచ వేదికపై, చానెల్ కోసం నడుస్తూ చూస్తున్నాను. అలాగే, మాజీ మిస్ ఇండియా ఎర్త్ టైటిల్ హోల్డర్ అయిన శోభిత, ఆ తర్వాత 'మేడ్ ఇన్ హెవెన్' వంటి అద్భుతమైన సిరీస్లలో నటించి, అంతర్జాతీయ రెడ్ కార్పెట్లపై నడవడం కూడా చూస్తున్నాను. అప్పుడు నేను, 'నేను ఎందుకు చేయకూడదు?' అని అనుకున్నాను," అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
'లైవ్ టింటెడ్'తో దీపికా పదుకొనే ఎలా అడ్డంకులను అధిగమించిందో ప్రస్తావిస్తూ, "ఇక రాజకుమారి విషయానికొస్తే, ఆమె తన మూలాలను, తన గొంతును, తన గుర్తింపును తీసుకుని, తన సొంత నిబంధనల ప్రకారం ప్రపంచ వేదికపై తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది" అని ఆమె అన్నారు. ఆ తర్వాత, భావిత ఎదుర్కొంటున్న విమర్శల గురించి శ్రీలత పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తూ, "ఒక తెలుగు అమ్మాయి ప్రపంచ వేదికపై ఇంతకంటే గొప్ప స్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహించడాన్ని చూడాలని నేను ఎంతగానో కోరుకున్నాను. కానీ ఈ మహిళలను కేవలం ఒక దుస్తులకు లేదా ఆ ఒక్క క్షణంలోని ఒక రూపానికి పరిమితం చేయవద్దు" అని అన్నారు.
తాను ప్రస్తావించిన మహిళలు, తనలాంటి ఎంతోమంది మహిళలకు, ముఖ్యంగా తెలుగు కుటుంబాల నుండి వచ్చిన వారికి ఎలా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారో కూడా శ్రీలత తన వీడియోలో చెప్పారు.