Written By దేవీ
Sobhita Dhulipala: తెలుగు ప్రాతినిధ్యంపై విమర్శలకు శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి స్పందన

Dubai Influencer Bhavita Mandava, Sobhita Dhulipala
దుబాయ్‌కు చెందిన ఒక ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, భావిత మండవ, శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి వంటి తెలుగు మహిళలు అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవల, మెట్ గాలాలో తెలుగు మూలానికి చెందిన మోడల్ భావిత మండవకు జీన్స్ వేయించినందుకు చానెల్ విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ప్రపంచ స్థాయిలో సరైన ప్రాతినిధ్యం గురించి చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, శ్రీలత అద్దేపల్లి అనే దుబాయ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, భావిత, శోభిత ధూళిపాళ మరియు రాజా కుమారి వంటి ఐకాన్‌లు తెలుగు మహిళల కోసం అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక సుదీర్ఘ వీడియోను రూపొందించారు. దీనికి ఆ నటి మరియు ర్యాపర్ స్పందించారు.

ఇన్ స్టాలో భావిత చేసిన వీడియోకు శోభితా స్పందించారు. ఒక ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ పోస్ట్‌తో శోభిత ధూళిపాళ మరియు రాజా కుమారి చలించిపోయారు. భావిత మందవ, శోభిత ధూళిపాళ, దీపిక ముత్యాల, మరియు రాజకుమారిలలో ఉన్న ఉమ్మడి అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ శ్రీలత తన వీడియోను ప్రారంభించారు. అవేంటంటే, వారందరూ నల్లని చర్మం గల మహిళలు, కానీ వారందరికీ తెలుగు మూలాలు కూడా ఉన్నాయి. "మరియు అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, ఈ మహిళలు ఒక తెలుగు మధ్యతరగతి కుటుంబం నుండి వచ్చిన వారి నుండి ఊహించని మార్గాలను ఎంచుకున్నారు. అయినా కూడా వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు, గమనించండి," అని ఆమె అన్నారు.

ఆ తర్వాత, తాను మోడలింగ్ చేయాలని లేదా తన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని అనుకున్నప్పుడు, అది ఒక తెలుగు అమ్మాయి చేసే పని కాదని తనతో చెప్పారని ఆమె వెల్లడించారు. "ఇప్పుడు నేను భావితను ఒక ప్రపంచ వేదికపై, చానెల్ కోసం నడుస్తూ చూస్తున్నాను. అలాగే, మాజీ మిస్ ఇండియా ఎర్త్ టైటిల్ హోల్డర్ అయిన శోభిత, ఆ తర్వాత 'మేడ్ ఇన్ హెవెన్' వంటి అద్భుతమైన సిరీస్‌లలో నటించి, అంతర్జాతీయ రెడ్ కార్పెట్లపై నడవడం కూడా చూస్తున్నాను. అప్పుడు నేను, 'నేను ఎందుకు చేయకూడదు?' అని అనుకున్నాను," అని ఆమె ప్రశ్నించారు.

'లైవ్ టింటెడ్'తో దీపికా పదుకొనే ఎలా అడ్డంకులను అధిగమించిందో ప్రస్తావిస్తూ, "ఇక రాజకుమారి విషయానికొస్తే, ఆమె తన మూలాలను, తన గొంతును, తన గుర్తింపును తీసుకుని, తన సొంత నిబంధనల ప్రకారం ప్రపంచ వేదికపై తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది" అని ఆమె అన్నారు. ఆ తర్వాత, భావిత ఎదుర్కొంటున్న విమర్శల గురించి శ్రీలత పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తూ, "ఒక తెలుగు అమ్మాయి ప్రపంచ వేదికపై ఇంతకంటే గొప్ప స్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహించడాన్ని చూడాలని నేను ఎంతగానో కోరుకున్నాను. కానీ ఈ మహిళలను కేవలం ఒక దుస్తులకు లేదా ఆ ఒక్క క్షణంలోని ఒక రూపానికి పరిమితం చేయవద్దు" అని అన్నారు.

తాను ప్రస్తావించిన మహిళలు, తనలాంటి ఎంతోమంది మహిళలకు, ముఖ్యంగా తెలుగు కుటుంబాల నుండి వచ్చిన వారికి ఎలా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారో కూడా శ్రీలత తన వీడియోలో చెప్పారు.

నీట్ - యూజీ ప్రవేశపరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్ .. పరీక్షకు ముందే రాజస్థాన్‌లో లీక్జాతీయ స్థాయిలో వైద్య విద్యా కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ యూజీ ప్రవేశ పరీక్ష 2026 ప్రశ్నపత్రం రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో లీకైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. పరీక్షకు ముందే ఈ ప్రశ్నపత్రం లీకైందని, ఈ లీకైన ప్రశ్నపత్రంలోని 600 మార్కుల ప్రశ్నలు పోలివున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

పెళ్ళి వేడుకలో కుమ్మేసుకున్న వధూవరుల కుటుంబాలు... (వీడియో)మహారాష్ట్రలోని వసాయ్‌లోని ఓ వివాహ వేడుక తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. వివాహం ముగిసిన కొద్దిసేపటికే వధూవరుల కుటుంబ సభ్యులు ఒకరిపై ఒకరు విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇరు వర్గాల పోలీసులకు పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేసుకోవడం, చివరకు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాశంగా మారింది.

ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలి: నారా లోకేష్ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలని మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం నాడు, సింగపూర్ విమానాశ్రయంలో అక్కడి తెలుగువారు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఎన్నారై తెలుగువారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఆయన, కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను సవివరంగా వివరించారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులతో పాటు, రాష్ట్రంలోకి వస్తున్న పెట్టుబడుల గురించి కూడా తమ కార్యాలయాల్లో ప్రస్తావించాలని ఆయన వారిని కోరారు.

నా భర్తను కళ్లల్లో పెట్టి చూసుకుంటాను.. ప్రధానికి హామీ ఇచ్చిన అన్నా లెజినోవాహైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ భేటీలో పవన్ కల్యాణ్‌కు ప్రధాని మోదీ పలు సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం. ఆరోగ్యం పూర్తిగా కుదుటపడిన తర్వాతే తిరిగి విధుల్లో చేరాలని, అప్పటివరకు పూర్తిస్థాయిలో విశ్రాంతి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా పవన్ కుటుంబ సభ్యులతో, ముఖ్యంగా ఆయన పిల్లలతో ప్రధాని ఆప్యాయంగా ముచ్చటించారు.

Gold Fraud: రూ.56.8 లక్షలకు పైగా కోల్పోయిన ఉద్యోగివనస్థలిపురానికి చెందిన 63 ఏళ్ల విశ్రాంత ఉద్యోగి, నకిలీ డిజిటల్ గోల్డ్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి మోసానికి గురై రూ.56.8 లక్షలకు పైగా కోల్పోయారు. మల్కాజిగిరి సైబర్‌క్రైమ్ పోలీసులకు అందిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఏప్రిల్ 7న నందిని రెడ్డిగా పరిచయం చేసుకున్న ఒక మహిళ బాధితుడిని ఒక టెలిగ్రామ్ చాట్ గ్రూప్‌లో చేర్చింది. అధిక లాభాలు, గ్యారెంటీ రాబడులు వస్తాయని హామీ ఇస్తూ, ఒక వెబ్‌సైట్ ద్వారా డిజిటల్ గోల్డ్ ట్రేడింగ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టమని ఆమె బాధితుడిని ఒప్పించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్‌లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళంఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు. విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయనైన శీతల పానీయాలు కాకుండా మంచినీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవాలి. గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా వున్నటువంటి గింజధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలి. షుగర్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితిలో వుండాలంటే మద్యపానాన్ని వదులుకోవాలి. వేసవి ఎండలో కాకుండా కాస్త చల్లగా వున్నప్పుడే వ్యాయామం పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు వున్నటువుంటి ఆహారం తీసుకుంటుంటే షుగర్ స్థాయిలు క్రమబద్ధంగా వుంటాయి.

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.
