ప్రేమంటే కేవలం రొమాన్స్ కాదు : శోభిత ధూళిపాళ్ల
ప్రేమంటే కేవలం రొమాన్స్ మాత్రమే కాదని, అది ఇద్దరి మనసుల కలయిక అని నటి శోభిత ధూళిపాళ్ళ వివరించింది. ఎపుడూ ఒకేలా ఆలోచించడం కంటే మార్పును స్వీకరించడం ముఖ్యమని అభిప్రాయపడింది. అలాగే, నటుడుతో డేటింగ్ చేయనని గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆమె తాజాగా స్పందించారు. అప్పట్లో తన ఆలోచనలు వేరుగా ఉండటంతో అలా చెప్పానని తెలిపింది. వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆలోచనలు మారుతుంటాయని పేర్కొంది. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అభిప్రాయాలు మార్చుకోవడంలో తప్పు లేదని చెప్పుకొచ్చారు.
వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చే వార్తలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వకూడదని శోభిత చెప్పారు. సమాజంలో అభిప్రాయాలు మారుతుంటాయని, వాటిని పట్టించుకుంటూ పోతే మనల్ని మనం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. మన వ్యక్తిత్వంపై స్పష్టతతో ఉండాలని చెప్పింది. కాగా, గత 2024లో టాలీవుడ్ హీరో అక్కినేని నాగ చైతన్య, శోభిత మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైన విషయం తెల్సిందే.