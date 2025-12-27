శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025 (18:32 IST)

సిఎం రేవంత్ ముందు ఓ మాట తర్వాత ఓ మాటగా కొందరు ప్రవర్తిస్తున్నారు : ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్

Damodar prasad- Progressive Panel
Damodar prasad- Progressive Panel
రేపు ఆదివారం డిసెంబర్ 28వ తేదీన ఫిలింఛాంబర్ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో మన ప్యానల్, ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ పోటీపడుతున్నాయి. ఇద్దరూ వారి వారికి అజెండాను ఓటర్ల ముందుంచారు. అదేవిధంగా దోపిడీదారులు, కార్మికుల పాలిట శాపం అంటూ రకరకాలుగా విమర్శించుకుంటున్నారు. నిన్ననే మన ప్యానల్ తరఫున సి.కళ్యాణ్ తదితరులు  ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ చేతకానివారని ఎద్దేవా చేశారనీ, అనుభవారాహిత్యం వున్న వారంటూ ప్రశ్నలు సంధించారు. నేడు ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ తమ కార్యక్రమాలు వివరిస్తూ ఇలా ప్రెస్ నోట్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు.
 
1. మన ఇల్లు... మన హక్కు! (చాంబర్ భవనంపై కుట్ర)
వాస్తవం: ఈ బిల్డింగ్ మన అమ్మ లాంటిది. 1978లో ప్రభుత్వం ఈ భూమి ఇచ్చింది సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ బతకాలని, ఎవరో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకోవడానికి కాదు.
కుట్ర: 'మన ప్యానెల్' పేరుతో కొందరు ఇప్పుడు హౌసింగ్ సొసైటీ బ్రోకర్లలా మాట్లాడుతున్నారు. మనం ఇక్కడ అద్దెకు ఉంటున్నామని, మనకు హక్కు లేదని మన మీదే నిందలు వేస్తున్నారు. బ్రోకర్ల కమీషన్ల కోసం మన సొంత ఇంటిని కూల్చేస్తామంటే చూస్తూ ఊరుకోం. ఇది అద్దె కొంప కాదు.. మన సొంత ఇల్లు!
 
2. గిల్డ్ ఎందుకు? (పని చేసే వారికే పవర్ ఉండాలి)
నిజం: 20 ఏళ్లుగా ఒక్క సినిమా తీయని ఆ 1% మంది, రాత్రి పగలు కష్టపడి సినిమాలు తీసే 99% మంది యాక్టివ్ నిర్మాతలను శాసించాలని చూడటం వల్లే ఆత్మరక్షణ కోసం గిల్డ్ ఏర్పడింది.
చేతలు: క్యూబ్ (Qube), యు.ఎఫ్.ఓ (UFO) ల దోపిడీపై ప్రెస్ మీట్లలో ప్రసంగాలు ఇవ్వడం కాదు.. CCI (Court) లో కేసు వేసి న్యాయపోరాటం చేస్తున్నది కేవలం యాక్టివ్ నిర్మాతలే. వాళ్ళది ఒట్టి మాటలు.. మాది చేతలు.
 
3. ఆస్తులను కాపాడాం (మూవీ టవర్ కుంభకోణం)
నిజం: ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ కు మూవీ టవర్లో ఉన్న వాటాను దొంగచాటుగా అమ్మేసి బ్లాక్ మనీ డీల్ చేయాలని చూసిన భారీ కుట్రను మేము అడ్డుకున్నాం. ఆ 'జాక్ పాట్' ఆగిపోయింది కాబట్టే.. కొందరు వారిని 'పావు' (Pawn) లా వాడుకుని మాపై ఏడుస్తున్నారు. వారికి అబద్ధాలు చెప్పే పాపం మిగిలితే, వారి వెనకున్న వారికి భూమి డీల్స్ లో లాభం దక్కుతుంది.
 
4. ఇన్సూరెన్స్ ఆపలేదు- దోపిడీని ఆపాము!
నిజం: మేము ఇన్సూరెన్స్ ఆపామని అబద్ధం చెబుతున్నారు. నిజానికి మేము ఆపింది దోపిడీని. గతంలో (ఇప్పటికీ) పేద నిర్మాతలకు అందాల్సిన మెడికల్ ఫండ్స్, కోట్లాది రూపాయల ఆస్తి ఉన్న ధనిక నిర్మాతలకు ఇచ్చి ఓట్లు కొనుక్కునేవారు. ఈ 'పరాన్నజీవుల' పద్ధతిని మేము ఆపాలనుకున్నాము. పేద నిర్మాతలకు నేరుగా ₹4 లక్షల క్యాష్లెన్ కార్డు ఇవ్వాలన్నదే మా లక్ష్యం.
 
5. చిన్న నిర్మాత మనుగడ (25% వేతన రాయితీ)
నిజం: చిన్న సినిమా బతకాలంటే ఖర్చు తగ్గాలి. అందుకే చిన్న సినిమాల కోసం వర్కర్ల జీతాల్లో 25% తగ్గింపు ఉండాలని పోరాడుతున్నది మేమే. ఇప్పుడు మాపై విమర్శలు చేసేవారే అప్పట్లో దీన్ని అడ్డుకున్నారు. ఓట్ల కోసం కార్మికుల సానుభూతి కావాలి కానీ, చిన్న నిర్మాత నాశనమైపోయినా వీరికి పర్వాలేదు.
 
సారాంశం (Summary for Members):
మేము అద్దెకు లేము: ఇది మన సొంత ఆస్తి. రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ల మాటలు నమ్మకండి.
నిజమైన పోరాటం: Qube / UFO లపై కోర్టులో పోరాడుతున్నది మేమే.
దొంగతనం అడ్డుకున్నాం: మూవీ టవర్ ని అమ్మేయాలని చూసిన కుట్రను ఆపాం.
చిన్న సినిమా మనుగడ: వర్కర్ల వేతనాల్లో 25% రాయితీ తెచ్చి చిన్న సినిమాను కాపాడుతాం.
పరిశ్రమను బ్రోకర్ల పరం చేయకండి..
ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ కే మీ ఓటు!
 
ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ ప్రెస్ మీట్ లో దామోదర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. 2014 నుంచి ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి యూనియన్ వెజెస్ సవరణ జరుగుతుంది. ప్రతిసారి దాదాపు డెబ్బై మీటింగ్స్ జరిగాయి. 2025 లో వెజెస్ పెంచాలని అన్నప్పుడు నిర్మాతల పరిస్దితి బాలేదని ఛాంబర్ వైపు నుంచి డిలే చేశాం. ప్రతి సారి వివాదం ఉండకూడదని లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ని అప్రోచ్ అయ్యాము. సిఎం రేవంత్ గారు కూడా ప్రోయాక్టివ్ గా అందరినీ పిలిచిమాట్లాడటం జరిగింది. ఒక సిస్టంని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఒక్కొక్కటిగా సమస్యలను సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. కానీ కొందరు ఇంకా కావాలని సమస్యలను సృష్టిస్తున్నారు. వారి వెనుక ఎవరో ఉండి ఇదంతా చెయిస్తున్నారని తెలిసింది. యూనియన్ నాయకులు లోపాయికారిగా ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలతో ఫాల్స్ ప్రామిసెస్ చెస్తున్నారు. వారి పద్దతి మార్చుకొమని చెప్పాము. సినిమాల నిర్మాణం పెంచాలని, వర్క్ ముఖ్యమని చెప్పాము. యూనియన్ ఇష్యూలోనే ముందు ఒక మాట వెనుక ఒక మాట ఆడుతున్నారు. నిజానికి వ్యక్తిగతంగా లబ్ధి పొందే అవసరం మాకు లేదు.  ఆ స్థానంలో ఉండాలంటే చాలా ఎనర్జీ టైం స్పెండ్ చేయాలి. ఇండస్ట్రీ మంచి కోసమే మేము చేస్తున్నాము. పది మందికి ఉపయోగపడాలనే చేస్తున్నాము. ఇది అమ్మలాంటి సంస్థ. ఆ సంస్థని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. ఈ ఇండస్ట్రీకి ఫాదర్ లాంటి వారు ప్రొడ్యూసర్.  ప్రొడ్యూసర్ బతికితేనే ఇండస్ట్రీ రన్ అవుతుంది.ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్  గా ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో మీకు వివరించాం. అందరు కూడా మా పానల్ కి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నాం.
 
మైత్రీ నిర్మాత వై రవిశంకర్ మాట్లాడుతూ.. మా ప్యానెల్ లో ఉండే నిర్మాతలు అందరూ సంవత్సరానికి దాదాపు 70-80 సినిమాలు చిన్న సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అన్ని సినిమాలు కంటెంట్ రిచ్ గా ఉంటాయా అనేది కాదు, సినిమా తీసిన నిర్మాత తన సినిమాని థియేటర్లో ఆడించుకోవడం అనేది తన హక్కు. ఈ విషయంలో మేమందరం కూడా సపోర్ట్ చేసి చిన్న సినిమాల్ని రిలీజ్ చేస్తుంటాం. చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని ఉండదు. లిటిల్ హార్ట్స్,  రాజు వెడ్స్ రాంబాయి సినిమాలు బాగా ఆడితే అవి పెద్ద సినిమాలే. నిర్మాతలు అందరం కలిసికట్టుగా ఉందాం. ఈ  ప్యానల్ ని అందరు గెలిపించాలని కోరుతున్నాము.  గవర్నమెంట్ కూడా మనకి సపోర్ట్ గా ఉంది. ఇక్కడ అందరూ కూడా సినిమా తీసే వాతావరణం క్రియేట్ చేసి అందరూ కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్లాలని భావిస్తున్నాం.
 
రవికిషోర్ మాట్లాడుతూ.. ఇది రన్నింగ్ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి ఏర్పాటు చేసిన పానెల్.  సినిమాలు యాక్టివ్ గా చేస్తున్న వాళ్లందరికీ ఈ ప్యానెల్ కి స్వాగతిస్తున్నాం. ఇది సినిమాలు చేస్తున్న నిర్మాతల కోసం. సినిమాలు తీసే నిర్మాతలు ఒకరికి ఒకరు తోడ్పాటుగా ఉంటూ ముందుకు సాగాలని ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిన ప్యానల్ ఇది. Qube,UFO కోసం మేము పోరాటం చేస్తున్నాం. ఎగ్జిబిటర్స్ కట్టాల్సిన ఈఎంఐలు  కూడా మాతో కట్టిస్తున్నారు. అదంతా అంతర్గతమైన సమస్య. మేము మేము సర్దుబాటు చేసుకుని చూసుకోవాల్సిన వ్యవహారం ఇది. ఎప్పటికీ అలా కొనసాగకూడద మెడిక్లెయిమ్ పై 18% జిఎస్టీ ఉండేది. అది వృధా ఖర్చు. అర్హులైన వారికి అందెలా చేస్తున్నాం. అందరం కలిసి పని చేసుకుందాం. సినిమా చేసే ప్రతి వ్యక్తికి మా సేవలు అందుతాయి. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ నిర్మాతలు అందరూ పాల్గొన్నారు.

Hyderabad: అమ్మపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటిస్తుంటే.. కన్నబిడ్డ కళ్లారా చూశాడు..

Hyderabad: అమ్మపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటిస్తుంటే.. కన్నబిడ్డ కళ్లారా చూశాడు..హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఒక దారుణ హత్య నగరాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. నల్లకుంట ప్రాంతంలో, వెంకటేష్ (32) అనే వ్యక్తి తన భార్య త్రివేణిని (26) వారి ఇంట్లోనే సజీవ దహనం చేయడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆవేదనకు, దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. ఈ దంపతులు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి స్వస్థలం నల్గొండ జిల్లా. వెంకటేష్ తన భార్యను నిరంతరం అనుమానిస్తూ వేధించేవాడని ఇరుగుపొరుగు వారు చెబుతున్నారు.

మరాఠీ మాట్లాడటం లేదని కన్నబిడ్డను కొట్టి చంపేసిన కన్నతల్లి

మరాఠీ మాట్లాడటం లేదని కన్నబిడ్డను కొట్టి చంపేసిన కన్నతల్లిఓ కసాయి తల్లి అత్యంత దారుణానికి పాల్పడింది. మరాఠీ భాష మాట్లాడటం లేదన్న కోపంతో కన్నబిడ్డను గొంతునులిమి చంపేసింది. ఈ దారుణం మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబై కాలంబోలీలో వెలుగు చూసింది. కన్నబిడ్డ గుండెపోటుతో చనిపోయిందని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ.. పోలీసుల విచారణలో అసలు నిజాన్ని వెల్లడించింది.

ఇదేనా వికసిత్ భారత్ - మోడీ సభలో సమోసాల కోసం కొట్లాట (వీడియో వైరల్)

ఇదేనా వికసిత్ భారత్ - మోడీ సభలో సమోసాల కోసం కొట్లాట (వీడియో వైరల్)ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం వికసిత్ భారత్ పేరుతో ముందుకుసాగుతోంది. అనేక రంగాల్లో భారత్‌ను అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు ముమ్మరంగా కృషి చేస్తోంది. ఇప్పటికే పలు రంగాల్లో ప్రపంచ దేశాల జాబితాలో టాప్-3లోకి వచ్చింది. అయితే, దేశీయంగా మాత్రం భారత పౌరులు ఏమాత్రం తమ బుద్ధిని మార్చుకోవడం లేదు. దీంతో ప్రపంచ దేశాల్లో నవ్వులపాలవుతున్నాం.

అమరావతి రైతులకు శుభవార్త.. ఆ డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే రుణాలు : కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని

అమరావతి రైతులకు శుభవార్త.. ఆ డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే రుణాలు : కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసానికేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అమరావతి రైతులకు శుభవార్త చెప్పారు. నవ్యాంధ్ర రాజధాని నిర్మాణం కోసం భూమిలిచ్చిన రైతులకు 30 యేళ్లపాటు లింకు డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే బ్యాంకర్లు రుణాలు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా, రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లకు సంబంధించి సీఆర్‌డీఏ ఇచ్చే డాక్యుమెంట్‌ ఆధారంగానే రుణాలు ఇచ్చేందుకు సమ్మతించారని పేర్కొన్నారు.

Chandra Babu: కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా పట్టుబట్టిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఎందుకని?

Chandra Babu: కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా పట్టుబట్టిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఎందుకని?జాతీయ స్థాయి వ్యవసాయ, అనుబంధ కళాశాలలను అమరావతికి తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు గట్టిగా డిమాండ్ చేసింది. ఇటీవల కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్‌తో జరిగిన సమావేశంలో బాబు రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగాన్ని మెరుగుపరచడం, రైతులు, విద్యార్థులు, వ్యవసాయ వ్యవస్థాపకులకు దీర్ఘకాలిక అవకాశాలను సృష్టించడం లక్ష్యంగా అనేక అభ్యర్థనలను ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది.

Watch More Videos

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com