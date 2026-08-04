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Written By దేవీ
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (12:44 IST)

Merlapaka Gandhi :కొన్నిసార్లు ఆ కథ నాకే నచ్చదు, గేప్ కు కారణం అదే : మేర్లపాక గాంధీ

Varun Tej, Director Merlapaka Gandhi
Written By: దేవీ
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (12:44 IST)
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Varun Tej, Director Merlapaka Gandhi
కొరియన్ కనకరాజు సినిమాలో వరుణ్ తేజ్ అనంతపురం యాస మాట్లాడటం, కొరియన్ భాష మాట్లాడటం, ఈ రెండూ ఆయనకు కొత్తే. ఆత్మ ఆవహించిన తర్వాత క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ కూడా చాలా కొత్తగా వుంటుంది. నటుడిగా  ఒక ఛాలెంజ్‌గా తీసుకుని చాలా కష్టపడ్డారు. సినిమాలో కొరియన్, అనంతపురం కల్చర్‌ను మేళవించిన తీరు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటుంది. దీనికి సీక్వెల్  ఆలోచన అయితే ఉంది అని దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ అన్నారు.
 
 
ఈ హారర్ కామెడీ సూపర్‌నేచురల్ ఎలిమెంట్స్, నవ్వులు పంచే వినోదంతో గొప్ప థియేట్రికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందించనుంది. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
 
-నేను కొంతమంది ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి అనంతపురం మీదుగా ఒక పెళ్లికి వెళ్లాను. రాత్రి సమయంలో కియా ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఆగాం. ఆ ప్రదేశం విజువల్‌గా చాలా బాగుంది. అక్కడ పని చేసే  కొరియన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక కమ్యూనిటీ, వాళ్ల కల్చర్‌కు తగ్గ రెస్టారెంట్లు, మార్కెట్లు ఉన్నాయని తెలిసింది. అనంతపురం లాంటి చోట కొరియన్లు ఉండడం, వాళ్ల కోసం ప్రత్యేకమైన కల్చర్ ఏర్పడడం నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా అనిపించింది. అప్పుడే అనంతపురాన్ని, కొరియాను కలిపే కథ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుందని అనిపించింది. ఆలోచిస్తుండగా ఒక కొరియన్ ఆత్మ అనంతపురం కుర్రాడిని ఆవహిస్తే ఎలా ఉంటుంది? అందులో నుంచి ఎలాంటి కామెడీ పుడుతుంది? అనే ఆలోచనతో ఈ కథను రాయడం మొదలుపెట్టాను.
 
- మొదట వరుణ్ తేజ్  కోసం మరో కథ అనుకున్నాను. అది చెప్పిన తర్వాత ఈ కొరియన్ పాయింట్ కూడా చెప్పాను. ఆయనకు బాగా నచ్చి దీన్ని డెవలప్ చేయమన్నారు. పూర్తి స్క్రిప్ట్ సిద్ధమైన తర్వాత మళ్లీ వినిపించాను. ఆయనకు చాలా నచ్చింది. కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు, మంచి సజెషన్స్ కూడా ఇచ్చారు. అలా కలిసి ఈ కథను మరింత బాగా తీర్చిదిద్దాం.
 
 -వరుణ్ తేజ్ నాకు నటుడిగా చాలా ఇష్టం. కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ట్రై చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ కొత్త ప్రయోగాలకు సిద్ధంగా ఉంటారు. ఈ కథలో కనకరాజు పాత్రతో పాటు కొరియన్ పాత్ర కూడా ఉంటుంది. ఈ రెండు షేడ్స్‌కు సరిపోయే నటుడు వరుణ్ తేజ్ అనిపించింది. ఆయన ఫిజిక్ కూడా ఈ పాత్రకు పర్ఫెక్ట్‌గా సరిపోయింది.
 
- నేను ఒకేసారి చాలా కథల మీద పని చేస్తుంటాను. కొన్నిసార్లు కొంత దూరం వచ్చాక ఆ కథ నాకే నచ్చదు. అప్పుడు దాన్ని పక్కన పెట్టి మరో కథ మొదలుపెడతాను. అలాగే కథకు సరిపోయే నటులను వెతకడం, స్క్రిప్ట్‌ను పూర్తిగా సిద్ధం చేయడం వల్ల కూడా కొంత గ్యాప్ వస్తుంది.
 
- ఈ సినిమాలో రీతిక కొరియన్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తుంది. ఆమెకు కొరియన్ కల్చర్ అంటే చాలా ఇష్టం. నిజానికి తనకి కొరియన్ భాష కూడా తెలుసు. ఆమె లుక్ కూడా ఆ కల్చర్‌కు బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది. సినిమాలో ఆమెకు చాలా కొరియన్ డైలాగులు ఉన్నాయి. అందుకోసం కొరియా నుంచి ఒక ట్యూటర్‌ను తీసుకొచ్చి హీరో, హీరోయిన్ ఇద్దరికీ కొరియన్‌లో శిక్షణ ఇచ్చాం. అలాగే అనంతపురం యాస కోసం అక్కడి నుంచి కూడా ఒక ట్యూటర్‌ను తీసుకొచ్చాం.
 
- ఇది పూర్తిగా ఫన్ ఎంటర్‌టైనర్. సత్య, మురళీధర్ గౌడ్, సునీల్.. ఇలా ప్రతి పాత్ర కూడా చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది. ఇందులో మాఫియా డాన్ ఉన్నా అది కూడా సీరియస్ ట్రీట్‌మెంట్‌లో కాదు. ఫన్‌తోనే నడుస్తుంది. ముఖ్యంగా కొరియన్ ఆత్మ ఆవహించిన తర్వాత హీరో కొరియన్‌లో మాట్లాడుతుంటే మిగతా వాళ్లకు ఏమీ అర్థం కాదు. అక్కడి నుంచే చాలా మంచి కామెడీ వస్తుంది.
 
- కొరియాలో షూటింగ్‌కు పర్మిషన్స్ ఈజీ కాదు. మేము అక్కడికి వెళ్లాలన్నా, వాళ్లు ఇక్కడికి రావాలన్నా వీసా ప్రాసెస్ చాలా కష్టమైంది. కొరియాలోని ఒక ఐలాండ్‌లో 20 రోజుల పాటు షూటింగ్ చేశాం. కథ అనుకున్నప్పుడే కొరియాలో షూటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. అక్కడ షూటింగ్ చాలా ఖరీదైనది. అందుకే పరిమితమైన క్రూతో వెళ్లి చిత్రీకరించాం. అలాగే కొంత భాగాన్ని కజకిస్థాన్‌లో కూడా షూట్ చేశాం. 
 
- తమన్ గారు అద్భుతమైన సంగీతం ఇచ్చారు. ఇప్పటికే విడుదలైన రెండు పాటలకు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. రీ-రికార్డింగ్ కూడా ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీగా ఉంటుంది.
 
- అలాగే కొరియన్ డైలాగ్స్ విషయంలో కూడా ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. కొరియన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక లేయర్‌లో తెలుగు సబ్‌టైటిల్స్ వస్తుంటాయి.
 
- ప్రస్తుతం ఓ కథపై పని చేస్తున్నాను. అది కూడా కామెడీ థ్రిల్లర్ జానర్‌లో ఉంటుంది. కామెడీ అనేది నాకు చాలా కంఫర్ట్‌గా అనిపించే జానర్.
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దేవీ
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