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  4. Song featuring Nani and Kayadu Lohar in 'The Paradise'; teaser coming soon.
Written By దేవీ
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (13:27 IST)

Nani: ది ప్యారడైజ్ లో నాని, కాయదు లోహర్ పై సాంగ్, త్వరలో టీజర్

Song featuring Nani and Kayadu Lohar
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (13:27 IST)
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Song featuring Nani and Kayadu Lohar
ది ప్యారడైజ్ లో నాని, కాయదు లోహర్ పై ప్రత్యేక సాంగ్ చిత్రీకరించినట్లు సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు. అంతకుముందు మొదటి పాట 'ఆయా షేర్'   బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుంది. అలాగే టీజర్ ఆగస్టు 6న విడుదల చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఒడెల ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ స్థాయిలో, ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందిస్తున్నారు. SLV సినిమాస్‌ బ్యానర్ పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు.
 
1 నిమిషం 35 సెకన్ల నిడివి గల ఈ టీజర్‌లో సినిమా వరల్డ్ తో పాటు కథలోని ఎమోషనల్ ఇంటెన్సిటీని చూపించబోతున్నారు. మేకర్స్ ఎలాంటి సర్‌ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నారో చూడాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నాని రగ్గడ్ లుక్,  రా విజువల్ వరల్డ్, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల యూనిక్ స్టయిల్... ఇవన్నీ కలిసి 'ది ప్యారడైజ్' పై భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేశాయి.
 
ఈ చిత్రంలో మోహన్ బాబు, కాయదు లోహర్, రాఘవ్ జుయాల్, సోనాలి కులకర్ణి, సంపూర్ణేష్ బాబు, తనికెళ్ల భరణి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
 
అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తుండగా, సీహెచ్ సాయి సినిమాటోగ్రఫీ నిర్వహిస్తున్నారు. నవీన్ నూలి ఎడిటర్‌గా, అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, ఇంగ్లిష్, స్పానిష్ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
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దేవీ
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