Sony Telugu channel : ప్రముఖ ఛానల్స్ కు పోటీగా సోనీ తెలుగు ఛానల్ - చెన్నైలో వచ్చే ఏడాది ప్రారంభం ?
Sony Telugu has acquired the satellite rights for the film Devara.
తెలుగులో మరో కొత్త ఛానెల్ రాబోతోంది. దీనితో ప్రస్తుతం వున్న ప్రముఖ ఛానల్ కు పోటీగా వుండబోతోందా? అనే చర్చ కూడా టాలీవుడ్ లో జరుగుతోంది. ఇప్పటికే ఓటీటీ (SonyLIV) ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన సోనీ నెట్వర్క్, ఇప్పుడు శాటిలైట్ టీవీ రంగంలోకి అడుగుపెడుతూ భారీ సినిమాల హక్కులను దక్కించుకుంటోంది: ముందుగా ఎన్.టి.ఆర్. నటించిన దేవర చిత్ర శాటిలైట్ హక్కులను దక్కించుకుంది.
ఈ ఛానల్ 2027 మొదటి త్రైమాసికంలో ప్రారంభం కానుంది. ఛానల్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగానే 'దేవర' చిత్రాన్ని ప్రసారం చేసే అవకాశం ఉంది. సోనీ తెలుగు అనేది త్వరలో రాబోతున్న కొత్త GEC ఛానెల్; ఇది 2027 మొదటి త్రైమాసికంలో ప్రారంభం కానుంది. దేవరతో పాటు కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ శాటిలైట్ హక్కులను కూడా దక్కించుకుంది.
థియేటర్లలో విడుదలైన రెండేళ్లకు పైగా నిరీక్షణ తర్వాత దేవర సినిమాకు శాటిలైట్ పార్ట్నర్ ఖరారైంది. ఇంకా నాగార్జున 100వ చిత్రం కింగ్ 100కూడా లైన్ లో వుందనే సమాచారం. మార్కెట్ పోటీ. స్టార్ మా, జీ తెలుగు, జెమినీ, ఈటీవీ వంటి దిగ్గజ ఛానెల్స్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా సోనీ నెట్వర్క్ బ్యాక్ఎండ్ పనులను వేగవంతం చేసింది. త్వరలో మరిన్ని వివరాలు తెలియనున్నాయి.