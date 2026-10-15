Soori 7: సూరి ఏడవ కథానాయకుడిగా సూరి 7 చెన్నైలో ఘనంగా ప్రారంభమైంది
మండాడి చిత్రం తర్వాత కథానాయకుడు సూరి నటిస్తున్న 7వ సినిమా చిత్రం చెన్నై లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. శివకార్తికేయన్ క్లాప్ ఇచ్చి ప్రారంభించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ తెలుగు, తమిళంలో నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే సుకుమార్ తో రామ్ చరణ్ సినిమాను త్వరలో ప్రారంభించనున్నారు. ఇంకా ఐదు భారీ సినిమాలు నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు రవికుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Soori, Sivakarthikeyan, Rajisha Vijayan, Mythri Movie Makers
తాత్కాలికంగా 'సూరి 7' అనే పేరుతో తెరకెక్కుతున్న ఈ తమిళ-తెలుగు చిత్రం కు శివకార్తికేయన్, కథానాయిక రాజిషా విజయన్ హాజరైన ఒక ఉత్సాహభరితమైన పూజా కార్యక్రమంతో నేడు నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించింది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, సూరి ఇటీవలి బ్లాక్బస్టర్ 'మండాడి' తర్వాత వస్తోంది. 'వరదను అనుసరించి రక్తం ప్రవహించింది' అనే పోస్టర్ ట్యాగ్లైన్ సూచిస్తున్నట్లుగా వుంది.
వరదల నేపథ్యంలో సాగే ఈ సర్వైవల్ డ్రామాలో సూరి సోలో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఈ రోజు చాలా ప్రత్యేకమైనదని సూరి పేర్కొనగా, రవికార్తికేయన్ తన మూడవ దర్శకత్వ ప్రయత్నం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. వెట్రిమారన్ వంటి సినీ పరిశ్రమ శ్రేయోభిలాషులు కూడా ఈ చిత్రానికి ఘనమైన మద్దతును అందించారు.