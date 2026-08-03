సారీ సాయిపల్లవీ, నీకంటే నీ పక్కనే వున్నామే సీతగా బాగుంటుంది, ట్రోల్స్
రామాయణం చిత్రం పార్ట్ 1 ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర్నుంచి ఆ చిత్రంలో సీతాదేవిగా నటిస్తున్న సాయిపల్లవిపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ జరుగుతూనే వున్నాయి. ఆమె సీతాదేవిగా నప్పలేదంటూ ఓ వర్గం, లుక్ చూసి కాదు... చిత్రంలో ఆమె నటన చూసి చెప్పరా భాయ్ అంటూ మరికొందరు కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓ నెటిజన్ అయితే ఏకంగా సాయిపల్లవి లుక్ పోస్ట్ చేసి... సారీ సాయిపల్లవీ... సీతగా నీకంటే నీ పక్కనే వున్నామె సీతగా చక్కగా నప్పుతుందంటూ కామెంట్ పోస్ట్ చేసాడు. రామాయణం ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర్నుంచి సీత పాత్రలో సాయిపల్లవి నటనపై సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఆమె సహజత్వం, నటనా సామర్థ్యాలు చూసినప్పుడు సీతగా ఆ పాత్రకు సరైన ఎంపిక అని కొందరు అంటుంటే... మరికొందరు ఆమె ఎంపికపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో మరో యూజర్ స్పందిస్తూ... ఇక్కడ సాయిపల్లవి అందాన్ని ఎవ్వరూ విమర్శించడంలేదు. ఆమె సాంప్రదాయ సౌందర్య ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా వుండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అసలు సమస్య ఏమిటంటే.. మన గ్రంథాలలో సీతామాత సౌందర్య వర్ణనను అద్భుతంగా చేసారు. ఆ అద్భుత వర్ణనకు తగ్గట్లుగా సాయిపల్లవి కనిపించడంలేదు. సీతామాత సౌందర్యానికి ప్రతిరూపం. అందుకే చాలామంది ట్రోల్ చేస్తున్నారంటూ కామెంట్ చేసాడు. మొత్తమ్మీద రామాయణం విడుదలయ్యే వరకూ ఇట్లాగే ట్రోల్స్ వస్తూ వుంటాయేమో చూడాల్సిందే.