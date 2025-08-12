దక్షిణాది సినిమాల్లో నటనకు, బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ కు పెద్దపీఠ : పూజా హెగ్డే
దక్షిణాది సినిమాల్లో హీరోలతోపాటు నాయికలకు కాస్తకూస్తో కథలో అవకాశం వున్న పాత్రలు వచ్చేవి. అలా తనకు అలవైకుంఠపురం, రెట్రో వంటి పాత్రలు చేశాననీ, కానీ బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ డాల్ గా మార్చేశారని తెలియజేస్తుంది పూజా హెగ్డే, తాజాగా నేడు సోషల్ మీడియాలో ముంబైలో జిమ్ కు వెళుతున్న ఫోటోలు వైరల్ గా మారాయి. లోదుస్తులు ధరించి కారు దిగగానే ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చింది. ఇదిలా వుండగా, ఇటీవల జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో పూజా హెగ్డే, ఉత్తర భారతదేశంలోని చిత్రనిర్మాతలు తనను గ్లామరస్ పాత్రల్లో చూపించారని వెల్లడించారు.
దక్షిణ భారత చిత్రాలలో తాను ప్రదర్శించిన నటన బాలీవుడ్లో ఇంతకు ముందు చూడలేదని, అందుకే వారు తనను గ్లామరస్ పాత్రల్లో మాత్రమే చూపించారని ఆమె అన్నారు. సూర్య నటించిన రెట్రో చిత్రంలో రుక్మిణి పాత్రను తనకు అందించినందుకు కార్తీక్ సుబ్బరాజ్కు నటి కృతజ్ఞతలు తెలుపింది. ఆమె వ్యాఖ్యలు త్వరగా వైరల్ అయ్యాయి మరియు అభిమానులు, విమర్శకులలో చర్చకు దారితీశాయి.
సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది విమర్శకులు ఆమె వాస్తవికత నుండి డిస్కనెక్ట్ అయినట్లు కనిపిస్తుందని, దక్షిణ భారత పరిశ్రమలు తనకు నటన-ఆధారిత పాత్రలను అందిస్తాయని, బాలీవుడ్ తనకు గ్లామరస్ డాల్గా కనిపిస్తుందని భావించి, ఆమె నటనకు దూరంగా ఉందని చెప్పారు, అక్కడ ఆమె గ్లామరస్ డాల్గా కనిపించింది. వరుణ్ ధావన్ సరసన ఆమె రాబోయే హిందీ చిత్రం హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హైలో మరో గ్లామరస్ పాత్రను కలిగి ఉందని తెలిపారు.
రెట్రో తర్వాత, పూజా హెగ్డే ఇప్పుడు కోలీవుడ్లో విజయ్ చివరి చిత్రం జన నాయగన్, రాఘవ లారెన్స్ కాంచన 4లో పనిచేస్తోంది. ఈ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధిస్తాయో లేదో చూడాలి. తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ఆమె బలమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి సహాయపడతాయో లేదో చూడాలి.