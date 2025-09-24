బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025 (18:50 IST)

గుజరాత్ బ్రాండ్ కాన్‌ప్లెక్స్ సినిమాస్ ప్రారంభించిన స్పీకర్, సిద్దు జొన్నలగడ్డ

Gaddam Prasad Kumar, Siddu Jonnalagadda and others
హైదరబాద్‌లోని పంజాగుట్ట ఏరియాలోని నాగార్జున సర్కిల్‌లో ఓ లగ్జరీ మల్టీప్లెక్స్‌ను బుధవారం నాడు ఘనంగా ప్రారంభించారు. విజ్ఞాన్ యార్లగడ్డ, హర్ష కొత్తపల్లి, సుజిత్ రెడ్డి గోలి భాగస్వామ్యంలో నిర్మించిన కాన్‌ప్లెక్స్ సినిమాస్ లగ్జరియన్ థియేటర్‌ను తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, స్టార్ బాయ్ సిద్దు జొన్నలగడ్డ, ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు), నిర్మాత నాగవంశీ, ప్రణీత్ గ్రూప్ ఎండీ నరేంద్ర కామరాజు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.
 
తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘కాన్‌ప్లెక్స్ సినిమాస్ లగ్జరియన్ థియేటర్‌‌ను నిర్మించిన విజ్ఞాన్ యార్లగడ్డ, హర్ష కొత్తపల్లి, సుజిత్ రెడ్డి గోలి అభినందనలు. ఈ థియేటర్ చాలా బాగుంది. ప్రతీ ఒక్కరూ ఒక్కసారైనా ఈ మల్టీప్లెక్స్‌ను సందర్శించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి సినీ హీరో సిద్దు, నిర్మాతలు చినబాబు, నాగవంశీ రావడం ఆనందంగా ఉంది అని అన్నారు.
 
సిద్దు జొన్నలగడ్డ మాట్లాడుతూ.. ‘‘కాన్‌ప్లెక్స్ సినిమాస్ లగ్జరియన్ థియేటర్‌ ప్రారంభోత్సవానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు థాంక్స్. థియేటర్ చాలా బాగుంది. స్క్రీన్ చాలా నచ్చింది. ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది’ అని అన్నారు.
 
విజ్ఞాన్ యార్లగడ్డ మాట్లాడుతూ .. ‘కాన్‌ప్లెక్స్ సినిమాస్ లగ్జరియన్ థియేటర్‌ను ఈరోజు ప్రారంభించాం. ఇదొక గుజరాత్ బ్రాండ్. దేశ వ్యాప్తంగా 250కి పైగా స్క్రీన్లు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్‌లో ఇదే మొదటి థియేటర్. యూఎస్‌లో మాస్టర్స్ చేసిన మేం ముగ్గురం కలిసి ఇక్కడ ఈ థియేటర్‌ను ప్రారంభించాం. ఆడియెన్స్‌కి లగ్జరీ సీటింగ్, అద్భుతమైన సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను అందించాలని ఈ థియేటర్‌ను ప్రారంభించాం. మూడు స్క్రీన్లలో కలిపి 171 సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. మరి కొన్ని నెలల్లో రెండు స్క్రీన్లను యాడ్ చేస్తాం. భవిష్యత్తులో ఏపీ, తెలంగాణలో చాలా ఏరియాల్లో స్క్రీన్లను ప్రారంభించాలని అనుకుంటున్నాను. అన్ని చిత్రాలకు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోని ఇక్కడ లాంఛ్ చేస్తాము. ‘ఓజీ’ మూవీతో మా స్క్రీన్లను ప్రారంభించబోతోన్నాం. అందరూ వచ్చి మా థియేటర్‌ను సందర్శించండి’ అని అన్నారు.

Pawan Kalyan: ఉప్పాడలో మత్స్యకారుల ఆందోళన.. చర్చలకు సిద్ధమని పవన్ ప్రకటన

Pawan Kalyan: ఉప్పాడలో మత్స్యకారుల ఆందోళన.. చర్చలకు సిద్ధమని పవన్ ప్రకటనకాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడలో ఫార్మా పరిశ్రమల వల్ల కలిగే కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా మత్స్యకారులు చేస్తున్న నిరసనపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు. మత్స్యకారుల ఆందోళనలను ప్రభుత్వం తెలుసుకుంటుందని, పరిష్కారాల కోసం కృషి చేస్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల కారణంగా, నిరసన తెలుపుతున్న మత్స్యకారులను తాను వ్యక్తిగతంగా కలవలేకపోయానని, కానీ ఇప్పటికే రాష్ట్ర, జిల్లా అధికారులతో చర్చలు ప్రారంభించానని పవన్ స్పష్టం చేశారు.

విజయవాడ భవానీపురంలో మహిళ పీక కోసిన వ్యక్తి (video)

విజయవాడ భవానీపురంలో మహిళ పీక కోసిన వ్యక్తి (video)విజయవాడ భవానీపురంలో దారుణం జరిగింది. రోడ్డుపై వెళ్తున్న లక్ష్మీదేవి అనే మహిళను వెంబడించిన అప్పారావు అనే వ్యక్తి కత్తితో ఆమె పీక కోసాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ ఘటన అంతా సమీపంలోని సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యింది. బాధితురాలు గొంతువద్ద నుంచి రక్తం కారుతుండగా పక్కనే వున్న పిండిమర వద్ద మెట్లపై పడిపోయింది. పిండిమరను నడిపే మహిళ రోడ్డుపై వున్న స్థానికులకు సమాచారం అందించడంతో వెంటనే ఆమెను సమీపంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా మహిళపై దుండగుడు అప్పారావు ఎందుకు దాడి చేసాడన్నది తెలియరాలేదు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అప్పారావు కోసం గాలిస్తున్నారు.

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభంతిరులమ తిరుపతి దేవస్థానం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకుని బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టుంది. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా, బుధవారం ప్రధాన ఘట్టం ధ్వజారోహణం వైభవంగా నిర్వహించారు. బుధవారం సాయంత్రం మీనలగ్నంలో ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ నిర్వహించిన ధ్వజారోహణంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు నిర్వహించే పెద్దశేష వాహన సేవతో బ్రహ్మోత్సవాల వాహన సేవలు ప్రారంభమవుతాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన తొలి ధర్మకర్తల మండలి హయంలో అంగరంగ వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సిద్ధమైంది.

ఆపరేషన్ చేసి పాము ప్రాణం పోసిన వెటర్నరీ డాక్టర్ (వీడియో)

ఆపరేషన్ చేసి పాము ప్రాణం పోసిన వెటర్నరీ డాక్టర్ (వీడియో)తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ వెటర్నరీ వైద్యుడు పాముకు వైద్యం చేశారు. ఈ పాము గాయపడటంతో దానికి వైద్యం చేసి ప్రాణాలు కాపాడాడు. సాధారణంగా పాము కనిపిస్తే అనేక మంది భయపడిపోతారు. లేదా దాన్ని చంపేందుకు చూస్తారు. కానీ, ఈ వైద్యుడు చేసిన పనికి ప్రతి ఒక్కరూ అవాక్కయ్యారు.

NEET: నీట్‌లో 99.99 శాతం.. ఎంబీబీఎస్ అడ్మిషన్ రోజే ఉరేసుకున్న విద్యార్థి.. ఎక్కడ?

NEET: నీట్‌లో 99.99 శాతం.. ఎంబీబీఎస్ అడ్మిషన్ రోజే ఉరేసుకున్న విద్యార్థి.. ఎక్కడ?జాతీయ వైద్య ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్)లో టాప్ ర్యాంక్ సాధించిన మహారాష్ట్రకు చెందిన 19 ఏళ్ల విద్యార్థి విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్లాల్సిన రోజే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ విషాదం చంద్రపూర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. నవర్గావ్‌కు చెందిన బాధితుడు అనురాగ్ అనిల్ బోర్కర్ నీట్ యుజి 2025 పరీక్షలో అత్యుత్తమ మార్కులు సంపాదించాడు. ఈ పరీక్షల్లో 99.99 శాతం సాధించాడు. ఈ పరీక్షల్లో 99.99 శాతం సాధించిన అతనికి ఓబీసీ విభాగంలో 1475 ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్‌ను సంపాదించిపెట్టింది.

