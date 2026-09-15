Sree Vishnu: ఫ్యామిలీ ప్యాక్ తో సంక్రాంతి పోటీగా రాబోతున్న శ్రీ విష్ణు
2023లో తమ హిట్ చిత్రం 'సమజవరగమన' తర్వాత శ్రీ విష్ణు, దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు కలిసి 'ఫ్యామిలీ ప్యాక్' అనే ఉల్లాసభరితమైన ఫ్యామిలీ కామెడీ చిత్రంతో మళ్ళీ జతకట్టారు. ఇది సంక్రాంతి 2027న విడుదల కానుంది. వినాయక చవితి రోజున మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రం టైటిల్ను, ఆకర్షణీయమైన పోస్టర్ను విడుదల చేసింది.
Sree Vishnu's Family Pack poster
ఈ పోస్టర్లో గాలిలో ఎగురుతున్న డబ్బుల మధ్య, ఆశ్చర్యపోయిన బంధువుల నడుమ శ్రీ విష్ణు కింద పడిపోతూ కనిపిస్తారు. ఈ చిత్రంలో సాక్షి మహదోల్కర్, నరేష్ వికె, అభిరామి, వెన్నెల కిషోర్ నటిస్తున్నారు. పండుగ రోజుల్లో కుటుంబంతో కలిసి చూడటానికి ఎంతో సరదాగా ఉండే ఈ ప్రాజెక్ట్కు నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఆమధ్య నారీ నారీ నడుమ మురారి ఆశించిన విజయం దక్కలేదు. ఆ తర్వాత విష్ణు విన్యాసం, మృత్యుంజయ్ చిత్రాలు చేశాడు. అదేవిధంగా త్వరలో నగ్జలైట్ నేపథ్యంలో కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ కూడా రాబోతోంది. తాజాగా ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అంటూ సంక్రాంతికి పెద్ద సినిమాలకు పోటీగా రావడం విశేషం.