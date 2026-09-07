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  4. Sreelatha song is coming up from Priyadarshi's film Idupu Kayitam
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (18:36 IST)

Priyadarshi : ప్రియదర్శి చిత్రం ఇడుపు కాయితం నుంచి శ్రీలత. సాంగ్ రాబోతోంది

Priyadarshi, Nagadurga
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (18:36 IST)
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Priyadarshi, Nagadurga
ప్రియదర్శి హీరోగా నాగదుర్గ హీరోయిన్ గా నటిస్తోన్న చిత్రం ఇడుపు కాయితం. తెలంగాణ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో ఎంటర్ టైనింగ్ డ్రామాగా వంశీరెడ్డి దొండపాటి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి 'శ్రీలత..' సాంగ్ రిలీజ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. ఈ నెల 11న 'శ్రీలత..' లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు.
 
ఇటీవల హీరో ప్రియదర్శి పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'శ్రీలత..' సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఈ పాట వైరల్ గా మారి మ్యూజిక్ లవర్స్ కు ఫేవరేట్ సాంగ్ అయ్యింది. ఈ పాట ఫుల్ వెర్షన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆడియెన్స్ అడుగుతూ వస్తున్నారు. మ్యూజిక్ లవర్స్ లో హీరోయిన్ నాగదుర్గకు ఉన్న ఫాలోయింగ్ కూడా ఈ పాటపై క్రేజ్ పెంచింది. ప్రేక్షకుల కోరిక మేరకు ఈ రోజు మేకర్స్ 'శ్రీలత..''శ్రీలత..' పాటను ఈ నెల 11న రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సురేష్ బొబ్బిలి మంచి మెలొడీ ట్యూన్ తో ఈ పాటను బ్యూటిఫుల్ గా కంపోజ్ చేశారు.
 
"ఇడుపు కాయితం" సినిమా ప్రస్తుతం రెగ్యులర్ షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. ఈ సినిమాను డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొచ్చేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
 
నటీనటులు - ప్రియదర్శి, నాగదుర్గ, శివజ్యోతి (తీన్మార్ సావిత్రి), సుజాత (జోర్దార్), చంద్రవ్వ, మౌనిక రెడ్డి, రచ్చరవి, బిత్తిరి సత్తి, అభయ్ బేతిగంటి, మైమ్ మధు, తదితరులు
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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