సోమవారం, 16 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 16 మార్చి 2026 (19:00 IST)

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్.. ఆసక్తికర సన్నివేశాలు.. మహేష్ క్లారిటీ (video)

Sreeleela
Sreeleela
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ఈనెల 19న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్లో కొన్ని ఆసక్తికర సన్నివేశాలు చోటుచేసుకున్నాయి.

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో శ్రీలీల ఒక అనుకోని వివాదంలో చిక్కుకుంది. నటుడు మహేష్ వైపు శ్రీలీల సీరియస్‌గా చూసిన వీడియో వైరల్ కావడంతో ఆమెపై ట్రోలింగ్ మొదలైంది. 
 
అయితే, దీనిపై మహేష్ స్పందించారు. శ్రీలీల తన ఫోన్‌ను తన వద్దే ఉంచారు. ఫోన్ కోసమే తన వైపు చూస్తున్నారేమోనని అనుకున్నానని... కానీ ఆమె స్క్రీన్ మీద ఏదో చూస్తూ వెంటనే అటు తిరిగిపోయారని మహేష్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

అలాగే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ హీరోయిన్లు శ్రీలీల, రాశిఖన్నాలతో యాంకర్ సుమ చిట్ చాట్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే పవన్ కల్యాణ్ సినిమాల్లోని డైలాగ్స్ చెప్పమని అడగగా.. ఇద్దరూ తమదైన శైలిలో చెప్పి అలరించారు.

హోండా మోటర్‌సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా తెలంగాణలోని నిజామాబాద్‌లో రోడ్డు భద్రతా అవగాహన కార్యక్రమం

హోండా మోటర్‌సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా తెలంగాణలోని నిజామాబాద్‌లో రోడ్డు భద్రతా అవగాహన కార్యక్రమంనిజామాబాద్: బాధ్యతాయుతమైన, జాగ్రత్తతో కూడిన ప్రయాణాన్ని ప్రోత్సహించే తన నిరంతర ప్రయత్నాల్లో భాగంగా హోండా మోటర్‌సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా(HMSI) తెలంగాణలోని నిజామాబాద్‌లో సుసంఘటిత రోడ్డు భద్రతా అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో సన్‌ఫ్లవర్ హైస్కూల్, సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ డి సేల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హైస్కూల్ నుంచి 2400కు పైగా విద్యార్థులు పాల్గొని, రోజువారీ ట్రాఫిక్ భద్రతపై అవగాహనను ఆసక్తికరమైన అభ్యాస అనుభవంగా మార్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన సెషన్లు, ఆటలు, క్విజ్‌లు, పరిస్థితుల ఆధారిత చర్చలు నిర్వహించబడ్డాయి. ఇవి పాల్గొనేవారికి భద్రతా సూత్రాలను నిజజీవిత పరిస్థితులతో అనుసంధానించుకునేలా రూపొందించబడ్డాయి.

నేషనల్‌ హైవే-48పై పల్టీ కొట్టిన సిలిండర్లతో కూడిన లారీ.. ఎత్తుకెళ్లిన స్థానికులు

నేషనల్‌ హైవే-48పై పల్టీ కొట్టిన సిలిండర్లతో కూడిన లారీ.. ఎత్తుకెళ్లిన స్థానికులుఇరాన్- ఇజ్రాయేల్ యుద్ధ నేపథ్యంలో వంట గ్యాస్ ధరలు పెరిగిపోయాయి. దీంతో డిమాండ్ కాస్త పెరిగిపోతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జాతీయ రహదారిపై ఓ సిలిండర్లను మోసుకెళ్తున్న లారీ బోల్తా పడింది. అంతే సిలిండర్లు రోడ్డుపై అలా పండుంటాన్ని చూసి అందరూ హ్యాపీగా ఫీలయ్యారు. అందరూ దొరికింది దొరికినంత వరకు పట్టుకెళ్లారు. కొందరైతే పేలుతాయనే భయంతో దూరంగా వుండిపోయారు.

మహిళలను ఓటు బ్యాంకుగా చూస్తోన్న డీఎంకే : సినీ నటి గౌతమి ఆరోపణ

మహిళలను ఓటు బ్యాంకుగా చూస్తోన్న డీఎంకే : సినీ నటి గౌతమి ఆరోపణతమిళనాడు రాష్ట్రంలోని డీఎంకే ప్రభుత్వంపై సినీ నటి గౌతమి విమర్శలు గుప్పించారు. డీఎంకే పాలనలో మహిళలకు రక్షణ కరువైందని ఆరోపించారు. మహిళను కేవలం ఓటు బ్యాంకుగానే డీఎంకే నేతలు చూస్తున్నారన్నారు. రాష్ట్రంలోని మహిళలకు భద్రత లేదని, వారంతా అభద్రతా భావంతో జీవిస్తున్నారన్నారు.

హార్ముజ్ జలసంధి రక్షణకు వస్తాం.. కానీ, సైనిక చర్య తక్షణ నిలిపివేయాలి : చైనా షరతు

హార్ముజ్ జలసంధి రక్షణకు వస్తాం.. కానీ, సైనిక చర్య తక్షణ నిలిపివేయాలి : చైనా షరతుపశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా ముడి చమురు రవాణాకు ప్రధాన జలమార్గంగా ఉన్న హర్ముజ్ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. దీంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ రంగంలోకి దిగి, హార్ముజ్ జల సంధిని సురక్షింతంగా ఉంచేందుకు ప్రపంచ దేశాలు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ పిలుపునకు చైనా స్పందించింది.

ఆరేళ్ల బాలికపై అఘాయిత్యం.. చాక్లెట్లు కొనిస్తానని ఆశ చూపి...

ఆరేళ్ల బాలికపై అఘాయిత్యం.. చాక్లెట్లు కొనిస్తానని ఆశ చూపి...ఆరేళ్ల బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగింది. నార్సంగి ప్రాంతంలో ఆదివారం నాడు ఒక ఆరేళ్ల బాలికపై దుర్మార్గుడు అత్యాచారం చేసి, ఆపై ఆమెను హత్య చేశాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. నిందితుడు ఆ అమాయక బాలికకు చాక్లెట్లు కొనిస్తానని ఆశ చూపి, ఆమెను తనతో పాటు తీసుకువెళ్లాడు. ఆదివారం సాయంత్రం బాలిక ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన ఆమె తల్లిదండ్రులు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతమంతా గాలించారు. ఆ తర్వాత రాత్రి సుమారు 10 గంటల సమయంలో నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్‌లో అధికారిక ఫిర్యాదు చేశారు.

Watch More Videos

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com