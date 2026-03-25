Sreemukhi: బిర్యానీ, ఇంటి స్టైల్ కర్రీలు అంటే ఇష్టం అంటున్న శ్రీముఖి
మాధాపూర్లోని క్యాపిటల్ పార్క్, హైదరాబాద్ లో ప్రముఖ టెలివిజన్ వ్యక్తిత్వం శ్రీముఖి సమక్షంలో ఫుర్సత్ రెస్టారెంట్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. శ్రీముఖి తన పార్ట్నర్స్ శ్రావణ్, ఆనంద్, రవిలతో కలిసి ఈ రెస్టారెంట్ను ప్రారంభించారు. శ్రీముఖి పార్ట్నర్షిప్ ఈ బ్రాండ్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణను తీసుకువస్తూ, ఆహారం మరియు అనుభవాలను జరుపుకునే ఒక వేదికగా ఫుర్సత్ను నిలబెడుతోంది.
ఈ సందర్భంగా శ్రీముఖి మాట్లాడుతూ, నాకు భోజనం చాలా ఇష్టం, ముఖ్యంగా చికెన్ వంటకాలు—బిర్యానీ, ఇంటి స్టైల్ కర్రీలు చాలా ఇష్టం. అలాగే వెజిటేరియన్ వంటకాలు కూడా నేను ఇష్టపడతాను. ఫుర్సత్ రెస్టారెంట్లో ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఇది కేవలం ఒక రెస్టారెంట్ మాత్రమే కాదు—ఇది ఒక అనుభూతి, ఒక వాతావరణం. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి వచ్చి రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఇది మంచి ప్రదేశం. అందుబాటు ధరలు, ప్రత్యేక వంటకాలు నల్లి గోష్ట్ బిర్యానీ₹, మరియు సుమారు *300 మంది కూర్చునే సదుపాయంతో పాటు బ్యాంక్వెట్ సౌకర్యాలు కలిగి ఉండటం వల్ల, హైదరాబాద్లో మంచి ఆహారం మరియు వేడుకల కోసం ఒకే చోటుగా ఫుర్సత్ నిలుస్తుందని ఆశిస్తున్నాం,” అని అన్నారు.
అనంతరం శ్రావణ్ మాట్లాడుతూ, ఫుర్సత్ను ప్రజలు ప్రశాంతంగా గడిపే, మంచి ఆహారంతో సమయాన్ని ఆస్వాదించే ప్రదేశంగా మేము ఆలోచించాం. రుచి, సేవలో నిరంతరతతో పాటు ఆత్మీయ వాతావరణాన్ని అందించడం మా లక్ష్యం. శ్రీముఖి ఉత్సాహం మరియు మా అందరి అభిరుచితో, ఫుర్సత్ హైదరాబాద్లో కుటుంబాలు, స్నేహితులు, కార్పొరేట్ సమావేశాల కోసం ప్రాధాన్య ప్రదేశంగా మారుతుందని విశ్వసిస్తున్నాం.”
ఆనంద్ రెస్టారెంట్ వంటకాల దృక్పథాన్ని వివరిస్తూ:“ఫుర్సత్లో మేము వివిధ రుచులను దృష్టిలో ఉంచుకుని మెనూను రూపొందించాము. సంప్రదాయ రుచులను ఆధునిక శైలిలో అందిస్తూ, ప్రతి వంటకం నాణ్యత మరియు నిజమైన రుచిని కాపాడేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నాం. మా అతిథులకు కేవలం భోజనం కాకుండా పూర్తి డైనింగ్ అనుభవాన్ని అందించడమే మా లక్ష్యం.”