మంగళవారం, 17 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 17 మార్చి 2026 (12:40 IST)

రాకాస‌ హ‌క్కుల‌ను సొంతం చేసుకున్న శ్రీ లక్ష్మీ న‌ర‌సింహ మూవీ మేక‌ర్స్‌

Sangeeth Shobhan, Nayanar Sarika, Getup Srinu
ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ కానున్న ఫ్యాన్సీ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ‘రాకాస‌’పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రారంభం నుంచి వైవిధ్యమైన కంటెంట్, ప్రమోషనల్ ప్లానింగ్‌తో ఈ సినిమా అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు ముందే జ‌రిగిన థియేట్రిక‌ల్ బిజినెస్ డీల్ ఇందుకు ఉదాహ‌ర‌ణ‌. తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌, తెలంగాణల్లో ఈ సినిమా థియేట్రిల్ రైట్స్‌ను శ్రీ ల‌క్ష్మి న‌ర‌సింహ మూవీ మేక‌ర్స్ భారీ మొత్తానికి సొంతం చేసుకున్నారు. దీంతో సినిమాపై ఉన్న ఎక్స్‌పెక్టేష‌న్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది. సినిమాకు థియేట‌ర్స్‌లో మంచి ఆద‌ర‌ణ ద‌క్కుతుంద‌ని ట్రేడ్ స‌ర్కిల్స్ భావిస్తున్నాయి. 
 
రాకాస సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోన్న‌ సమయంలో ఈ లేటెస్ట్ డీల్‌తో ‘రాకాసా’ చిత్రానికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్‌వర్క్ మరింత బలపడింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాను శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ మూవీ మేకర్స్ విడుదల చేస్తుండ‌గా.. ఓవ‌ర్‌సీస్‌లో మేక‌ర్స్ భారీ స్థాయిలో రిలీజ్‌కు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అథ‌ర్వ‌ణ భ‌ద్ర‌కాళి పిక్చ‌ర్స్ ఈ సినిమా అంతర్జాతీయ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాధ్యతలను నిర్వ‌హిస్తోంది. ఈ సంస్థ అమెరికా, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, యూరప్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో కలిపి 350కు పైగా అంతర్జాతీయ స్క్రీన్లలో సినిమాను విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేసింది. ముఖ్యంగా నార్త్ అమెరికా, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మార్కెట్లలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాధ్యతలను ప్రత్యంగిరా సినిమాస్ చేపట్టింది. విదేశీ ప్రేక్షకుల కోసం ప్రీమియర్ షోలు 2026 ఏప్రిల్ 2న ప్ర‌ద‌ర్శించ‌నున్నారు. ఆ తర్వాతి రోజు సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
 
థియేట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విష‌యాల‌తోనే కాకుండా ఈ సినిమాకు నాన్ థియేట్రికల్ రంగంలో కూడా మంచి డీలింగ్స్‌ కుదిరాయి. మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సొంతం చేసుకోగా..ఆడియో హక్కులను సారెగ‌మ‌ దక్కించుకుంది. భారతదేశంలో ప్రముఖ మ్యూజిక్ లేబుల్స్‌లో ఒకటైన సారెగ‌మ‌ ఈ హక్కులను పొందడం విశేషం. ఈ రెండు డీలింగ్స్ చూస్తే ఇది  సినిమాకు బిజినెస్ ప‌రంగా మరింత బలం చేకూర్చడమే కాకుండా..ప్రాజెక్ట్‌పై పెరుగుతోన్న ఎక్స్‌పెక్టేష‌న్స్‌ను తెలియ‌జేస్తున్నాయి. 
 
‘రాకాస’ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల‌కు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో రెస్పాన్స్ సూప‌ర్బ్‌గా ఉంది. ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ ఇప్పటికే 1.9 మిలియన్ వ్యూస్‌ను రాబ‌ట్టుకోగా, టీజర్ 2.8 మిలియన్ వ్యూస్ దాటి ఆన్‌లైన్‌లో ఆడియెన్స్‌ను నుంచి మంచి స్పంద‌న‌ను రాబ‌ట్టుకుంటోంది. పాటల విషయానికి వ‌స్తే.. ఈ మూవీ మొదటి పాట ‘ర‌ప‌ప్పా’ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని యూట్యూబ్‌లో 1.1 మిలియన్ వ్యూస్ దాటింది. ఇటీవల విడుదలైన రెండో పాట ‘పదే పదే’ను సింధూజ శ్రీనివాసన్ ఆలపించగా దీానికి కిట్టు విస్సాప్రగడ సాహిత్యాన్ని అందించారు. ఈ పాట కూడా ఇప్పటికే 1 మిలియన్ వ్యూస్ మార్క్‌ను దాటింది. ఈ సినిమాకు అనుదీప్ దేవ్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ‘రాకాస’ ఆల్బమ్ చార్ట్‌బస్టర్‌గా మారే దిశగా దూసుకెళ్తోంది.  
 
మ్యాడ్, మ్యాడ్ స్క్వేర్ చిత్రాల‌తో యువ ప్రేక్షకుల్లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించిన సంగీత్ శోభ‌న్ ‘రాకాస’ సినిమాలో హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయనకు జోడీగా న‌య‌న‌ర్ సారిక‌ కనిపించనున్నారు. ప్రేమ, హాస్యం, ఫాంటసీ అంశాలు కలగలిపిన కథతో ఈ సినిమా రూపొందింది. ఇంకా ఈ చిత్రంలో వెన్నెల కిషోర్‌, బ్ర‌హ్మాజీ, త‌నికెళ్ల భ‌ర‌ణి, ఆశిష్ విద్యార్థి, గెట‌ప్ శ్రీను త‌దిత‌రులు ఇత‌ర పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించ‌నున్నారు. ఈ సినిమాకు మాన‌స శ‌ర్మ కథ‌ను అందించ‌టంతో పాటు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు. ఆమె ముందు ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ వెబ్ సిరీస్‌కు క్రియేటర్, రైటర్‌గా గుర్తింపు పొందారు. తర్వాత బెంచ్ లైఫ్‌ అనే ప్రాజెక్ట్‌ను కూడా డైరెక్ట్ చేశారు.
 
ఈ సినిమాకు మంచి టెక్నిక‌ల్ టీమ్‌కు తోడ్పాటునందిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి అనుదీప్ దేవ్ సంగీతాన్ని స‌మ‌కూరుస్తుండ‌గా రాజు ఎదురోలు సినిమాటోగ్ర‌పీ అందిస్తున్నారు. అన్వ‌ర్ అలీ ఎడిట‌ర్‌గా వ‌ర్క్ చేస్తున్నారు. నిహారిక, జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి ‘రాకాస’ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. 
 
దేశీయంగా, ఓవ‌ర్సీస్‌లో మంచి డిస్ట్రిబ్యూష‌న్ స‌పోర్ట్ దొర‌క‌టంతో పాటు ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌కు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో పెరుగుతోన్న‌ స్పందన, అలాగే సినిమా సంగీతం, కథపై ప్రేక్షకుల్లో పెరుగుతున్న ఆసక్తి కారణంగా ‘రాకాస’ సినిమా విడుదలకు ముందే మంచి హైప్‌ను సొంతం చేసుకుంటోంది. ఈ భారీ అంచ‌నాల న‌డుమ ‘రాకాస’ చిత్రం ఏప్రిల్ 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్ రిలీజ్ అవుతోంది.

కూకట్‌పల్లిలో ఒక భారీ దోపిడీ.. కంట్లో కారం చల్లి రూ.1కోటి దోచుకెళ్లారు..

కూకట్‌పల్లిలో ఒక భారీ దోపిడీ.. కంట్లో కారం చల్లి రూ.1కోటి దోచుకెళ్లారు..హైదరాబాద్‌ నగరంలో నేరాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కూకట్‌పల్లిలో ఒక భారీ దోపిడీ జరిగింది. గుర్తుతెలియని దుండగులు ఇద్దరు వ్యక్తులపై మిరపపొడి చల్లి దాడి చేసి, వారి నుంచి రూ.1 కోటి నగదును దోచుకెళ్లారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. బహదూర్‌పురాకు చెందిన ఖుస్రూ, అజీముద్దీన్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను ద్విచక్ర వాహనాలపై వచ్చిన నలుగురు వ్యక్తులు అడ్డగించారు. వారు బాధితుల కళ్ళలో కారం చల్లి, వారి వద్ద ఉన్న నగదుతో పరారయ్యారు.

Donald Trump: ఇజ్రాయెల్ అణు ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తుందని భావించడం లేదు

Donald Trump: ఇజ్రాయెల్ అణు ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తుందని భావించడం లేదుఇరాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ అణు ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తుందని తాను భావించడం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ అలా చేయదని వైట్‌హౌస్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ చెప్పినట్లు సీఎన్ఎన్ తెలిపింది. పరిస్థితి మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు ఉన్నాయని, వైట్‌హౌస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్రిప్టో వ్యవహారాల సలహాదారు డేవిడ్ సాక్స్ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో పరోక్షంగా ప్రస్తావించిన నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు సీఎన్ఎన్ పేర్కొంది.

కాబూల్ ఆస్పత్రిపై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు.. 400మంది మృతి.. తాలిబన్

కాబూల్ ఆస్పత్రిపై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు.. 400మంది మృతి.. తాలిబన్కాబూల్‌లోని ఓ ఆసుపత్రిని లక్ష్యంగా చేసుకుని పాకిస్తాన్ దాడి చేసిందని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆరోపించింది. ఈ వైమానిక దాడిలో కనీసం 400 మంది మరణించారని పేర్కొంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో పదేపదే సరిహద్దు ఘర్షణలు, వైమానిక దాడులను పాకిస్థాన్ జరుపుతోంది. కాల్పుల విరమణ కోసం అంతర్జాతీయ పిలుపులను పాకిస్థాన్ పట్టించుకోలేదు. దీనిపై ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రభుత్వ డిప్యూటీ ప్రతినిధి హమ్దుల్లా ఫిత్రాత్, ఎక్స్‌ పోస్ట్‌లో, స్థానిక సమయం సోమరావం రాత్రి 9 గంటలకు ఆసుపత్రిపై వైమానిక దాడి జరిగిందని, 2,000 పడకల సౌకర్యంతో కూడిన ఆస్పత్రి ధ్వంసమైందని చెప్పారు.

మిత్రులు రమ్మంటే రావడంలేదు, మాకు కావల్సినంత ఆయిల్ వుంది, మీరెట్లా పోతే మాకేం: ట్రంప్

మిత్రులు రమ్మంటే రావడంలేదు, మాకు కావల్సినంత ఆయిల్ వుంది, మీరెట్లా పోతే మాకేం: ట్రంప్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈరోజు వైట్ హౌస్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, హార్ముజ్ జలసంధిని భద్రపరచడంలో సహాయం కోసం తాను చేసిన ప్రయత్నాలను అమెరికా మిత్రదేశాలు తిరస్కరించాయని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్‌తో యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ అణ్వాయుధాన్ని ఉపయోగిస్తుందని తాను భావించడం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నారు. ఇజ్రాయెల్ అలాంటి పని ఎప్పటికీ చేయదు అని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్‌లోని ఖార్గ్ ద్వీపంలోని చమురు సౌకర్యాలను మినహాయించి అమెరికా ప్రతిదాన్ని నాశనం చేసింది. కానీ భవిష్యత్తులో వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి తలుపులు తెరిచి ఉంచిందని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ ద్వీపం దేశ ముడి ఎగుమతుల్లో దాదాపు 90% నిర్వహిస్తుంది.

సినీ నటి ప్రత్యూష కేసు.. 24ఏళ్ల తర్వాత లొంగిపోయిన సిద్ధార్థ్ రెడ్డి

సినీ నటి ప్రత్యూష కేసు.. 24ఏళ్ల తర్వాత లొంగిపోయిన సిద్ధార్థ్ రెడ్డిసినీ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసులో నిందితుడిగా వున్న సిద్ధార్థ్ రెడ్డి తెరపైకి వచ్చాడు. 24 ఏళ్ల తర్వాత మీడియా ముందుకు వచ్చాడు. సుప్రీం కోర్టు తుది తీర్పు మేరకు సిద్ధార్థ్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయాడు. ప్రత్యూష మరణం తర్వాత అమెరికాలో స్థిరపడిన సిద్ధార్థ్ రెడ్డి సుప్రీం ఆదేశాల ప్రకారం లొంగిపోవాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటన 2002 ఫిబ్రవరి 23వ తేదీన జరిగింది.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటు

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి. ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి. పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
