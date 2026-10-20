'వారణాసి' చిత్రం ఓ అందమైన ప్రేమకథ : ఎస్ఎస్ రాజమౌళి
మహేష్ బాబు - ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కాంబినేషన్లో "వారణాసి" చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రియాంకా చోప్రా నటిస్తున్నారు. చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుపుకుంటోంది. అయితే, ఈ ప్రాజెక్టుపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడినప్పటి నుంచి ఈ చిత్ర కథపై రకరకాలైన ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుడు రాజమౌళి తాజాగా అంతర్జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడారు.
'సినిమా చూస్తుంటే సైన్స్ ఫిక్షన్లా అనిపించినా.. ఇది ఒక పౌరాణిక అంశాలతో కూడిన ఫాంటసీ చిత్రం. తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధంతో పాటు యువతీ యువకుడి మధ్య ఉండే అందమైన ప్రేమకథను కూడా ఇందులో చూస్తారు. ఆరేడు సినిమాలను కలిపి ఒకే చిత్రంగా రూపొందించినట్లు ఉంటుంది. వాటన్నింటినీ కలపడమే వారణాసిలో అతిపెద్ద సవాలు అనిపించింది' అని రాజమౌళి తెలిపారు.
ఇంకా 10 రోజుల షూటింగ్ మాత్రమే మిగిలి ఉందని వెల్లడించారు. దీంతో గతంలో చెప్పినట్లుగా అక్టోబరు నాటికి చిత్రీకరణ పూర్తికానున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. నవంబరు నుంచి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చూసుకుంటూనే ప్రచారాన్ని కూడా షురూ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
'వారణాసి'లో మహేశ్ తన పాత్రకు వందశాతం న్యాయం చేస్తారని తాను ముందే అనుకున్నట్లు రాజమౌళి తెలిపారు. 'మహేశ్ సామర్థ్యం నాకు తెలుసు. కానీ ఆయనతో పనిచేయడం మొదలుపెట్టాక, ఆయన నా అంచనాలకు మించి నటించారు. నేను ఊహించినదాని కంటే రెండు వందల శాతం ఇచ్చారు. తన పాత్రలో ఒదిగిపోయి.. దానికి ప్రాణం పోశారు. అది చూసి ఆశ్చర్యపోయాను' అని రాజమౌళి అన్నారు. వచ్చే యేడాది ఏప్రిల్ 7వ తేదీన చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తామని ఆయన తెలిపారు.