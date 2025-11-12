గురువారం, 13 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 12 నవంబరు 2025 (23:20 IST)

SSMB29 చిత్రంలో ప్రియాంకా చోప్రా ఫస్ట్ లుక్, గన్ ఫైర్

Priyanka Chopra
SSMB29 చిత్ర దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తాజాగా ఆ చిత్రంలో కథానాయికగా నటిస్తున్న ప్రియాంకా చోప్రా ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేసారు. గ్లోబ్ ట్రాటర్ (Globetrotter) అనే చిత్ర టైటిల్‌తో మహేష్ బాబు హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ప్రియాంకా చోప్రా లుక్ ఆకట్టుకునేవిధంగా వుంది. సాంప్రదాయ చీర కట్టులో వున్న ప్రియాంకా చోప్రా చేతిలో మాత్రం తుపాకీని పట్టుకుని ఫైర్ చేస్తోంది. ఈ స్టిల్ ను షేర్ చేస్తూ రాజమౌళి.. ప్రపంచ వేదికపై భారతీయ సినిమాను పునర్వచించిన మహిళ అయిన దేశీ గర్ల్‌కి తిరిగి స్వాగతం, మందాకినిని అనేక షేడ్స్ ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయలేకుండా వుండలేకపోతున్నానంటూ పేర్కొన్నారు.
 
కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి టైటిల్, టీజర్ రిలీజ్ వేడుకను ఈ నెల 15న రామోజీ ఫిలిమ్ సిటీలో భారీ ఎత్తున నిర్వహించనున్నారు. బాహుబలి తర్వాత ఎస్ఎస్ రాజమౌళి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న గ్లోబ్ ట్రాటర్ చిత్రంలో మహేష్ బాబు, ప్రియాంకా చోప్రా హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తుండగా మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ ప్రతినాయకుడు పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. 

Kurnool: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం వీడిన మిస్టరీ.. వెలుగులోకి షాకింగ్ వీడియో

Kurnool: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం వీడిన మిస్టరీ.. వెలుగులోకి షాకింగ్ వీడియోకర్నూలు బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించి మరో షాకింగ్ వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వీడియో ద్వారా కర్నూలు బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించి మిస్టరీ వీడినట్లైంది. మోటారు సైకిల్‌‌ను ఢీకొనడంతోనే కర్నూలు ఘోర ప్రమాదం జరిగిందని తొలుత అందరూ భావించారు. కానీ ఈ కేసుపై జరిగిన విచారణలో షాకింగ్ విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. వేమూరి కావేరి బస్సు ప్రమాదానికి ముందు.. శివ యాక్సిడెంట్‌కి సంబంధించిన దృశ్యాలు మరో బస్సు కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి.

అరకు లోయ ఆస్పత్రిలో రోగుల సెల్ ఫోన్లు కొట్టేసిన వ్యక్తి-వీడియో వైరల్

అరకు లోయ ఆస్పత్రిలో రోగుల సెల్ ఫోన్లు కొట్టేసిన వ్యక్తి-వీడియో వైరల్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అరకు లోయలో ఒక షాకింగ్ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. స్థానిక ఆసుపత్రిలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లో ఒక వ్యక్తి నిద్రిస్తున్న రోగుల నుండి మొబైల్ ఫోన్‌లను దొంగిలిస్తున్నట్లు కనిపించిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఈ వీడియో, వైద్య సౌకర్యాల లోపల భద్రత లేకపోవడంపై నెటిజన్లను ఆందోళనకు గురిచేసింది.

నాగుపాము పిల్లపై బైక్ పోనిచ్చాడు, చటుక్కున కాటేసింది (video)

నాగుపాము పిల్లపై బైక్ పోనిచ్చాడు, చటుక్కున కాటేసింది (video)పరిసర ప్రాంతాలలో కొన్నిసార్లు పాములు తిరుగుతూ వుంటాయి. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ వుండాలి. సోషల్ మీడియా X లో ఓ వీడియో షేర్ అయ్యింది. అందులో ఓ చిన్న నాగుపాము పిల్ల బైక్ నడిపే వ్యక్తిని ఎలా కాటు వేసిందో, పిల్లపాము అయినా అది ఎంత ప్రమాదకరమైనదో కనబడుతోంది. ఓ బైకర్ వాహనాన్ని నడుపుతూ వచ్చాడు. అలా వస్తున్న క్రమంలో నేలపై పాకుతూ వెళ్తున్న పిల్ల నాగుపామును చూడలేదు. వాహన చక్రాన్ని దాని పైకి ఎక్కించాడు. అంతే.. వెంటనే అది పడగ విప్పి కాటు వేసేందుకు దూకింది.

కొన్ని గంటల్లో పెళ్లి.. వరుడు ఆత్మహత్య.. కారణం ఏంటి?

కొన్ని గంటల్లో పెళ్లి.. వరుడు ఆత్మహత్య.. కారణం ఏంటి?గురువారం పూట గంటల్లో పెళ్లి జరగాల్సి వుండగా వరుడు బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన నిజామాబాద్‌లో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మంగల్‌పహాడ్ గ్రామంలో ప్రతాప్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి ఉంటున్నాడు. 13వ తేదీన తల్లిదండ్రులు ఇతనికి వివాహం కుదిర్చారు.

నమో అంటే నరేంద్ర మోదీ మాత్రమే కాదు.. చంద్రబాబు నాయుడు కూడా: నారా లోకేష్

నమో అంటే నరేంద్ర మోదీ మాత్రమే కాదు.. చంద్రబాబు నాయుడు కూడా: నారా లోకేష్నమో అంటే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాత్రమే కాదు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కాంబో అని ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమల మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. బుధవారం ఢిల్లీలో మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన లోకేష్, పరిశ్రమలు ఏపీని ఎంచుకోవడానికి మూడు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని అన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడి వేగవంతమైన ప్రక్రియ, పర్యావరణ వ్యవస్థతో పాటు మంచి సంబంధాలను కొనసాగించడం వల్లే ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమలను ఆకర్షిస్తోందని నారా లోకేష్ వివరించారు. పెట్టుబడులకు మెరుగైన సౌకర్యాలను సృష్టించడం చాలా కీలకమని, టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్ వంటి కంపెనీలు ఏపీని ఎంచుకున్నాయని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.

Watch More Videos

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుంది

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుందిశరీరానికి సహజసిద్దంగా శక్తిని అందించే ఆహార పదార్థాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిని తింటుంటే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులోని కార్బోహైడ్రేట్లు, సహజ చక్కెరలు, పొటాషియంలు శీఘ్రమైన-స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. క్వినోవాలో పూర్తి ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్- మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది. చియా విత్తనాలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో సహా పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ యొక్క గొప్ప మూలం. అవి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, అవసరమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?క్యాలీఫ్లవర్. మధుమేహం వున్నవారు కూడా క్యాలీఫ్లవర్ కూరను చక్కగా తినేయవచ్చు. ఈ క్యాలీఫ్లవర్ వల్ల కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందాము. క్యాలీఫ్లవర్‌లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉన్నందున మధుమేహం ఉన్నవారికి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక తాజా పువ్వు రసాన్ని సేవిస్తే పొట్టలో కురుపులు, దంతాలు, చిగుళ్ల నుండి రక్తస్రావం లాంటివి తగ్గిపోతాయి. క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకోవడం వల్ల లంగ్‌, బ్రెస్ట్‌, ఒవేరియన్‌ వంటి పలు క్యాన్సర్‌ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. క్యాలీఫ్లవర్ ఆకుల రసం స్వీకరిస్తే రేచీకటి, చర్మం పొడిబారటం, జుట్టు త్వరగా తెల్లబడటం, జలుబు నివారించబడతాయి.

స్ట్రోక్ తర్వాత వేగంగా కోలుకోవడానికి రోబోటిక్ రిహాబిలిటేషన్ కీలకమంటున్న నిపుణులు

స్ట్రోక్ తర్వాత వేగంగా కోలుకోవడానికి రోబోటిక్ రిహాబిలిటేషన్ కీలకమంటున్న నిపుణులుహైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఒక శాస్త్రీయ సమావేశంలో 50 మందికి పైగా ప్రముఖ న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరో సర్జన్లు, రీహాబిలిటేషన్ నిపుణులు ఆరోగ్య సంరక్షణలో అత్యంత నిర్లక్ష్యం చేయబడినప్పటికీ అత్యంత కీలకమైన అంశాలలో ఒకటైన పోస్ట్-స్ట్రోక్ రీహాబిలిటేషన్ గురించి చర్చించారు. రోగులకు వేగవంతమైన, అతి తక్కువ ఖర్చులో కోలుకోవడాన్ని నిర్ధారించడానికి భారతదేశం దాని పోస్ట్-స్ట్రోక్ కేర్ వ్యవస్థలో అధునాతన రోబోటిక్ రీహాబిలిటేషన్‌ను ఏకీకృతం చేయాలని ప్యానెల్ ఏకాభిప్రాయంతో వెల్లడించింది.

రోజుకి ఒక్క జామకాయ తింటే చాలు...

రోజుకి ఒక్క జామకాయ తింటే చాలు...జామకాయ. జామపండ్లలో ఎ, బి, సి విటమిన్లు, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఐరన్, ఫోలిక్‌యాసిడ్, ఫైబర్‌లు ఉంటాయి. జామపండ్లు తింటే ఇంకేమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాము. జామపండ్లను తినడం వల్ల హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. జామ పండ్లను తింటుంటే గుండె నాళాలకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా అందేలా చేస్తాయి. విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది. సీజనల్‌గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు లాంటివి జామపళ్లు తింటుంటే మనల్ని బాధించవు. జామపండ్లలో ఉండే ఫైబర్ వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. ఆస్తమాను నియంత్రణలో ఉంచే గుణాలు జామ కాయల్లో అధికంగా ఉంటాయి.

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?అధిక కొలెస్ట్రాల్ శరీరంలో పేరుకుపోతే అది ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుంది. ఈ కొవ్వు పేరుకుపోయి వున్నట్లయితే కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు కనబడతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ధమనులు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గి ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది. కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడం కష్టతరం అవుతుంది, దీని వలన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది, ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా శరీరంలో తగ్గిన రక్త ప్రవాహం అసాధారణ అలసటకు దారితీస్తుంది. అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇది నరాలను ప్రభావితం చేసి తిమ్మిరి లేదా జలదరింపుగా వుంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com