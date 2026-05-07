Spirit : ప్రభాస్ చిత్రం స్పిరిట్ వాయిదా పడదంటూ స్టేట్ మెంట్
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం షూటింగ్ వాయిదా పుడుతూంది, మధ్యలో కల్కి 2, షౌజీ సినిమాల షూటింగ్ లో వున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలే షౌజీ సినిమా చిత్రీకరణలో జరిగిన అపశ్రుతి వల్ల షూటింగ్ ఒకరోజు వాయిదా పడింది. దానితో స్పిరిట్ చిత్రం కూడా వాయిదా పడుతుందంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దానికి సమాధానంగా చిత్ర టీమ్ నేను ఓ నోట్ విడుదల చేసింది.
స్పిరిట్ చిత్రం వాయిదా పడలేదు అంటూ నిర్మాత భూషణ్ కుమార్:తెలియజేశారు. ఈ సినిమా అనుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారమే ముందుకు సాగుతోందని, మార్చి 5, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న థియేటర్లలో విడుదలవుతుందని అధికారికంగా స్పష్టం చేశారు.
సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా కారణంగా వాయిదా పడుతుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అందుకే రూమర్లను ఖండిస్తూ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అయితే, అదే నెలలో ఈద్ సందర్భంగా సల్మాన్ ఖాన్ నటిస్తున్న ఓ సినిమా విడుదల కానుండటంతో, 'స్పిరిట్' వాయిదా పడుతుందని సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. పోటీని నివారించేందుకు డిసెంబర్ 2027కు సినిమాను వాయిదా వేస్తారని వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి.
అందుకే ఊహాగానాలపై స్పందించిన నిర్మాణ సంస్థలు టీ-సిరీస్, భద్రకాళి పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఓ ప్రకటన విడుదల చేశాయి. ప్రభాస్ తొలిసారిగా పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాను 8 భాషల్లో పాన్-వరల్డ్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిస్తున్నారు. తాజా ప్రకటనతో సినిమా విడుదలపై వస్తున్న పుకార్లకు ముగింపు పలికినట్లయింది.