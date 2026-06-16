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Samantha: హిట్లతో అహంకారం పెరిగింది, రిటైర్మెంట్ ఆలోచించలేదు : సమంత ప్రభు
స్టార్డమ్ కు నేను బానిసనయ్యాను. ఒక సంవత్సరంలో వరుసగా ఐదు సినిమాలు చేయడం నాకు గుర్తుంది, అవన్నీ హిట్ అయ్యాయి. దాంతో నా అడుగు మంచిదని (గోల్డెన్ లెగ్) ప్రజలు భావించారు, ఆ అంచనాలకు అనుగుణంగా జీవించాలని నేను నమ్మాను అని సమంత ప్రభు మనసులో మాటను తెలిపారు. ఆమె నటించిన కొత్త సినిమా మా ఇంటి బంగారం. ఈనెల 19న థియేటర్లలో రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోనే దాదాపు 12 వీడియో ఇంటర్వ్యూలను ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు వెల్లడించారు.
Samantha Prabhu, Nandinireddy
2022లో, సమంతకు ఒక అరుదైన ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధి ఉన్నట్లు నిర్ధారణ కావడంతో ఆమె పనికి విరామం తీసుకుంది. ఆమె తన తెలుగు చిత్రం ‘ఖుషి’ షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ అయింది, మరియు సెట్స్కు తిరిగి రావడానికి ముందు ఆమె కొన్ని నెలల పాటు విరామం తీసుకుంది.
మయోసైటిస్తో తన పోరాటం గురించి సమంత రుత్ ప్రభు బహిరంగంగానే మాట్లాడారు. తన రాబోయే తెలుగు చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' ప్రచార కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉన్న ఆమె, తన కెరీర్ గురించి మరియు ఆరోగ్య సమస్య కారణంగా తన నిర్ణయాలను పునఃపరిశీలించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడటానికి ముందు తాను ఎంత వేగంగా కెరీర్లో దూసుకుపోతుండేదో వివరించారు.
"ఒక చిన్న పట్టణం నుండి వచ్చిన సాధారణ అమ్మాయిని నేను, అలాంటిది స్టార్డమ్ (అపారమైన ప్రజాదరణ) పొందడం, ప్రజలు నన్ను ప్రేమించడం నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది. వెండితెరపై వారు నన్ను ఎంతగానో ఆదరించారు. నా సినిమాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. నా పేరును ఉత్సాహంగా అరిచేవారు. ఆ ఆశ్చర్యం, ఉత్సాహంతోనే నేను సినిమాల్లో పనిచేశాను.
మయోసైటిస్ నుండి కోలుకోవడానికి పనికి విరామం తీసుకోవడం తనను ఎలా కాపాడిందో కూడా ఆమె వివరించారు. నేను ఆ విరామం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు, కెరీర్ పరంగా అత్యంత వేగంగా దూసుకుపోతున్నాను. చాలా సినిమాలు చేయాలని, అలా చేస్తూనే ఉండాలని అనుకునేదాన్ని. ఎప్పుడూ రిటైర్మెంట్ (విరమణ) గురించి ఆలోచించలేదు. నటిగా ఉన్నప్పుడు ఎంత అహంకారం పెరుగుతుందంటే, అంతం అనేది ఒకటి ఉంటుందని చూడరు, లేదా దాన్ని అంగీకరించడానికి ఇష్టపడరు. ఈ ఇటీవలి విరామం తర్వాత, నా కెరీర్ ముగింపును నేను ఊహించగలిగాను, అది నిజంగా నన్ను అనేక విధాలుగా మార్చివేసింది. ఆ విరామ సమయంలో నేను కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను - ఒకవేళ విరామం తర్వాత ఈ వృత్తిలోకి తిరిగి వస్తే, చాలా విషయాలను, పాత పద్ధతులను మార్చుకోవాలని అనుకున్నాను.అని తెలిపారు.
బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద అమ్మకాలు
ఇదిలా వుండగా, నార్త్ అమెరికాలో ప్రీ-సేల్స్ $50K+ గా వున్నాయి. ప్రత్యంగిర యు.ఎస్. ద్వారా ఓవర్సీస్, జూన్ 18న ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించబడుతున్నాయి.సమంతప్రభు, రాజ్నిడిమోరు నిర్మించగా నందినిరెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు.
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హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా టోల్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ప్రారంభం.. డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి అంగీకరించామని, ఇప్పుడు హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా టోల్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ప్రారంభమవుతుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి కజెం గరీబాబాడి ధృవీకరించిన ఈ ఒప్పందం ఇరాన్- యుఎస్ మధ్య శత్రుత్వాలను వెంటనే ముగించింది. హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా టోల్-ఫ్రీ షిప్పింగ్కు ఒప్పందం అనుమతించిందని, ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడి ప్రారంభించినప్పటి నుండి చాలా వరకు మూసివేయబడిందని ట్రంప్ అన్నారు. ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్తో ఒప్పందం ఇప్పుడు పూర్తయిందని ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్లో రాశారు.
ఆస్ట్రేలియన్లు వార్తా పత్రికలు చదవట్లేదట.. కారణం ఏంటంటే?
ఆన్లైన్ వార్తలను స్వీకరించే అగ్ర దేశాలలో ఆస్ట్రేలియా అగ్రస్థానంలో ఉంది. చాలా మంది తప్పుడు సమాచారంపై ఆందోళనలను ప్రధాన కారణంగా పేర్కొన్నారు. దాదాపు నలుగురిలో ఒకరు ఆస్ట్రేలియన్లు, 23 శాతం మంది, ఆన్లైన్ వార్తల కోసం చెల్లిస్తారు. మంగళవారం విడుదల చేసిన తాజా రాయిటర్స్-మద్దతు గల డిజిటల్ న్యూస్ రిపోర్ట్లో సర్వే చేయబడిన 48 దేశాలలో ఇది మూడవ స్థానంలో ఉంది. చెల్లించే వారిలో, 35 శాతం మంది కనీసం ఒక సాంప్రదాయేతర డిజిటల్-మాత్రమే వార్తల మూలానికి చెల్లిస్తారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక రేటు.
మల్కాపురంలో నావికాదళ అధికారి భార్య ఆత్మహత్య
మల్కాపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నావల్ పార్క్లో ఉన్న తమ నివాసంలో, ఒక నావికాదళ అధికారి భార్య ఆదివారం రాత్రి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. మరణించిన మహిళను కమాండర్ విశాల్ దాభి భార్య ధర్తీ దాభిగా గుర్తించారు. ఈ దంపతులకు ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తె ఉంది. ఇంట్లోని ఒక గదిలో ఆమె స్పృహ లేకుండా పడి ఉండటాన్ని కుటుంబ సభ్యులు గమనించి, నావల్ హాస్పిటల్కు తరలించారు. అయితే, ఆమె అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. పోలీసులు ఆసుపత్రికి వెళ్లి మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. ప్రాథమిక పరిశీలనలో ఎటువంటి అనుమానాస్పద గాయాలూ కనిపించలేదని అధికారులు తెలిపారు.
వైమానిక దళ అధికారి భార్యపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన పాత స్నేహితులు... ఎక్కడ?
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో అత్యంత హేయమైన, దారుణ ఘటన ఒకటి జరిగింది. వైమానిక దళ అధికారి భార్యపై పాత స్నేహితులు అత్యాచారానికి తెగబడ్డారు. శీతల పానీయంతో మత్తుమందు కలిపి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. అంతటితో ఆగకుండా రహస్యంగా వీడియోలు తీసి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ లక్షలాది రూపాయలను వసూలు చేశారు. అంతేకాకుండా ఆమెతో బలవంతంగా మతమార్పిడి కూడా చేయించి, నిఖా చేయించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇద్దరు నిందితులపై పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.