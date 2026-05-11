విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్ర
ప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.
విజయ్ ప్రస్తుతం తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఈ ఒంటరితనాన్ని కొందరు తమ స్వార్థం కోసం వాడుకుంటున్నారని సుచిత్ర ఆరోపించారు. ఒంటరిగా ఉన్న విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్న జీవుల మాదిరి ప్రవేశిస్తున్నారని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అయితే, ఆమె త్రిష పేరును నేరుగా ప్రస్తావించకపోయినప్పటికీ విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తున్న పరాన్న జీవుల అనే వ్యాఖ్యలు పరోక్షంగా త్రిషను ఉద్దేశించి చేసినవేనని భావిస్తున్నారు. విజయ్ పట్ల తనకు ఉన్న అభిమానం కొద్దీ ఈ విషయాలను నిష్పక్షపాతంగా చెబుతున్నానని అన్నారు. త్రిష అంటే తనకు ఇష్టం ఉండదని సుచిత్ర స్పష్టం చేశారు.