శనివారం, 31 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 31 జనవరి 2026 (11:24 IST)

విలక్షణ నటుడుగా పాన్ ఇండియా చిత్రాల్లో నటిస్తున్న సుదేవ్ నాయర్

Sudev Nair
Sudev Nair
సినిమా నటుడికి కావాల్సిన అర్హతలతో జిమ్నాస్టిక్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో ప్రావీణ్యం కలిగిన సుదేవ్ నాయర్ పాత్రల్లో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తూ నటనతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. పాత్రలకు తగ్గట్టుగా అతని బాడీ కండలు, అథ్లెటిక్‌గా ఎంతో ఫిట్‌గా ఉండే సుదేవ్ తెలుగు మాస్ ఆడియెన్స్‌కి దగ్గరవుతున్నాడు. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ చిత్రంతో గుర్తింపు పొందిన తను పలు సినిమాలలో నటించనున్నారు.
 
మలయాళ నటుడు సుదేవ్ నాయర్ తెలుగులో విలక్షణమైన నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నారు.  గత ఏడాది వచ్చిన ‘ఓజీ’ చిత్రంలో సుదేవ్ నాయర్ పాత్రకు, ఆయన నటనకు మంచి ప్రశంసలు దక్కిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ చిత్రంతో సుదేవ్ నాయర్ మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకున్నారు.
 
చిరంజీవితో పాటుగా ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ చిత్రంలో అతని పాత్ర, నటించిన తీరు తెలుగు ఆడియెన్స్‌ను మెప్పించింది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో నాయర్ సంక్లిష్టమైన పాత్రని, డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రని పోషించారు. సుదేవ్ నాయర్ పాత్రకు విమర్శకుల ప్రశంసలు కూడా దక్కాయి.
 
అథ్లెటిక్‌గా ఎంతో ఫిట్‌గా ఉండే సుదేవ్ తెలుగు మాస్ ఆడియెన్స్‌కి దగ్గరవుతున్నాడు. ఇక త్వరలోనే తన పాత్రలకు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవాలని సుదేవ్ ఆశిస్తున్నారు. తెలుగు ప్రేక్షకులన్నా, తెలుగు సినిమాలన్నా ఎంత అభిమానమో ఈ నిబద్దతే సూచిస్తుంది. ఇక త్వరలోనే తెలుగులో సొంతంగా డబ్బింగ్ చెబుతారేమో చూడాలి.
 
ప్రస్తుతం యష్‌తో ‘టాక్సిక్ - ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్‌’లో ప్రధాన పాత్రను నాయర్‌ పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీ మార్చిలో ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. ‘టాక్సిక్’ తరువాత సుదేవ్ నాయర్ పలు పాన్ ఇండియా చిత్రాల్లో నటించనున్నారు.

కంటైనర్ ట్రక్కును ఢీకొన్న ఆయిల్ ట్యాంకర్.. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్

కంటైనర్ ట్రక్కును ఢీకొన్న ఆయిల్ ట్యాంకర్.. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం కైతాపురం సమీపంలో శనివారం ఉదయం ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వెనుక నుండి ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఒక కంటైనర్ ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ముప్పై నిమిషాలకు పైగా క్యాబిన్‌లో చిక్కుకున్న ట్యాంకర్ డ్రైవర్‌ను అత్యవసర సేవలు రక్షించాయి.అతనికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు.

పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి రాజకీయ ఒత్తిడులు, సిఫార్సులు ఉండవ్ : ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం

పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి రాజకీయ ఒత్తిడులు, సిఫార్సులు ఉండవ్ : ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంపవన్ కళ్యాణ్ అనే తన నుంచి ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడులు లేదా సిఫార్సులు ఉండవని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. అదేసమయంలో కష్టపడి పని చేసే అధికారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని, తగిన గుర్తింపు, ప్రమోషన్లు ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రతి అధికారి నిబంధనలకు లోబడే పని చేయాలని ఆయన కోరారు.

నడక కూడా సాధ్యం కాని చోట్ల సైకిల్ తొక్కుతూ సీమ సాయి అదుర్స్

నడక కూడా సాధ్యం కాని చోట్ల సైకిల్ తొక్కుతూ సీమ సాయి అదుర్స్కాలు నడక కూడా సాధ్యం కాని చోట్ల సైకిల్‌ తొక్కుతూ, రాయలసీమకు చెందిన ఒక యువ ఇంజనీర్ ఆ ప్రాంతంలోని అత్యంత కఠినమైన కొండ శిఖరాలను అధిరోహించాడు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని హిందూపూర్‌కు చెందిన ఇంజనీర్ సాయి కుమార్, తీవ్ర సాహసాన్ని రాయలసీమ చరిత్ర, సంస్కృతి ప్రచారంతో మేళవించి చేస్తున్న తన ప్రత్యేక సైకిల్ యాత్రలతో విస్తృత దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు.

ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలంటే బల్దియా పన్ను బకాయిలు చెల్లించాల్సిందే...

ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలంటే బల్దియా పన్ను బకాయిలు చెల్లించాల్సిందే...తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పురపాలక ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని భావించే అభ్యర్థులు తమ పన్ను బకాయిలన్నీ చెల్లించాలన్న నిబంధన ఉంది. పన్ను బకాయిలు చెల్లించి నూ డ్యూస్ సర్టిఫికేట్ సమర్పిస్తేనే నామినేషన్ పత్రాలను స్వీకరించేలా నిబంధన పెట్టారు. దీంతో మున్సిపాలిటీలకు కాసుల వర్షం కురుస్తోంది. తాజాగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఓ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ఏకంగా రూ.7.42 కోట్లు చెల్లించడం దీనికి నిదర్శనం.

టాలీవుడ్ దర్శకుడు తేజ కుమారుడుపై కేసు నమోదు

టాలీవుడ్ దర్శకుడు తేజ కుమారుడుపై కేసు నమోదుతెలుగు చిత్ర దర్శకుడు తేజ కుమారుడు అమితోవ్ తేజపై హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్స స్టేషనులో కేసు నమోదైంది. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల వ్యవహారంలో తలెత్తిన వివాదం కారణంగా అమితోవ్ తనను కిడ్నాప్ చేసి, వేధించాడని కె.ప్రణీత్ అనే ఓ బాధితుడు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ కేసు నమోదైంది.

Watch More Videos

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గం

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గంమిరియాలు వంటకాలలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయిని వైద్యులు చెపుతారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. దగ్గు, జలుబు వంటివి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే మిరియాల పొడి, శొంఠి పొడి, తేనె కలిపిన మిశ్రమం రెండు రోజులకోసారి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. దంత సమస్యలకు మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం కనిపిస్తుంది. మిరియాల వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా సక్రమంగా ఉంటుంది. శరీరంలో అధిక కొవ్వు తగ్గించాలంటే మిరియాల రసం తాగితే ఫలితం వుంటుంది. గొంతు గరగరగా వుంటే గోరువెచ్చని పాలలో కాస్త మిరియాల పొడి, చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలను విస్తృతంగా చేయటంతో పాటుగా వారికి అవగాహనను మరింత పెంచటానికి గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (సెర్ప్)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేసింది. వైద్య మౌలిక సదుపాయాలకు పరిమిత అవకాశాలు ఉన్న సమాజాల చెంతకు వ్యవస్థీకృత స్క్రీనింగ్ సేవలను చేరువ చేయటం ద్వారా వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించటం మరియు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై ఈ కార్యక్రమం దృష్టి పెడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com