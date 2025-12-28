తలైవర్తో లవ్ స్టోరీ తీయాలన్నదే నా కల : సుధా కొంగరా
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్తో ప్రేమకథా చిత్రం తీయాలన్నదే తన కల అని ప్రముఖ దర్శకురాలు సుధా కొంగరా అన్నారు. ఆమె తాజాగా దర్శకత్వం వహించిన 'పరాశక్తి' చిత్రం జనవరి 10వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మనసులోని మాటను వెల్లడించారు.
రజనీకాంత్తో ఓ సినిమా చేయాలన్నదే తన చిరకాల కోరిక అన్నారు. అయితే, ఆ సినిమా యాక్షన్ లేదా సందేశాత్మక చిత్రం కాదని ఓ పూర్తిస్థాయి ప్రేమకథా చిత్రమన్నారు. నాకు ప్రేమకథలంటే చాలా ఇష్టం. రజనీకాంత్తో ఒక పూర్తి స్థాయి లవ్ స్టోరీ చేయాలన్నదే నా కల. నా దగ్గర ఇప్పటికే ఆయన కోసం ఒక కథ కూడా సిద్ధంగా ఉంది. దాన్ని మరింతగా డెవలప్ చేయాలి అని వివరించింది. ఇకపోతే తన రిటైర్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ, వరుస సినిమాలతో పనిభారం పెరిగిందన్నారు. అందుకే త్వరలో రిటైర్మెంట్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారు.