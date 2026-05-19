సుధీర్ జోకర్ బ్యాంగర్ రిలీజ్, ఫ్యాన్స్ సందడి మధ్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి, మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు.
Sudigali Sudheer Birthday celebrations
పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ రోజు హీరో సుడిగాలి సుధీర్ బర్త్ డే సందర్భంగా "సుధీర్ జోకర్" సినిమా బ్యాంగర్ రిలీజ్ చేశారు. అభిమానుల సందడి మధ్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్, ఫ్యాన్స్ ఇంటరాక్షన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
"సుధీర్ జోకర్" మూవీ బ్యాంగర్ ఎలా ఉందో చూస్తే - నగరంలో వరుస దొంగతనాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ చోరీలు ఎవరు చేస్తున్నారనే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మొదలవుతాయి. ఓ రాయల్ ఫ్యామిలీలో పుట్టిన యువకుడే దొంగ అని తెలుస్తుంది. సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టిన యువకుడు ఎందుకు దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు అనేది ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. బ్యాంగర్ లో టాప్ క్వాలిటీ విజువల్స్, బీజీఎం, షాట్ మేకింగ్ ఆకట్టుకుంటోంది. సుడిగాలి సుధీర్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, పర్ ఫార్మెన్స్ ఈ బ్యాంగర్ కు హైలైట్ గా నిలుస్తున్నాయి. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కమర్షియల్ ఎంటర్ టైనర్ చూడబోతున్నామనే క్యూరియాసిటీ "సుధీర్ జోకర్" బ్యాంగర్ కలిగిస్తోంది.
ఈ సందర్భంగా హీరో సుడిగాలి సుధీర్ మాట్లాడుతూ - నా బర్త్ డేను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరుపుకోవడం అలవాటు. ఈ సారి మాత్రం నా కుటుంబ సభ్యులుగా మారిపోయిన ఫ్యాన్స్ తో కలిసి జరుపుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ బర్త్ డే చాలా స్పెషల్ గా ఉంటుందని గట్టిగా అనిపిస్తోంది. సుధీర్ జోకర్ సినిమా బ్యాంగర్ రిలీజ్ తో ఈ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ స్పెషల్ గా మారిపోయాయి. సునీల్ నా దగ్గరకు కథ తీసుకొచ్చినప్పుడు బాగా నచ్చింది. అయితే కథ చెప్పినంత బాగా సినిమా చేయగలడా అనుకున్నాను. కానీ అద్భుతంగా తెరకెక్కించాడు. విజయ్ గారు ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్. సినిమాకు ఏం కావాలో అవన్నీ సమకూర్చారు. డీవోపీ అహ్మద్ నేను ఇంత బాగా కనిపిస్తానా స్క్రీన్ మీద అనేంత బ్యూటిఫుల్ గా విజువల్స్ ఇచ్చారు. వీళ్లంతా నా టీమ్, వారి గురించి మరిన్ని ఈవెంట్స్ లో మాట్లాడుతా. లియోన్ జేమ్స్ వండర్ ఫుల్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఈ బ్యాంగర్ నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ మాత్రమే కాదు నా ఫ్యాన్స్ కు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ కూడా. ఈ బ్యాంగర్ నేను కూడా మీతో పాటే చూశాను. బ్యాంగర్ చాలా బాగుంది. చివరి శ్వాస వరకు ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్ టైన్ చేస్తూనే ఉంటా. అన్నారు.
డైరెక్టర్ పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల మాట్లాడుతూ - ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ కథ ఓకే చేశాక సినిమాకు కావాల్సినంత బడ్జెట్ పెడతారా లేదా అనిపించింది. కానీ వాళ్లు ఎంత ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనేది ఆ తర్వాత తెలిసింది. ఎక్కడా రాజీపడకుండా సినిమాను నిర్మించారు. సుధీర్ అన్న ఇచ్చిన సపోర్ట్, కాన్ఫిడెన్స్ ను మర్చిపోలేను. మరే హీరో అయినా నన్ను ఇంతలా నమ్మేవారు కాదు. కల్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ కు ఓజీ సినిమా ఎలాగో సుధీర్ గారి ఫ్యాన్స్ కు సుధీర్ జోకర్ సినిమా అలా. మా టీమ్ అందరి గురించి నెక్ట్స్ ఈవెంట్స్ లో చెప్తాను. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ విజయ్ డొంకాడ మాట్లాడుతూ - పరదా సినిమా తర్వాత ఎలాంటి కథతో మూవీ చేయాలని ప్లాన్స్ లో ఉన్నాం. ఆ టైమ్ లో సునీల్ ఈ మూవీ కథ చెప్పారు. డైరెక్టర్ సునీల్ కథ చెప్పగానే ఈ మూవీ తప్పకుండా చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాం. సుధీర్ 13 ఏళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో కష్టపడుతున్నాడు. తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. సుధీర్ ను ఎలా చూడాలని అనుకుంటున్నారో అలా ఉంటుంది. దర్శకుడు సునీల్ ఆద్యంతం ఆకట్టుకునేలా సినిమా తెరకెక్కించాడు. డీవోపీ అహ్మద్ చాలా ఇన్వాల్వ్ అయి వర్క్ చేశారు. 50 శాతం సినిమా కంప్లీట్ అయ్యింది. త్వరలో మిగతా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఈ క్రమంలో మాకు సుధీర్ ఎంతో సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నారు. త్వరలోనే మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మీ ముందుకు వస్తాం. అన్నారు.
బీహార్ రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. వివాహిత ఇంటికి వెళ్లిన ఓ యువకుడుని ఆ మహిళ కుటుంబ సభ్యులు కొట్టి చంపేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, రాష్ట్రంలోని తూర్పు చంపారన్ జిల్లా మోతిహారికి చెందిన బాదల్ సింగ్ (23) అనే యువకుడికి గోపాల్ గంజ్ జిల్లాకు చెందిన కాజల్ కుమారి అనే వివాహితతో కొంతకాలంగా ప్రేమ వ్యవహారం సాగుతోంది. భర్తతో విభేదాల కారణంగా కాజల్ కుమారి ప్రస్తుతం తన పుట్టింట్లో ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో శనివారం రాత్రి బాదల్ సింగ్ ఆమెను కలిసేందుకు మాఝ్వులియా గ్రామంలో ఆమె ఇంటికి వెళ్లాడు.
వేములవాడలో శ్వేత నాగు ప్రత్యక్షం.. అలాగే ఇంట్లోకి నాగుపాము (video)
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వేములవాడ పట్టణంలో సోమవారం భక్తులను ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురిచేసిన ఘటన చోటుచేసుకుంది. దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానానికి అనుబంధంగా ఉన్న భీమేశ్వరస్వామి ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ శ్వేత నాగు ప్రత్యక్షమైంది. ఆలయ ప్రాంతంలో పాము సంచరిస్తుండటాన్ని గమనించిన స్థానికులు, భక్తులు ఒక్కసారిగా భయంతో పరుగులు తీశారు.
కాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఎక్కువమంది ఇష్టపడే తేయాకు బ్రాండ్ అయిన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, టీ నాణ్యత ప్రాముఖ్యత గురించి, కల్తీ లేదా కృత్రిమ రంగులు కలిపిన టీ పొడి వల్ల కలిగే ఆహార భద్రతా ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన హెచ్చరికల ప్రకారం, మార్కెట్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో రసాయన రంగులు కలిపిన టీలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.