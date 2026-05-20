  Sudigali Sudheer is now set to appear as Sudheer Anand in the film High Leso
Written By దేవీ
Last Updated : Wednesday, 20 May 2026 (10:24 IST)

Sudheer Anand: సుడిగాలి సుధీర్ ఇకపై సుధీర్ ఆనంద్ గా హై లెస్సో చిత్రంతో రాబోతున్నాడు

సుడిగాలి సుధీర్ గా పాపులరైన సుధీర్ ఆనంద్, టెలివిజన్, సినిమా రంగాలలో అలరిస్తున్నారు. ఆయన తాజా ప్రాజెక్ట్ 'హై లెస్సో'తో ప్రసన్న కుమార్ కోట దర్శకుడిగా పరిచయం కాగా, వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్‌ నిర్మిస్తున్నారు. హీరోగా సుధీర్ ఆనంద్ నటిస్తున్న ఐదవ చిత్రం ఇది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటుడు శివాజీ విలన్ గా నటిస్తున్నారు.
 
సుధీర్ ఆనంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ విడుదల చేసిన కొత్త పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. పోస్టర్‌లో సుధీర్ ఎంతో రఫ్, ఇంటెన్స్ అవతార్‌లో కనిపించారు. గంటలు కట్టిన ఖడ్గాన్ని చేత పట్టుకుని, రక్తపు మరకలతో కనిపించే ఆ లుక్ పవర్ ఫుల్ గా వుంది. ముఖం కొంతవరకు మాత్రమే కనిపించేలా డిజైన్ చేయడంతో క్యారెక్టర్‌పై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఆలయ వాతావరణం, కత్తులు పట్టుకున్న జాతర కళాకారుల వరుస పోస్టర్‌కు డివోషన్ , వైలెన్స్  కలగలిసిన ఓ ప్రత్యేకమైన మూడ్‌ను తీసుకొచ్చింది. డివైన్ మిస్టిసిజం, రా యాక్షన్‌ను కలిపిన ఈ పోస్టర్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది.  
 
గ్రామీణ నేపథ్యంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ కథలో స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ డ్రామా ఉండబోతున్నాయి. సుధీర్ ఆనంద్ ఇప్పటివరకు చేసిన పాత్రలకు పూర్తి భిన్నంగా, పవర్‌ఫుల్ రోల్‌లో కనిపించనున్నారు.
 
ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌లో 25 రోజుల పాటు కీలక షెడ్యూల్ పూర్తి చేశారు. ఇందులో ప్రధాన టాకీ పార్ట్‌తో పాటు జాతర సీక్వెన్స్‌లు, ఒక పాటను చిత్రీకరించారు. త్వరలోనే ఏలూరులో 40 రోజుల భారీ షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానుండగా, దాంతో మొత్తం షూటింగ్ పూర్తికానుంది.
 
ఈ చిత్రంలో నటాషా సింగ్, నక్షా సరన్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. కన్నడ నటి అక్షర గౌడ కీలక పాత్రలో కనిపించనుండగా, మొట్ట రాజేంద్రన్, గెటప్ శ్రీను, బేవర దుహిత సారన్య ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
 
టెక్నికల్‌గా కూడా ఈ చిత్రానికి బలమైన టీమ్ పనిచేస్తోంది. అనుదీప్ దేవ్ సంగీతం అందిస్తుండగా, సుజాత సిద్ధార్థ్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. చిన్నా కె. ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ చేస్తుండగా, బ్రహ్మ కడలి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. కథను చింతా శ్రీనివాస్ అందించారు.
 
ప్రస్తుతం నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది చివర్లో సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో పాన్ సౌత్ లో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నారు.
 
తారాగణం: సుధీర్ ఆనంద్, శివాజీ, నటాషా సింగ్, నక్ష శరణ్, అక్షర గౌడ, మొట్టా రాజేంద్రన్, గెటప్ శ్రీను, బెవర దుహిత శరణ్య
