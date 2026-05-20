Sudheer Anand: సుడిగాలి సుధీర్ ఇకపై సుధీర్ ఆనంద్ గా హై లెస్సో చిత్రంతో రాబోతున్నాడు
సుడిగాలి సుధీర్ గా పాపులరైన సుధీర్ ఆనంద్, టెలివిజన్, సినిమా రంగాలలో అలరిస్తున్నారు. ఆయన తాజా ప్రాజెక్ట్ 'హై లెస్సో'తో ప్రసన్న కుమార్ కోట దర్శకుడిగా పరిచయం కాగా, వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. హీరోగా సుధీర్ ఆనంద్ నటిస్తున్న ఐదవ చిత్రం ఇది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటుడు శివాజీ విలన్ గా నటిస్తున్నారు.
Sudigali Sudheer now Sudheer Anand
సుధీర్ ఆనంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ విడుదల చేసిన కొత్త పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. పోస్టర్లో సుధీర్ ఎంతో రఫ్, ఇంటెన్స్ అవతార్లో కనిపించారు. గంటలు కట్టిన ఖడ్గాన్ని చేత పట్టుకుని, రక్తపు మరకలతో కనిపించే ఆ లుక్ పవర్ ఫుల్ గా వుంది. ముఖం కొంతవరకు మాత్రమే కనిపించేలా డిజైన్ చేయడంతో క్యారెక్టర్పై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఆలయ వాతావరణం, కత్తులు పట్టుకున్న జాతర కళాకారుల వరుస పోస్టర్కు డివోషన్ , వైలెన్స్ కలగలిసిన ఓ ప్రత్యేకమైన మూడ్ను తీసుకొచ్చింది. డివైన్ మిస్టిసిజం, రా యాక్షన్ను కలిపిన ఈ పోస్టర్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది.
గ్రామీణ నేపథ్యంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ కథలో స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ డ్రామా ఉండబోతున్నాయి. సుధీర్ ఆనంద్ ఇప్పటివరకు చేసిన పాత్రలకు పూర్తి భిన్నంగా, పవర్ఫుల్ రోల్లో కనిపించనున్నారు.
ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో 25 రోజుల పాటు కీలక షెడ్యూల్ పూర్తి చేశారు. ఇందులో ప్రధాన టాకీ పార్ట్తో పాటు జాతర సీక్వెన్స్లు, ఒక పాటను చిత్రీకరించారు. త్వరలోనే ఏలూరులో 40 రోజుల భారీ షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానుండగా, దాంతో మొత్తం షూటింగ్ పూర్తికానుంది.
ఈ చిత్రంలో నటాషా సింగ్, నక్షా సరన్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. కన్నడ నటి అక్షర గౌడ కీలక పాత్రలో కనిపించనుండగా, మొట్ట రాజేంద్రన్, గెటప్ శ్రీను, బేవర దుహిత సారన్య ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
టెక్నికల్గా కూడా ఈ చిత్రానికి బలమైన టీమ్ పనిచేస్తోంది. అనుదీప్ దేవ్ సంగీతం అందిస్తుండగా, సుజాత సిద్ధార్థ్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. చిన్నా కె. ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ చేస్తుండగా, బ్రహ్మ కడలి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. కథను చింతా శ్రీనివాస్ అందించారు.
ప్రస్తుతం నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది చివర్లో సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో పాన్ సౌత్ లో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నారు.
తారాగణం: సుధీర్ ఆనంద్, శివాజీ, నటాషా సింగ్, నక్ష శరణ్, అక్షర గౌడ, మొట్టా రాజేంద్రన్, గెటప్ శ్రీను, బెవర దుహిత శరణ్య
తమిళనాడు ప్రభుత్వ శాఖలలో అవినీతి, అవకతవకలపై తరచుగా ఫిర్యాదులను ఎదుర్కొంటోంది. అయితే, రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ దీనిని నిర్మూలించడానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు.దీని ప్రకారం ఎవరైనా లంచం ఘటనపై ఫిర్యాదు చేస్తే.. బహుమతిగా రూ. 1 లక్ష పొందవచ్చు. తమిళనాడులోని అవినీతి నిరోధక విభాగాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసి, దానికి పూర్తి అధికారాలు ఇస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ప్రభుత్వ అధికారులు సామాన్య ప్రజలను ఏ విధమైన లంచాలు లేదా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కోరినా, వారు వెంటనే సంబంధిత విభాగానికి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
దర్శన్గా సుప్రసిద్ధుడైన దర్శన్ తూగుదీప, సంచలనం సృష్టించిన రేణుకాస్వామి హత్య కేసు సంబంధించి ఇప్పటికీ జైలులోనే కొనసాగుతున్నారు. జైలులో ఈ కన్నడ నటుడు ఆత్మహత్యకు యత్నించారని ఇటీవల వెలువడిన మీడియా కథనాలను కర్ణాటక జైలు అధికారులు అధికారికంగా ఖండించారు. కర్ణాటక జైళ్లు, దిద్దుబాటు సేవల డైరెక్టర్ జనరల్ అలోక్ కుమార్ ఆ వదంతులను పూర్తిగా నిరాధారం అని కొట్టిపారేశారు. అటువంటి సంఘటన ఏదీ జరగలేదని స్పష్టం చేశారు.
కాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
వాతావరణ మార్పులు, ప్రజల నేత్ర ఆరోగ్యం: తలెత్తుతున్న ఆందోళనలు
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.