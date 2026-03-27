Suhas: సుహాస్ చిత్రం హే బల్వంత్ జీ5లో రాబోతోంది
సుహాస్, శివానీ నాగరం, వి.కె.నరేష్ ప్రధాన తారాగణంగా థియేటర్ లో రిలీజ్ అయిన హే బల్వంత్ తాజాగా జీ5లో రాబోతోంది. గోపి ఆచార్య దర్శకత్వంలో త్రిశూల్ విజనరీ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై బి.నరేంద్ర రెడ్డి ఈ మూవీని నిర్మించారు. గుంటూరు నేపథ్యంలో ‘హే బల్వంత్’ సినిమాను రూపొందించారు. ‘బల్వంత్’ సినిమాను మార్చి 31న తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో జీ5లో వీక్షించండి
ఈ సందర్భంగా సుహాస్ మాట్లాడుతూ ‘‘సినిమా నాకెంతో నచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది ఆశయాలు, కుటుంబం, మనం ఎక్కువగా పట్టించుకోని నైతిక సందిగ్ధత గురించి చెబుతుంది. సినిమాలో మంచి కామెడీ ఉంది. అలాగే హృదయాన్నిహత్తుకునే భావోద్వేగం ఉంది. నిజాయతీతో చేసిన ప్రయత్నం కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమా ఇప్పుడు జీ5 ద్వారా ప్రేక్షకుల దగ్గరకు చేరుతుండటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది మరింత ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుందని నమ్మకముంది’’ అన్నారు.
సీనియర్ నటుడు వి.కె.నరేష్ మాట్లాడుతూ హే బల్వంత్ సినిమాలో తండ్రీ కొడుల మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ఎంతో అందంగా చూపించారు. ఇందులో బల్వంత్ పాత్ర చేయటం సాధారణ విషయం కాదు. నటుడిగా నాలో భిన్నమైన కోణాన్ని ఆవిష్కరించిన సినిమా ఇది. వైవిధ్యమైన, అర్థవంతమైన తెలుగు కథలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సహించే జీ5లో ఈ సినిమా విడుదలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది’’ అన్నారు.