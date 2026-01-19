సోమవారం, 19 జనవరి 2026
దేవీ
సోమవారం, 19 జనవరి 2026 (13:23 IST)

Sukumar: జపనీస్ అభిమానుల ప్రేమలేఖలతో చలించిపోయిన సుకుమార్

Director Sukumar
ఇక్కడ సంక్రాంతి, జపాన్లో వారి పండుగ రోజున పుష్ప 2 జపాన్ భాషలో విడుదలయింది. 16వ తేదీన విడుదలైంది. ఈ సందర్భంగా సుకుమార్ కు అక్కడి ఫాన్స్ ప్రేమలేఖలు రాసారు. డానికి  అయిపోయాడు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. జపనీస్ అభిమానులు రాసిన ప్రేమలేఖలతో చలించిపోయి, సినిమాకు సరిహద్దులు లేవని, కేవలం భావోద్వేగాలు మాత్రమే ఉంటాయని సుకుమార్ అన్నారు.
 
సుకుమార్ తను చదువుతున్నలేఖలతో  పోస్ట్ చేస్తూ, "జపాన్ నుండి వచ్చిన లేఖలను చదువుతున్నాను...ఇది నిజంగా వినయపూర్వకమైన అనుభూతి! సినిమాకు సరిహద్దులు లేవు, కేవలం భావోద్వేగాలు మాత్రమే ఉంటాయి. కథలు చెప్పడాన్ని నేను ఎందుకు ప్రేమించానో మీ మాటలు నాకు గుర్తు చేస్తున్నాయి. భాషకు, దూరానికి అతీతమైన ఈ అనుబంధానికి నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుడను. అరిగటో గొజాయిమాసు, జపాన్." జనవరి 16న జపాన్‌లో 'పుష్ప కున్రిన్' పేరుతో హౌస్‌ఫుల్‌గా విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. జపాన్‌కు వెళ్లిన నటుడు అల్లు అర్జున్‌కు జపనీస్ అభిమానుల నుండి ఘన స్వాగతం లభించింది.
 
అంతకుముందు, జపాన్‌లో ఈ చిత్ర పంపిణీదారులు అయిన గీక్ పిక్చర్స్ ఇండియా, తమ ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) టైమ్‌లైన్‌లో ఇలా ప్రకటించారు, "'కొన్నిచివా, నిహోన్ నో టోమో యో' భారతీయ సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ పూర్తి స్థాయిలో జపాన్‌లోకి దూసుకువచ్చింది! పుష్ప రాజ్ జనవరి 16, 2026న జపాన్‌ను స్వాధీనం చేసుకుంటున్నాడు, ఈ కార్చిచ్చును సరిహద్దులు మరియు సముద్రాలు దాటించి తీసుకువెళ్తున్నాడు. #Pushpa2inJapan #Pushpa2TheRule #PushpaKunrin #WildFirePushpa." అన్నారు

బాబుపై అభిమానంతో దేవుడి మొక్కు చెల్లించేందుకు వెళుతున్నా : బండ్ల గణేశ్

బాబుపై అభిమానంతో దేవుడి మొక్కు చెల్లించేందుకు వెళుతున్నా : బండ్ల గణేశ్ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుపై ఉన్న అభిమానంతో దేవుడుకి మొక్కు చెల్లించుకునేందుకే సంకల్ప యాత్ర చేపట్టినట్టు సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ అన్నారు. తాను చేపట్టిన ఈ సంకల్ప యాత్రకు ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీతోనూ సంబంధం లేదని ఆయన అన్నారు. షాద్ నగర్‌లోని తన నివాసం నుంచి తిరుమలకు సంకల్ప యాత్ర పేరుతో బండ్ల గణేశ్ పాదయాత్రను ప్రారంభించారు.

స్పెయిన్‌లో పట్టాలు తప్పిన రెండు హై-స్పీడ్ రైళ్లు- 21 మంది ప్రయాణికులు మృతి

స్పెయిన్‌లో పట్టాలు తప్పిన రెండు హై-స్పీడ్ రైళ్లు- 21 మంది ప్రయాణికులు మృతిస్పెయిన్‌లో రెండు హై-స్పీడ్ రైళ్లు పట్టాలు తప్పిన ఘటనలో కనీసం 21 మంది ప్రయాణికులు మరణించగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్పెయిన్ ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘోర ప్రమాదం దక్షిణ స్పెయిన్‌లోని అడముజ్ పట్టణం సమీపంలో జరిగింది. ఆ రెండు హై-స్పీడ్ రైళ్లు మాడ్రిడ్‌లోని ప్యూర్టా డి అటోచా వైపు వెళ్తున్నాయి. పలువురు వ్యక్తులు ఇంకా బోగీలలో చిక్కుకొని ఉన్నారు. అత్యవసర సేవల సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి హుటాహుటిన చేరుకుని సహాయక చర్యలను ప్రారంభించారు.

బస్సులో అసభ్యంగా తాకాడని వీడియో తీసి వైరల్ చేసిన యువతి, ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తి (video)

బస్సులో అసభ్యంగా తాకాడని వీడియో తీసి వైరల్ చేసిన యువతి, ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తి (video)ఓ యువతి కేరళలో బస్సు ప్రయాణం చేస్తోంది. ఈ ప్రయాణంలో దీపక్ అనే వ్యక్తి తనపట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడనీ, తనను అసభ్యంగా తాకాడంటూ సదరు యువతి అదంతా వీడియో తీసింది. ఈ వీడియోను కాస్తా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. వీడియోను చూసిన పలువురు నెటిజన్లు అతడికి చీవాట్లు పెట్టారు. బస్సులో ఇదేం పాడుబుద్ధి తిన్నగా నిలబడలేవా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఈ వీడియోను దీపక్ చూసాడు. తను అలాంటివాడిని కాదంటూ తీవ్ర మనస్థాపానికి గురయ్యాడు.

గ్రీన్‌లాండ్ నాకు అమ్మేంతవరకూ ఈ పన్నులు కట్టలేక చావండి, ట్రంప్ భారీ సుంకాలు

గ్రీన్‌లాండ్ నాకు అమ్మేంతవరకూ ఈ పన్నులు కట్టలేక చావండి, ట్రంప్ భారీ సుంకాలుఅమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌కు ఏమైంది? అమెరికా పరిస్థితి పెనం పైనుంచి పొయ్యిలో పడేదాకా ఏదో ఒకటి చేసేదాకా నిద్రపోయేట్లు లేరు. తాజాగా ట్రంప్ యూరోపియన్ దేశాలకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. గ్రీన్ ల్యాండ్ ను అమెరికా దేశానికి అమ్మేంత వరకూ యూరోపియన్ దేశాలపై భారీ సుంకాలు విధిస్తూనే వుంటామంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ట్రంప్ వార్నింగ్ పైన మిత్ర దేశాలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసాయి. యూఎస్ అధ్యక్షుడిని దారికి తెచ్చేందుకు యూరోపియన్ దేశాధినేతలందరూ బెల్జియంలో అత్యవసరంగా సమావేశం కానున్నారు.

జమ్మూ కాశ్మీర్‌, కిష్త్వార్ జిల్లాలో ఎదురు కాల్పులు- ఎనిమిది మంది ఆర్మీ జవాన్లకు గాయం

జమ్మూ కాశ్మీర్‌, కిష్త్వార్ జిల్లాలో ఎదురు కాల్పులు- ఎనిమిది మంది ఆర్మీ జవాన్లకు గాయంజమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని కిష్త్వార్ జిల్లాలో ఆదివారం ఉగ్రవాదులతో జరిగిన కాల్పుల్లో ఎనిమిది మంది ఆర్మీ జవాన్లు గాయపడ్డారని ఒక అధికారి తెలిపారు. కిష్త్వార్‌లోని ఛత్రు ప్రాంతంలోని సోనార్ గ్రామంలో ఉగ్రవాదుల బృందం దాక్కున్నట్లు సమాచారం అందిన తర్వాత, సంయుక్త బలగాలు కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ (CASO) ప్రారంభించాయని అధికారులు తెలిపారు.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్మధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండడం చాలా మందికి అలవాటు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండే

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండేనూతన సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ తాను తీసుకునే నిర్ణయాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండాలని అనన్య పాండే కోరుకుంటోంది. తన కొత్త ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌లో, ఆమె అద్దం ముందు నిల్చొని ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని పంచుకుంది, నూతన సంవత్సర తీర్మానాలతో వచ్చే సుపరిచితమైన ఒత్తిడిని తానంతట తానే ఎదుర్కొంటూ మాట్లాడుకుంటోంది. కాలం ఎంత త్వరగా మారుతుందో మరియు కొత్త సంవత్సరం, కొత్త నేను అనే ఆలోచన ఆందోళనను ఎలా అనుసరిస్తుందో గుర్తిస్తూ, అనన్య మరింత స్థిరమైన విధానాన్ని ఎంచుకుంది-అసాధ్యమైన అంశాలను వెంబడించే బదులు చిన్న, స్థిరమైన అలవాట్లపై దృష్టి పెట్టింది.
