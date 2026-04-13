సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026 (17:29 IST)

Suma: రాజీవ్ ఐక్యూ వర్సెస్ సుమ జీబీ పేరుతో టెలివిజన్ వాణిజ్య ప్రకటనలో సుమ, రాజీవ్

Rajiv IQ vs. Suma GB — Suma, Rajiv Kanakala
ఈ అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఫైన్ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ అయిన PMJ జ్యువెల్స్, అభిమానుల ఆదరణ పొందిన సెలబ్రిటీ జంట సుమ కనకాల, రాజీవ్ కనకాల నటించిన తమ సరికొత్త టెలివిజన్ వాణిజ్య ప్రకటనను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
 
రాజీవ్ ఐక్యూ వర్సెస్ సుమ జీబీ అని పేరు పెట్టిన ఈ క్యాంపెయిన్, సాంప్రదాయంగా బంగారం కొనుగోలు చేసే ఈ కాలానికి ఒక చమత్కారమైన, అందరికీ సులభంగా అర్థమయ్యే ప్రజెంట్ చేశారు. "ఐక్యూ" అనేది తెలివితేటలకు  కొలమానం కాగా,  "జీబీ" అంటే గోల్డ్ బయింగ్ (బంగారం కొనడం). ఇది సుమ యొక్క అద్భుతమైన దూరదృష్టికి మరియు సంవత్సరాలుగా ఆమెకున్న తెలివైన పెట్టుబడి అలవాట్లకు నిదర్శనం. బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నప్పుడు, దానిని కొనడం వెనుక ఉన్న తర్కాన్ని రాజీవ్ ప్రశ్నించే వారి మధ్య జరిగే సరదా సంభాషణను ఈ ప్రకటన చిత్రీకరిస్తుంది. గతాన్ని గుర్తుచేసే ఫ్లాష్‌బ్యాక్‌ల పరంపర ద్వారా, సుమ తన నిలకడైన "GB" (బంగారం కొనుగోలు) మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను ఎలా అధిగమించిందో ప్రదర్శిస్తుంది, తద్వారా కుటుంబ శ్రేయస్సుకు బంగారం అంతిమ మూలస్తంభం అని నిరూపిస్తుంది. ప్రతిష్టకు తుది మెరుగులు దిద్దుతూ, PMJ జ్యువెల్స్ గౌరవనీయ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు వాయిస్-ఓవర్‌తో ఈ టీవీసీ ముగుస్తుంది. ఆయన సంప్రదాయంలో పెట్టుబడి పెట్టడం యొక్క శాశ్వత విలువను ప్రేక్షకులకు గుర్తుచేస్తారు.
 
"PMJ జ్యువెల్స్‌లో, ప్రతి ఆభరణం ఒక ప్రేమ కథను మరియు తెలివైన పెట్టుబడి వారసత్వాన్ని చెబుతుందని మేము నమ్ముతాము. అక్షయ తృతీయ కొత్త ఆరంభాలకు మరియు శాశ్వత సంపదకు సమయం. 'రాజీవ్ ఐక్యూ వర్సెస్ సుమ జీబీ' ప్రచారం ద్వారా, మేము భారతీయ గృహిణి యొక్క ఆచరణాత్మక వివేకాన్ని చాటి చెప్పాలనుకున్నాము. సుమ మరియు రాజీవ్, వారి సహజమైన కెమిస్ట్రీతో, ప్రతి ఇంట్లో జరిగే సంభాషణలను సంపూర్ణంగా ప్రతిబింబిస్తూ, భవిష్యత్తుకు బంగారం అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆస్తిగా నిలుస్తుందని  చెబుతున్నారు.

"అక్షయ తృతీయ అదృష్టాన్ని, శ్రేయస్సును ఇంటికి తెచ్చే పండుగ, మరియు మా ప్రచారం ఆ ఆనందాన్ని ప్రతిబింబించాలని మేము కోరుకున్నాము. 'జిబి' లేదా గోల్డ్ బయింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే భావన మా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు గళంతో ఈ సందేశాన్ని అందిస్తూ, ఒక స్వర్ణ వారసత్వాన్ని నిర్మించుకునే తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి పిఎమ్‌జె జ్యువెల్స్‌ను సందర్శించమని మేము ప్రతి ఒక్కరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాము." అని కుశాల్ కంకారియా, ఛైర్మన్, పిఎమ్‌జె జ్యువెల్స్ తెలిపారు.

పశ్చిమాసియాలో కమ్ముకుంటున్న యుద్ధమేఘాలు... భారత్‌కు వచ్చిన చమురు ట్యాంకర్లు

పశ్చిమాసియాలో కమ్ముకుంటున్న యుద్ధమేఘాలు... భారత్‌కు వచ్చిన చమురు ట్యాంకర్లుపశ్చిమాసియా మరోమారు యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయ. ఇలాంటి తరుమంలో ఇరాన్‌కు చెందిన రెండు భారీ చమురు ట్యాంకర్లు (నౌకలు) భారత్‌కు సురక్షితంగా చేరుకున్నాయి. షిప్ ట్రాకింగ్ డేటా ప్రకారం, నేషనల్ ఇరానియన్ ట్యాంకర్ కంపెనీకి చెందిన ఈ నౌకలు గుజరాత్‌లోని సిక్కా పోర్టులో లంగరేశాయి. మార్చి మధ్యలో ఇరాన్‌లోని ఖర్గ్ ద్వీపం నుంచి బయల్దేరిన ఈ నౌకలు, సుమారు 2 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురును మోసుకొచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ చమురును ఏ భారతీయ సంస్థ కొనుగోలు చేసిందనే విషయంపై స్పష్టత లేదు.

చర్లపల్లి టెక్కీ ఆత్మహత్య కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ - అత్తమామలు - బామ్మర్ది వేధింపులు తాళలేక...

చర్లపల్లి టెక్కీ ఆత్మహత్య కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ - అత్తమామలు - బామ్మర్ది వేధింపులు తాళలేక...ఇటీవల హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతమైన చర్లపల్లిలో మహిళా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ విజయశాంతి రెడ్డి తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ కేసులో ఇపుడు బిగ్ ట్విస్ట్ ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆస్తి కోసం తన అత్తమామలు బామ్మర్ది పెట్టిన మానసికక్షోభను తట్టుకోలేక తన భార్య ఈ దారుణ నిర్ణయం తీసుకుందని మృతురాలి భర్త సురేందర్ రెడ్డి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. దీంతో ఈ కేసు కొత్త మలుపు తిరిగింది.

నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో దక్షిణాదికి అన్యాయం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో దక్షిణాదికి అన్యాయం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డికేంద్రం చేపట్టాలని భావిస్తున్న నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీరని అన్యాయం జరుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఆయన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని ట్యాగ్ చేస్తూ తన ఎక్స్ ఖాతాలో ట్వీట్ చేశారు. ఎంతోకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఆమోదానికి ఎవరూ అడ్డు చెప్పరన్నారు. కానీ, లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపు విషయంలోనే భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయన్నారు.

పునర్విభజన పేరుతో రాజ్యాంగంపై దాడి : సోనియా గాంధీ

పునర్విభజన పేరుతో రాజ్యాంగంపై దాడి : సోనియా గాంధీలోక్‌సభ సీట్లు పెంచేందుకు చేపట్టిన పునర్విభజన ప్రక్రియను రాజ్యాంగంపై చేస్తున్న దాడిగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నారీ శక్తి వందనం అధినియమ్ సవరణ బిల్లును కేంద్రం తీసుకునిరానుంది. దీనిపై ఆమె అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే అంశంపై ఆమె మాట్లాడుతూ, మహిళా రిజర్వేషన్లు బిల్లు కంటే నియోజకవర్గాల పునర్విభజనే అత్యంత ముఖ్యమని అంశమని ఆమె గుర్తు చేశారు.

నాకు అందమైన అమ్మాయిని, బిలియన్ డాలర్ల డబ్బు పంపించండి: ఉగాండా ఆర్మీ చీఫ్ హుకుం

నాకు అందమైన అమ్మాయిని, బిలియన్ డాలర్ల డబ్బు పంపించండి: ఉగాండా ఆర్మీ చీఫ్ హుకుంఉగాండా దేశ సైన్యాధిపతి జనరల్ ముహూజ కైనెరుగాబా చేసిన అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోమాలియాలో ఇస్లామిక్ మిలిటెంట్లు నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి ఉగాండా అందిస్తున్న సేవలకు గానూ ఒక బిలియన్ డాలర్ల నగదు చెల్లించాలని తుర్కియే‌ను డిమాండ్ చేశారు. నగదుతో పాటు తను పెళ్లి చేసుకోవడానికి, దేశంలోనే అత్యంత అందమైన అమ్మాయిని అప్పగించాలంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Watch More Videos

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరం

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరంఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice) జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగ

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమం

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమంహైదరాబాద్: భారతదేశపు దిగ్గజ ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ లైఫ్ తమ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు సాధికారత కల్పించడాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించే తమ థాంక్స్ ఏ డాట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లను హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్‌లో నిర్వహించింది. బ్రెస్ట్ హెల్త్ అనేది సర్వసాధారణంగా చర్చించుకోతగిన విషయమనే అవగాహనను పెంపొందించేందుకు అలాగే నివారణ చర్యల గురించి చర్చించుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడినది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com