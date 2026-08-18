Jailer 2 Update: జైలర్ 2 ఫస్ట్ సింగిల్ తేదీని ప్రకటించిన సన్ పిక్చర్స్
రజనీకాంత్ నటిస్తున్న జైలర్ 2 నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు అప్ డేట్ రాబోతుందని సోషల్ మీడియాలో సన్ పిక్చర్స్ వెల్లడించింది. అన్నట్లుగా ఈ సినిమా. ది ఫీస్ట్ ఈజ్ రెడీ అంటూ చిత్ర బృందం ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ అనౌన్స్మెంట్ను పంచుకుంది. ఈ ఫస్ట్ సింగిల్ ఆగస్టు 21వ తేదీన విడుదల కానున్నట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది.
Jailer 2 song updateposter
నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో, అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతంతో రూపొందిన 'జైలర్, 2023లో విజయం సాధించిన ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్గా వస్తున్న ఈ సినిమా ప్రమోషన్లు దీనితో భారీగా ప్రారంభమవుతున్నాయి. రజనీకాంత్ టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ పాత్రను తిరిగి పోషిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రం 2026 అక్టోబర్ 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఆన్లైన్ వదంతులు ఉన్నప్పటికీ, పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు సజావుగా సాగుతున్నాయి. పేలుతున్న కళ్లద్దాలు, 'హంటింగ్ ఇన్ ప్రాసెస్' పోస్టర్ల వంటి టీజర్లు ఉత్సాహాన్ని పెంచుతున్నాయి. అక్టోబర్ ఆరంభంలో ఆడియో విడుదల కార్యక్రమం ఉంటుందనే సూచనలు కూడా వెలువడుతున్నాయి. విజయ్ కార్తీక్ కన్నన్ సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మల్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.