Sundeep Kishan: చందమామ మ్యాగజైన్ తరహా లో ఆకట్టుకున్న కరికాల నుంచి సందీప్ కిషన్ లుక్
ఉగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో, షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న రెండు భాగాల పౌరాణిక సాహస చిత్రం 'కరికాల'. సందీప్ కిషన్ 'శంభల' బృందంతో తిరిగి జతకట్టారు. కీ విజువల్స్లో, భారీ కవచధారి పక్కన నల్లటి ట్యాంక్ టాప్లో ఉన్న సందీప్తో పాటు, ఒక మాయా ప్రపంచంలో గుర్రంపై సింహంతో పాటు ఖడ్గధారి అయిన వీరుడిగా ఉన్న పోస్టర్లు కూడా ఉన్నాయి.
Sundeep Kishan's look from Karikala
ఈ రోజు ఉదయం 11:04 గంటలకు టైటిల్ వెల్లడి కాగా, మొదటి భాగం జూలై 2, 2027న, రెండవ భాగం అక్టోబర్ 28, 2027న తెలుగు, తమిళ, హిందీ ప్రేక్షకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని విడుదల కానుంది. చందమామ మ్యాగజైన్ కవర్ను పోలి ఉన్న ఈ పోస్టర్ల క్లాసిక్ ఆకర్షణను తొలి స్పందన ప్రశంసిస్తోంది.
షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటన నుంచే ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠను రేకెత్తించింది. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ పోస్టర్లు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన టైటిల్ను రివీల్ చేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు.
విస్తృతమైన ప్రపంచ నిర్మాణం, అత్యాధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, అద్భుతమైన ప్రొడక్షన్ డిజైన్, అత్యద్భుతమైన కథనంతో, 'కరికాల' దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన సోషియో-ఫాంటసీ అనుభవాన్ని అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పాన్-ఇండియా చిత్రాల్లో ఇదొక క్రేజీ ప్రాజెక్ట్గా నిలుస్తుంది.. ఈ చిత్రానికి అద్భుతమైన సాంకేతిక బృందం పని చేస్తోంది. శ్రీచరణ్ పాకాల సంగీతం అందిస్తున్నారు.
నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక సిబ్బంది, సినిమాకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తర్వాత వెల్లడించనున్నారు.