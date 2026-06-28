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నా భర్త గోవిందాకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉంది : భార్య సునీత అహుజా
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందాపై ఆయన భార్య సునీత అహుజా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన భర్తకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం ఆమె 'లాకప్ : సచ్ యా సజా' అనే రియాలిటీ షోలో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొంటున్నారు. షో ప్రీమియర్ ఎపిసోడ్లోనే తన వివాహ జీవితంలోని రహస్యాలను బయటపెట్టి, భర్త గోవిందాకు గతంలో పలువురితో ఎఫైర్లు ఉన్నాయని అంగీకరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు బాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
షోలో భాగంగా హోస్ట్ ఫరా ఖాన్, సునీత గురించి గతంలో వచ్చిన కొన్ని వార్తా కథనాల హెడ్లైన్స్ను చదివి వినిపించారు. అందులో "నాకు గోవిందాలాంటి కొడుకు కావాలి కానీ, భర్త కాదు" అనే హెడ్లైన్స్ను వివరణ ఇవ్వాలని కోరారు. దీనిపై సునీత స్పందిస్తూ, 'ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు అన్నీ భరించాలి. చి చి (గోవిందా ముద్దుపేరు) తన జీవితంలో ఎన్నో ఎఫైర్లు నడిపాడు. నిజానికి హీరో హీరోయిన్లకు ఇలాంటివి సాధారణమే. ఇన్నేళ్లుగా నేను చి చికి అండగా నిలబడ్డాను కాబట్టి, అతని లాంటి కొడుకు నాకు పుట్టాలని కోరుకుంటున్నాను' అని సునీత తన మనసులోని మాటను నిర్మొహమాటంగా చెప్పారు.
ఆ తర్వాత సహ హోస్ట్ రితేశ్ దేశముఖ్ మరో హెడ్లైన్పై సునీత స్పందిస్తూ గోవిందాకు సరదాగా హెచ్చరిక జారీ చేశారు. "చి చి వింటున్నావా... జాగ్రత్తగా విను. జీవితంలోకి ఎవరైనా మూడో వ్యక్తి వస్తే మోకాళ్లపైనే బుల్లెట్ తగులుతుంది. నేను అబద్ధం చెప్పడం లేదు" అని అన్నారు. గతంలో జరిగిన ఓ సంఘటన గురించి ప్రస్తావిస్తూ.. "ఆ సమయంలో నేను అసలు ముంబైలోనే లేను. చాలా మంది నేనే కాల్చానని అన్నారు. కానీ, నేను ఖాటు శ్యామ్ ఉన్నాను" అని సునీత గుర్తుచేసుకున్నారు.
గోవిందా, సునీత అహుజాల వివాహం 1987లో జరిగింది. అయితే, దాదాపు రెండేళ్ల పాటు వీరి పెళ్లి విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచారు. తమ కుమార్తె టీనా అహుజా పుట్టిన తర్వాతే వివాహ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ దంపతులకు యశవర్ధన్ అహుజా అనే కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆదర్శ దంపతులుగా పేరు తెచ్చుకున్న వీరి బంధంలో ఇన్ని చీకటి కోణాలు ఉన్నాయని సునీత స్వయంగా చెప్పడంతో బాలీవుడ్ షాక్కు గురైంది.
టీడీపీ ఎంపీ రూ.వేల కోట్ల విలువ చేసే భూమిని కబ్జాకు ప్రయత్నం : తమ్ముడిపై అన్న ఫిర్యాదు
ఏపీలోని విజయవాడ రాజకీయాలు మరోమారు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. విజయవాడ మాజీ ఎంపీ, వైకాపా నేత కేశినేని నాని.. తన సోదరుడు, ప్రస్తుత విజయవాడ టీడీపీ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని)పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. హైదరాబాద్ శివార్లలోని వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని కబ్జా చేసేందుకు చిన్ని ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక బహిరంగ లేఖ రాశారు. ఈ భూకబ్జా యత్నాన్ని తక్షణమే అడ్డుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
కడుపు నొప్పి అంటూ ఆస్పత్రికి వచ్చి వైద్యులపై దాడి చేసిన మహిళ
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వైకాపా నేతల పర్యటనలో రౌడీషీటర్లు : 3 కేసులు నమోదు
వైకాపా బృందం రాజధాని పర్యటనలో ఘర్షణకు సంబంధించి తాడేపల్లి పోలీసులు మూడు కేసులు నమోదు చేశారు. పెనుమాకకు చెందిన మాణిక్యం ఫిర్యాదు మేరకు వైకాపా నేతలపై అట్రాసిటీకేసు నమోదైంది. విధుల్లో ఉన్న పోలీసు అధికారిని నెట్టినందుకు మాజీ మంత్రి అబటి రాంబాబుపై తాడేపల్లి సీఐ వీరేంద్రబాబు ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసు 30 యాక్టు కింద కేసు నమోదు చేశారు. వైకాపా నేత నారాయణమూర్తి ఫిర్యాదు మేరకు కారు అద్దం పగలగొట్టిన తెదేపా నేతలపైనా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినట్టు సమాచారం.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.