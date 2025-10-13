సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025 (18:17 IST)

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్

Super Subbu Series Team
Super Subbu Series Team
సందీప్ కిషన్ హీరోగా రూపొందిన కొత్త ప్రాజెక్ట్ సూపర్ సుబ్బు. మల్లిక్ రామ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ 2026లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

దర్శకుడు మల్లిక్ రామ్ మాట్లాడుతూ.. సూపర్ సుబ్బు ఆలోచన ఒక అబ్జర్వేషన్ నుంచి పుట్టింది. ఈ రోజుకీ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ఇంకా గుసగుసలలోనే మాట్లాడుతున్నాం. తల్లిదండ్రులు దాన్ని దాటవేస్తారు, పాఠశాలలు విస్మరిస్తాయి, పిల్లలు అపోహలతో పెరుగుతారు. ఆ మౌనాన్ని ఒక కథగా మార్చాలని అనిపించింది. సుబ్రహ్మణ్యం అనే పాత్ర ద్వారా అవగాహనను ఎలా కలుస్తుందో చూపించాలనుకున్నాం. మాఖీపూర్ ప్రజల, అపోహలు, ఆప్యాయత.. ఇవన్నీ మనందరికీ తెలిసిన గ్రామజీవనాన్ని గుర్తు చేస్తాయి.
 
నటి మిథిలా పాల్కర్ మాట్లాడుతూ.. సూపర్ సుబ్బు కామెడీ, భావోద్వేగాలు, కుటుంబ బంధాలు అన్నీ కలగలసిన కథ. సుబ్బు అనే దురదృష్టపు యువకుడు చిన్న పట్టణ వాస్తవాలతో, కఠినమైన తండ్రితో ఎలా పోరాడతాడో ఈ సిరీస్‌ చెబుతుంది. అతని ప్రయాణం ఒక గ్రామీణ నేపథ్యానికి చేరుతుంది, అక్కడ అతను అరుదుగా మాట్లాడే ఒక విషయాన్ని ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ప్రేమ, ఆకాంక్షతో కూడిన ఈ కథ కొత్తదనం, హాస్యంతో నిండినదిగా ఉంటుంది. పాత్రలు చాలా దగ్గరగా అనిపిస్తాయి, కథ కూడా ఎంతో వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. ఇది నేను ఇప్పటివరకు చేసిన ప్రాజెక్టుల కంటే పూర్తిగా భిన్నమైనది.
 
హీరో సందీప్ కిషన్ మాట్లాడుతూ..ఇప్పుడు మనం ఒక అందమైన కథా కాలంలో ఉన్నాం. కథలు మరింత ధైర్యంగా, భావోద్వేగంగా, మన జీవితాల్లో భాగంగా అనిపించేలా మారాయి. ‘సూపర్ సుబ్బు’ కథ విన్న వెంటనే ఇది చెప్పదగ్గ నిజమైన కథ అని నమ్మాను. ప్రేక్షకులు ఈ కథను ప్రేమిస్తారని అనిపించింది. పాత్రల ఉత్సాహం, రచనలోని హాస్యం..ఇవన్నీ సిరీస్‌ మొత్తాన్ని చిరునవ్వుతో నింపుతాయి.
తారాగణం: సందీప్ కిషన్, మిథిలా పాల్కర్, మురళి శర్మ

Nara Lokesh: కొత్త ఉపాధ్యాయులు అంకితభావంతో విధులను నిర్వర్తించాలి: నారా లోకేష్

Nara Lokesh: కొత్త ఉపాధ్యాయులు అంకితభావంతో విధులను నిర్వర్తించాలి: నారా లోకేష్ఏపీలో అనేక అడ్డంకులు, వ్యతిరేకతలు ఎదురైనప్పటికీ మెగా డీఎస్సీ నియామకాలను నిర్వహిస్తామని ఇచ్చిన హామీని కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేర్చిందని మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ఈ చర్యల ద్వారా వేలాది మంది ఉద్యోగ ఆశావహుల కలలను ప్రభుత్వం సాకారం చేసిందని నారా లోకేష్ తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో చేరనున్న 16,000 మంది కొత్తగా నియమితులైన ఉపాధ్యాయులను నారా లోకేష్ అభినందించారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులను బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడంలో వారు కీలక పాత్ర పోషిస్తారని పేర్కొన్నారు.

Jubilee Hills Assembly Bypoll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం

Jubilee Hills Assembly Bypoll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభంజూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ సోమవారం ప్రారంభమైంది. మొదటి రోజున 10 మంది అభ్యర్థులు 11 సెట్ల నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైనట్లు సూచిస్తూ ఎన్నికల అధికారులు అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్ పురస్కారం

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్ పురస్కారంఆర్థిక శాస్త్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే నోబెల్ పురస్కారాన్ని ఈ యేడాది నోబెల్ కమిటీ ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు ప్రకటించింది. రాయల్ స్వీడిష్ అకాడెమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ 2025 సంవత్సరానికిగాను ముగ్గురికి దీనిని అందించనుంది. 'ఆవిష్కరణల ఆధారిత ఆర్థిక వృద్ధి'ని వెల్లడించినందుకు జోయెల్‌ మోకిర్‌, ఫిలిప్‌ అఘియన్‌, పీటర్‌ హోవిట్‌ ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోనున్నారు.

ప్రియుడితో ఐదు రోజులుగా కోడలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన అత్తామామలు

ప్రియుడితో ఐదు రోజులుగా కోడలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన అత్తామామలుకోడలు తమ అత్తమామల కన్నుగప్పి ఐదు రోజులుగా ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడుపుతోంది. ఐతే ఐదు రోజుల తర్వాత అత్తామామలు అకస్మాత్తుగా కోడలి గదికి వెళ్లడంతో ప్రియుడితో తమ కోడలు అభ్యంతరకర రీతిలో కనిపించింది. దాంతో వాళ్లు షాక్ తిన్నారు. కోడలికి అంతకంటే ఎక్కువగా షాకిస్తూ ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏంటది? పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బీహార్ రాష్ట్రం లోని భాగల్ పూర్లో ఓ వివాహిత స్త్రీకి పెళ్లికి ముందే ప్రియుడు వున్నాడు. వీరిద్దరూ అదను దొరికినప్పుడల్లా కలుసుకుని తమ బంధాన్ని సాగిస్తూ వచ్చారు. ఐతే ఈ మహిళ గత ఏడాది బిట్టు అనే యువకుడిని పెళ్లి చేసుకున్నది. తనకు ప్రియుడు వున్నప్పటికీ పెద్దలను ఎదిరించలేక తాళి కట్టించుకున్నది.

రాహుల్ ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై సిట్ విచారణకు సుప్రీకోర్టు నిరాకరణ

రాహుల్ ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై సిట్ విచారణకు సుప్రీకోర్టు నిరాకరణకాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చోసిన ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)పై విచారణ జరిపించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. సుప్రీంకోర్టులో ఒక ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని దాఖలు కాగా, దీనిపై జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయామాలా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణకు నిరాకరించింది. దీనిపై భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆశ్రయించాలని పిటిషనర్‌కు అపెక్స్ కోర్టు సూచించింది. అయితే, తాను ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎన్నికల సంఘం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదని పిటిషనర్ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి తెలియజేశారు. దీనిపై కోర్టు స్పందిస్తూ.. రాజకీయ అంశాలకు కోర్టులను వేదిక చేసుకోవద్దని.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కోవాలని తేల్చి చెప్పింది.

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడిభారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది. గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది.

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?క్వినోవాను సూపర్ ఫుడ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్వినోవాలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటి కారణంగా కడుపు ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగి, త్వరగా ఆకలి వేయదు. దీంతో తక్కువ ఆహారం తీసుకుని, కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటారు. ఇది బరువు తగ్గడానికి లేదా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. క్వినోవాలో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా, శరీరానికి అవసరమైన తొమ్మిది రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి. శాకాహారులకు ఇది అద్భుతమైన ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్‌ను అందిస్తుంది.

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?మంచినీళ్లు దాహం వేసినప్పుడు ఎలాబడితే అలా తాగకూడదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. నిలబడి మంచినీళ్లు తాగినప్పుడు కడుపులో, జీర్ణవ్యవస్థలో ఏమి జరుగుతుందనే దానిపై ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడిన విషయాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిలబడి నీరు తాగినప్పుడు, అది ఆహార వాహిక ద్వారా ఎక్కువ వేగంగా, ఒత్తిడితో కడుపులోకి వెళ్తుంది. ఇలా వేగంగా నీరు పడటం వల్ల కడుపులోని గోడలపై ఒత్తిడి పడి అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. కడుపులో ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి అవసరమైన ఆమ్లాలు, ఎంజైములు నిలబడి త్వరగా ఎక్కువ నీరు తాగినప్పుడు అవి పలచబడవచ్చు. దీని ఫలితంగా ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాక, జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

సుఖసంతోషాలకు పంచసూత్రాలు, ఏంటవి?

సుఖసంతోషాలకు పంచసూత్రాలు, ఏంటవి?జీవితం. మానవుడికి మాత్రమే తెలివిగా జీవించే ఒక అవకాశం. ఈ జీవితంలో పంచ సూత్రాలు పాటిస్తే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో జీవించేయవచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తక్కువ మాంసాహారం తింటూ ఎక్కువగా శాకాహారం తీసుకోవాలి. తక్కువ చక్కెరను శరీరానికి అందిస్తూ ఎక్కువగా పండ్లను తింటుండాలి. తక్కువగా డ్రైవింగుకి చోటిస్తూ ఎక్కువగా వాకింగ్ చేస్తుండాలి. దేహానికి తక్కువగా ఒత్తిడి కలిగించేలా పని చేస్తూ ఎక్కువ నిద్రపోవాలి. కోపాన్ని ఎంత నిగ్రహించుకోగలిగితే అంత ఆనందం సొంతమవుతుంది. ఈ ఐదు సూత్రాలు పాటించేవారు జీవితం సుఖమయమవుతుంది.

బొప్పాయి పండును తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండును తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?బొప్పాయి పండు. ఈ పండును తింటే శరీరానికి అవసరమైన 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి పండును తింటే జీర్ణక్రియ సజావుగా జరుగుతుంది. బొప్పాయి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుతుంది. బొప్పాయి ఆస్తమాను అడ్డుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఎముకల బలానికి బొప్పాయి మంచిది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు బొప్పాయి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి బొప్పాయి తోడ్పడుతుంది. కాలేయం పనితీరు ఆరోగ్యవంతంగా వుండేట్లు చేస్తుంది.
