సినీ నటి ప్రత్యూష కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక రూలింగ్... సిద్ధార్థ రెడ్డి లొంగిపోవాల్సిందే...
తెలుగు సినీ నటి ప్రత్యూష కేసులో సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం కీలక రూలింగ్ వెలువరించింది. ఈ కేసులో ముద్దాయిగా తేలిన సిద్ధార్థ రెడ్డి దాఖలు చేసుకున్న పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ, ముద్దాయి తక్షణం లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది. సుమారు రెండు దశాబ్దాలుగా ఈ కేసు విచారణ సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం న్యాయమూర్తులు మనోజ్ మిశ్రా, మన్మోహన్లతో కూడిన ధర్మాసనం కీలక తీర్పను వెలువరించింది. సిద్ధార్థ పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ ఆయన నాలుగు వారాల్లోగా లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది.
సినీ నటి ప్రత్యూష 2002 ఫిబ్రవరి 23వ తేదీన మృతి చెందారు. ఈ కేసులో నిందితుడు సిద్ధార్థ రెడ్డికి హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ కోర్టు ఐదేళ్ల జైలుశిక్ష విధించింది. ఈ తీర్పును సిద్ధార్థ రెడ్డి హైకోర్టులో సవాల్ చేయగా ఈ శిక్షను రెండేళ్లకు కుదించింది. హైకోర్టు తీర్పును ప్రత్యూష తల్లి సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేశారు. మరోవైపు తన శిక్షను రద్దు చేయాలని కోరుతూ సిద్ధార్థ్ రెడ్డి కూడా కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
ఈ కేసులో ఇరు వర్గాల వాదనలు ఆలకించిన ధర్మాసనం... గత యేడాది నవంబరు నెలలో విచారణ పూర్తి చేసి తీర్పును రిజర్వు చేసింది. ఈ కేసులో 24 యేళ్ల తర్వాత మంగళవారం తీర్పును వెలువరిస్తూ, సిద్ధార్థ రెడ్డి లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది. కాగా, ప్రత్యూష పురుగుల మందు సేవించగా, ఆమె ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచింది. అయితే, తన కుమార్తె ఆత్మహత్యకు సిద్ధార్థ రెడ్డే ముఖ్య కారణమని ప్రత్యూష తల్లి రెండు దశాబ్దాల పాటు న్యాయపోరాటం చేసింది.