Chiranjeevi: సురేఖ నా భార్య మాత్రమే కాదు, నా బలం, నా అండ, నా ప్రశాంతత : చిరంజీవి
Birthday wishes to Megastar Chiranjeevi's wife Surekha
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన స్టార్డమ్కు మించి, తనలోని భావోద్వేగాన్ని, కృతజ్ఞతను చూపించారు. తన భార్య సురేఖకు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన రాసిన హృద్యమైన సందేశం నిజాయితీతో, ఆప్యాయతతో అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది.
''నా ప్రతి అడుగులో నా వెంట నడిచిన సురేఖ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.
1980 ఫిబ్రవరి 20న మనం వివాహం చేసుకున్న నాటినుంచి నువ్వే నా బలంగా మారావు. ఈరోజు నీ పుట్టినరోజును, ముందుగానే మన వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న ఈ వేళ నా మనసు కృతజ్ఞతతో నిండిపోయింది.
నువ్వే మన కుటుంబానికి కేంద్రబిందువు. అందరినీ ప్రేమతో కట్టిపడిపే శక్తి. నా కుటుంబ సభ్యులను నీ వారిలా చూసుకుని, ప్రతి సందర్భంలో వారికి అండగా నిలబడి, నా తల్లిదండ్రులకు నిజమైన కూతురిలా మారావు. వారు కూడా నిన్ను అంతే ప్రేమతో దగ్గర చేసుకున్నారు.
నా విజయానికి రహస్యం ఏమిటి అని ఎవరైనా అడిగితే… అది నా ప్రతిభ, కృషి కాదు — “అది నువ్వే”. ఎందుకంటే నువ్వు ప్రతి బాధ్యతను తీసుకున్నావు కాబట్టి నేను నా వృత్తిపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టగలిగాను.
ప్రతి కష్టంలోనూ, ప్రతి ఆనంద వేడుకలోనూ మనందరినీ ఒకటిగా నిలబెట్టేది నువ్వే. నువ్వు కేవలం నా భార్య మాత్రమే కాదు… నా బలం, నా అండ, నా ప్రశాంతత.
ఈరోజు నీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, అలాగే మన వివాహ వార్షికోత్సవం దగ్గరపడుతున్న ఈ సమయంలో, నా మనసు నుంచి ఒక మాట — నీ వల్లే నేను ఈరోజు ఇలా ఉన్నాను
ఎప్పటికీ ప్రేమతో… ఎల్లప్పుడూ నీతోనే.
ఈ పోస్టు కేవలం పుట్టినరోజు శుభాకాంక్ష మాత్రమే కాదు… 46 ఏళ్ల అనుబంధానికి ఒక గొప్ప ట్రిబ్యూట్. ప్రతి విజయం వెనుక ఒక మౌనమైన శక్తి ఉంటుందని, మెగాస్టార్ చిరంజీవి జీవితంలో ఆ బలం ఎప్పుడూ సురేఖ గారే అని ఇది గుర్తు చేస్తోంది.