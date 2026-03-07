Sushmita Konidela: స్టార్ శక్తి ఉత్సవ్లో పాల్గొన్న సురేఖ కొణిదెల, సుష్మిత కొణిదెల
నానక్రామ్గూడాలోని స్టార్ క్యాన్సర్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన “స్టార్ శక్తి ఉత్సవ్” కార్యక్రమంలో శ్రీమతి సురేఖ కొణిదెల, సుష్మిత కొణిదెల పాల్గొన్నారు. క్యాన్సర్ను జయించిన సర్వైవర్స్ ధైర్యం, పోరాటస్ఫూర్తిని గౌరవిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా సురేఖ కొణిదెల, సుష్మిత కొణిదెల క్యాన్సర్ వారియర్స్తో ముచ్చటిస్తూ వారి జీవిత ప్రయాణం, పోరాటస్ఫూర్తిని అభినందించారు. క్యాన్సర్ను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని విజయం సాధించిన వారి కథలు ఎంతో ప్రేరణనిచ్చేలా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ ధైర్యం, సహనం సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశమని వారు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి వారియర్కు అభినందనలు తెలియజేస్తూ, జీవితంలో ఆశతో ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షించారు.