Suri: సూరి, సుహాస్ సెయిల్ బోట్ రేసింగ్ కథతో మండాడి చిత్రం
RS ఇన్ఫోటైన్మెంట్ నుండి 16వ ప్రాజెక్ట్గా 'మండాడి' చిత్రం రాబోతోంది. మదిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వంలో సూరి, సుహాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో ఇంటెన్స్ స్పోర్ట్స్-యాక్షన్ డ్రామాగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇంటెన్స్ రా అండ్ రస్టిక్, రూటెడ్ కథతో భారీ స్థాయిలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. అద్భుతమైన విజువల్స్, అద్భుతమైన నటన, ఎమోషన్స్తో ఈ మూవీ రాబోతోంది. ముఖ్యంగా సుహాస్ మొదటిసారి పూర్తి స్థాయి విలన్గా నటించడంతో ఈ మూవీ మరింత ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఇప్పటికే చిత్రయూనిట్ 70% షూటింగ్ పూర్తి చేసిందని సమాచారం.
2026 వేసవిలో ఈ మూవీని విడుదల చేయాలని ‘మండాడి’ టీం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ మేరకు షెడ్యూల్ చేసినట్టుగా సమాచారం. ఇది సూరి కెరీర్లో అతిపెద్ద, అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంగా నిలుస్తుంది. ఇంత వరకు సూరి పోషించిన అన్ని పాత్రల్లోకెల్లా ఈ ‘మండాడి’ మూవీ, అందులోని కారెక్టర్ మరింత స్పెషల్గా ఉండబోతోంది.
సూరి, సుహాస్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్, హై-ఇంటెన్సిటీతో సముద్రంలో ఉండే యాక్షన్ సన్నివేశాలు, సెయిల్ బోట్ రేస్ ఎపిసోడ్ల కోసం వారిద్దరూ పడిన కష్టం, ఆరు నెలల పాటు పొందిన కఠిన శిక్ష ఇవన్నీ సినిమాల్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషలలో విడుదలవుతున్న ఈ చిత్రం పాన్-ఇండియన్ రీచ్ను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. భారతీయ సినిమాలో ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడనిదాన్ని అడ్రినలిన్ రష్ కలిగించేలా సెయిల్ బోట్ రేసింగ్ సీన్లను షూట్ చేసినట్టుగా సమాచారం.
వరల్డ్ క్లాస్ క్వాలిటీని ఇచ్చేందుకు అంతర్జాతీయ యాక్షన్ నిపుణులను టీంలోకి తీసుకున్నారు. టాప్ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ పీటర్ హెయిన్ దాదాపు 60 రోజులు ఈ చిత్రం కోసం పనిచేశారు. తీవ్రమైన, వాస్తవిక, భావోద్వేగాలతో నడిచే స్టంట్ డిజైన్ను అందించారు. 75 కోట్ల అంచనా బడ్జెట్తో నిర్మించబడిన ‘మండాడి’ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో మెప్పించబోతోంది. మిగిలిన షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత విడుదల తేదీని చిత్రయూనిట్ ప్రకటించనుంది.