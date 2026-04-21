అందరికీ నచ్చేలా సూర్య బి పాజిటివ్ టీజర్ - దర్శకులు కౌశిక్, మురళీకాంత్

చరణ్ పీసర్ల హీరోగా, యానీ డయానా, దివ్య విశ్వకర్మ హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్న చిత్రం సూర్య బి పాజిటివ్. సుబ్బా మాధవరపు రచనా దర్శకత్వంలో అరుణ్ కుమార్ పర్వతనేని డిఓపిగా గ్యాని సంగీతాన్ని అందించిన చిత్రం. రోహిత్ సత్యన్, సుజాత దీక్షిత్, చంద్ర గౌతమ్, సత్య, సురభి లలిత, గీతన్ సాయి తేజ తదితరులు కీలకపాత్రను పోషించిన ఈ చిత్రానికి మురళీకృష్ణ మన్యం ఎడిటర్ గా పని చేయగా రాంబాబు గోసాల లిరిక్స్ అందించారు.
బ్రిజేష్ తంగి, చరణ్ పీసర్ల చిత్ర డైలాగులు లిఖించారు. దండోరా చిత్ర దర్శకుడు మురళికాంత్ దేవసోత్, కిష్కింధపురి చిత్ర దర్శకులు కౌశిక్ పెగల్లపాటి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన "సూర్య బి పాజిటివ్" అనే ఈ చిత్ర టీజర్ లాంచ్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా నటుడు చరణ్ మాట్లాడుతూ, మా దర్శకులు అమెరికాలో ఉంటారు. ఈ సినిమా దర్శకత్వం చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉద్యోగాన్ని అలాగే ఇక్కడే సినిమాను పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా కష్టపడి చేశారు. మా నిర్మాత ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాల కష్టాన్ని మాపై నమ్మకంతో ఈ సినిమాపై పెట్టారు. నా పేరు చరణ్, నేను ఒక నటుడుని. నన్ను నేను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసుకుంటున్నాను. మా సినిమా టీజర్ మీకు నచ్చుతుంది. నటుడిగా గుర్తింపు పొందాలంటే అర్హత ఉండాలని నేను భావిస్తున్నాను. నేను ఇప్పటికి మూడు సినిమాలలో చేశా, కొన్ని అనివార్య కారణాల వలన ఆ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాలేదు. ఇది నాలుగవ సినిమా, ఈ సినిమా ద్వారా నన్ను ప్రేక్షకులు అభినందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. నాకు నటుడిగా అర్హత ఇవ్వమని మరోసారి కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు.
లిరిసిస్ట్ రాంబాబు గోసాల మాట్లాడుతూ... "ఈ సినిమాకు నేను పాటల రాయడానికి గల కారణం సంగీత దర్శకులు గ్యాని. ఈ సినిమాలో పాటలకు మంచి ట్యూన్స్ అందించారు. ఈ సినిమా కోసం చరణ్ చాలా కష్టపడ్డారు, మంచి హీరోగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమంలో నిలిచిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. దర్శకులు ఎప్పటికప్పుడు టచ్ లో ఉంటూ నాకు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడంతో పాటలు చాలా బాగా వచ్చాయి. పాటలు త్వరలో రాబోతున్నాయి, సినిమాను కూడా మంచి హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు.
దండోరా చిత్ర దర్శకులు మురళికాంత్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులలో ఒక సినిమా చేయడం చాలా కష్టమైన విషయం. నేను నా సినిమా చేసేప్పుడు అవి అన్నీ చూసాను. ప్రేక్షకులు అంతా సినిమాను ఓటీటీలో మంచి ప్రేక్షకుల అభిమానం సంపాదించింది. ఈ చిత్రంలో నటించిన రోహిత్ సత్యన్ గారిని చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. సుబ్బ మాధవరపు గారు అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చి సినిమా చేశారు. అలా చేయడం నావల్ల కాలేదు, దానికి నేను ఆయనను అభినందిస్తున్నాను. డీఓపీ విజువల్స్ బావున్నాయి. ఈ సినిమా గొప్ప విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు.
కిష్కిందపురి చిత్ర దర్శకులు కౌశిక్ పెగల్లపాటి మాట్లాడుతూ, చరణ్ నా జూనియర్. మేమంతా ఒకటే కాలేజీ నుండి వచ్చాము. ప్రేక్షకులకు కచ్చితంగా ఈ సినిమా నచ్చుతుంది. హీరో అవ్వడం అంత సులువు కాదు, ప్రేక్షకులు వారిని హీరోల చూసుకోవాలి. వారికి ఉన్న కష్టాలు మర్చిపోయి సినిమాలో హీరో గెలిచినప్పుడు తామే గెలిచినట్లు ఫీల్ అవ్వాలి. తెరపై చరణ్ గెలుపును చూసి ప్రేక్షకులు గెలిచినట్లు ఫీల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేస్తున్న రోజుల్లో నా సీనియర్ మురళి అన్న, రమణ అన్న, విజయ్ అన్న చాలా నేర్పించారు. అమెరికా నుండి వచ్చి ఆరు నెలల్లో సినిమా పూర్తి చేసుకుని వెళ్లారు అంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. రోహిత్ సత్య గారి పాత్ర చాలా బాగా అనిపించింది అన్నారు.
నటి దివ్య విశ్వకర్మ, యానీ డయానా మాట్లాడుతూ, మా చిత్ర టీజర్ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. అందరూ మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు.
నటుడు బలగం సత్యా, రోహిత్ సత్యన్, నటి సుజాత మాట్లాడుతూ, సినిమా కోసం అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు. సినిమా టీజర్ చాలా బావుంది. సినిమాలో చరణ్ చాలా బాగా నటించారు. మన చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలలో మనం చూసే ఒక సాధారణ కథను సినిమాగా మీ ముందుకు తీసుకుని రాబోతున్నాము" అన్నారు. ఆర్)