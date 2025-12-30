క్రికెటర్లు వెంట పడుతున్నారు.. వారితో డేటింగ్ చేయడం ఇష్టంలేదు : ఖుషీ ముఖర్జీ
అనేక మంది క్రికెటర్లు తన వెంట పడుతున్నారని, కానీ, వారితో డేటింగ్ చేయడం తనకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని బాలీవుడ్ నటి, ఎంటీపీ స్ప్లిట్ విల్లా ఫేమ్ ఖుషీ ముఖర్జీ అన్నారు. ఏ క్రికెటర్తోనైనా డేటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అనే ప్రశ్నకు ఆమె పై విధంగా బదులిచ్చారు.
'నాకు క్రికెటర్లతో డేటింగ్ చేయడం ఇష్టం లేదు. చాలా మంది క్రికెటర్లు నా వెనుక పడుతున్నారు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా నాకు చాలా మెసేజ్లు చేసేవాడు. ఇపుడు మేము మాట్లాడుకోవడం లేదు. అతడిని కలవడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. అనవసరపు లింక్ అప్స్ నాకు నచ్చవు' అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఇదిలావుంటే, వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన అర్థాంగి దేవిశాతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. తితిదే అధికారులు వారికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయగా, సంప్రదాయ వస్త్రాధారణంలో వచ్చిన సూర్య దంపతులు వైకుంఠ ద్వారం గుండా నడిచ స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వారికి వేదాశీర్వచనం అందించి, తీర్థ ప్రసాదాలు అదజేశారు.