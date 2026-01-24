Sushmita Konidela : గోల్డ్ బాక్స్ తో నూతన చాప్టర్ బిగిన్స్ అంటున్న సుష్మిత కొణిదెల
A new chapter begins with Gold Box, Sushmita Konidela
మెగాస్టార్ చిరంజీవీ తాజా చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు విజయవంతం కావడంతో సుష్మిత కొణిదెల చాలా సంతోషంతో వున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం దాదాపు 300 కోట్ల మార్క్ ను సంపాదించుకున్నట్లు చిత్ర టీమ్ పలు ప్రకటనల ద్వారా తెలియజేసింది. విక్టరీ వెంకటేష్ కూడా నటించిన ఈ సినిమాలో నయనతార నాయికగా నటించి మెప్పించింది. ఇక తాజాగా తన ఇన్ స్ట్రాలో ఫొటోలను పోస్ట్ చేసింది. తన స్వంతంగా నిర్మించుకున్న గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ స్టాఫ్ తో ఆనందాన్ని పంచుకుంది.
సమాాచారం మేరకు, గోల్డ్ బాక్స్ తో నూతన చాప్టర్ బిగిన్స్ అంటూ పోస్ట్ చేసింది. ఆఫీస్ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ, భవిష్యత్ లో మరిన్ని కొత్త సినిమాలు రాబోతున్నాయి. పెద్ద సినిమాలు కూడా ఇందులో వుంటాయని పేర్కొంది. షైన్ స్క్రీన్ బేనర్ తో కలిసి సుశ్మిత కొణిదెల చేసిన సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు.
ఇక ఇదిలా వుండగా, ఇప్పటికే నాగబాబు కుమార్తె నీహారిక కొణిదెల కూడా సొంత బేనర్ ను స్థాపించి పలు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లను రూపొందిస్తోంది. త్వరలో రామ్ చరణ్ కూడా చిన్న సినిమాలను ప్రోత్సహించే సినిమాల కోసం కొత్త బేనర్ ను స్థాపించే ఆలోచనలో వున్నట్లు కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి.